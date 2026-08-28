Sport

Supercomputerul a decis! Câte puncte face Universitatea Craiova în Conference League și pe ce loc termină faza grupelor

Ce verdict a dat supercomputerul după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din faza principală a noului sezon din Conference League.
Mihai Dragomir
28.08.2026 | 17:06
Supercomputerul a decis Cate puncte face Universitatea Craiova in Conference League si pe ce loc termina faza grupelor
SPECIAL FANATIK
Câte puncte va avea Universitatea Craiova în această campanie de Conference League. Supercomputerul a decis. Foto: Colaj FANATIK.
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Universitatea Craiova nu a obținut rezultatul dorit împotriva celor de la Ararat-Armenia, calificarea în faza principală din Europa League fiind pierdută la Erevan. Oltenii vor evolua în Conference League, la fel ca anul trecut. Câte puncte va face campioana României după verdictul dat de supercomputer.

Câte puncte face Universitatea Craiova în Conference League. Verdictul oferit de supercomputer

A doua zi după eliminarea din Europa League, Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League. Tragerea la sorți din după-amiaza zilei de vineri, 28 august, i le-a scos în cale pe Copenhaga (acasă), Brighton (deplasare), Getafe (acasă), Kairat Almaty (deplasare), Egnatia (acasă), Inter d’Escaldes (deplasare).

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Supercomputerul, care creditase campioana României cu 57% șanse de calificare în Europa League înainte de returul cu Ararat-Armenia, a oferit un nou verdict. De data aceasta, analiza s-a concentrat asupra numărului final de puncte pe care reprezentanta României îl va avea la finalul campaniei din Conference League.

Mai exact, trupa lui Filipe Coelho este văzută cu un număr final de 7 puncte. Campioana României are șanse importante să nu piardă în fața granzilor Copenhaga, Getafe și Kairat Almaty, anume de 61%, 60%, respectiv 59%. Cele mai mari șanse să se impună categoric le are în fața celor de la Egnatia și Inter Escaldes (62% și 52%), în timp ce duelul cu Brighton, formația din Premier League, le rezervă oltenilor cele mai mici șanse: 4%.

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Pe ce loc va încheia Universitatea Craiova în Conference League

Oltenii au 55,5% șanse de calificare în play-off, proiecția locului final fiind 23, penultimul din zona care garantează primăvara europeană. Spre comparație, Universitatea Craiova încheia campania de anul trecut pe locul 25, cu 7 puncte, însă rata calificarea în faza următoare din cauza golaverajului.

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Introdusă în sezonul 2021/2022, Conference League a avut parte chiar în acel sezon de prezența unei echipe românești în faza grupelor: CFR Cluj, care încheia pe ultima poziție cu 4 puncte (într-o grupă cu AZ Alkmaar, Randers și Jablonec). Tot CFR Cluj avea să aibă, inclusiv astăzi, cea mai bună participare în această competiție. În sezonul următor, „feroviarii” se calificau cu 10 puncte (dintr-o grupă cu Sivasspor, Slavia Praga și Ballkani) în șaisprezecimi unde erau eliminați de Lazio.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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