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România și-a aflat adversara pe care o va înfrunta anul viitor, în luna martie, la barajul de menținere/promovare în Liga B din Liga Națiunilor. Selecționata lui Gică Hagi va da piept cu reprezentativa Estoniei și pornește ca favorită. Un supercomputer a calculat șansele „tricolorilor”.

România are șanse mari să treacă de Estonia în barajul din Liga Națiunilor

Barajul de menținere/promovare în Liga B din UEFA Nations League va avea loc în luna martie a anului viitor iar manșa secundă va avea loc în România, pe teren propriu.

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Tragerea la sorți a barajului a avut loc în Elveția, la Nyon. Un supercomputer a făcut calcuele și a dezvăluit șansele pe care le are naționala lui Gică Hagi în fața Estoniei. Dacă va trece cu brio de această „dublă”,

Conform calculelor, „tricolorii” au o probabilitate de 65% să se impună, în timp ce adversarii, antrenați de Jurgen Henn (39 de ani), sunt creditați cu 35%. Astfel, România este considerată favorită înaintea duelului cu reprezentativa baltică.

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România a ajuns la barajul pentru menținerea în Liga B după o campanie dezamăgitoare în Nations League. „Tricolorii” au încheiat grupa pe poziția a patra, cu numai trei puncte obținute în cele șase partide disputate. În schimb, Estonia a avut un parcurs mult mai bun în Liga C, unde a ocupat locul secund, acumulând 12 puncte, cu două mai puține decât Islanda, câștigătoarea grupei.

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✅ Nations League – To Secure League B: 🇨🇾 Cyprus – 30%

🇲🇰 North Macedonia – 70% 🇪🇪 Estonia – 35%

🇷🇴 Romania – 65% 🇫🇴 Faroe Islands – 30%

🇬🇪 Georgia – 70% 🇧🇾 Belarus – 40%

🇮🇱 Israel – 60% https://t.co/OobbdIyKvk — Football Rankings (@FootRankings)

Meciurile directe dintre România și Estonia

România are palmares pozitiv în confruntările cu Estonia. Istoricul duelurilor directe înclină balanța în favoarea selecționatei pregătite în prezent de Gică Hagi. Cele două reprezentative s-au întâlnit de patru ori până în prezent, iar „tricolorii” au ieșit învingători în trei rânduri. Singurul succes al Estoniei a venit într-una dintre aceste confruntări.

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