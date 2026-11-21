România și-a aflat adversara pe care o va înfrunta anul viitor, în luna martie, la barajul de menținere/promovare în Liga B din Liga Națiunilor. Selecționata lui Gică Hagi va da piept cu reprezentativa Estoniei și pornește ca favorită. Un supercomputer a calculat șansele „tricolorilor”.
Barajul de menținere/promovare în Liga B din UEFA Nations League va avea loc în luna martie a anului viitor. „Tricolorii” știu deja că vor juca meciul tur în deplasare, la Tallinn, iar manșa secundă va avea loc în România, pe teren propriu.
Tragerea la sorți a barajului a avut loc în Elveția, la Nyon. Un supercomputer a făcut calcuele și a dezvăluit șansele pe care le are naționala lui Gică Hagi în fața Estoniei. Dacă va trece cu brio de această „dublă”, România își va menține locul în Liga B din UEFA Nations League.
Conform calculelor, „tricolorii” au o probabilitate de 65% să se impună, în timp ce adversarii, antrenați de Jurgen Henn (39 de ani), sunt creditați cu 35%. Astfel, România este considerată favorită înaintea duelului cu reprezentativa baltică.
România a ajuns la barajul pentru menținerea în Liga B după o campanie dezamăgitoare în Nations League. „Tricolorii” au încheiat grupa pe poziția a patra, cu numai trei puncte obținute în cele șase partide disputate. În schimb, Estonia a avut un parcurs mult mai bun în Liga C, unde a ocupat locul secund, acumulând 12 puncte, cu două mai puține decât Islanda, câștigătoarea grupei.
✅ Nations League – To Secure League B:
🇨🇾 Cyprus – 30%
🇲🇰 North Macedonia – 70%
🇪🇪 Estonia – 35%
🇷🇴 Romania – 65%
🇫🇴 Faroe Islands – 30%
🇬🇪 Georgia – 70%
🇧🇾 Belarus – 40%
🇮🇱 Israel – 60% https://t.co/OobbdIyKvk
— Football Rankings (@FootRankings) November 20, 2026
România are palmares pozitiv în confruntările cu Estonia. Istoricul duelurilor directe înclină balanța în favoarea selecționatei pregătite în prezent de Gică Hagi. Cele două reprezentative s-au întâlnit de patru ori până în prezent, iar „tricolorii” au ieșit învingători în trei rânduri. Singurul succes al Estoniei a venit într-una dintre aceste confruntări.