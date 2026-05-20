Supercomputerul a decis! Ce șanse are Universitatea Craiova să meargă mai departe în Liga Campionilor. Oltenii sunt mari favoriți în primul tur preliminar

Universitatea Craiova a cucerit titlul după 35 de ani și se pregătește acum pentru cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. Campioana României va intra din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, iar primele calcule făcute de un supercomputer înaintea startului competiției sunt extrem de încurajatoare pentru olteni.

Universitatea Craiova, favorită la calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor

Conform calculelor realizate de supercomputer și anunțate de către , Universitatea Craiova are 86,4% șanse să treacă de primul adversar european și să continue drumul spre grupele UEFA Champions League. În clasamentul favoritelor urmează ETO Györ, cu 82,6%, și Levski Sofia, cu 81,7%.

Pentru a ajunge în faza grupelor Ligii Campionilor, oltenii trebuie să mai elimine încă trei adversare după primul tur preliminar. Chiar și în cazul unei eliminări încă din debutul competiției, Universitatea Craiova și-ar continua parcursul european în Conference League, unde ar intra direct în turul secund preliminar și ar avea nevoie de alte trei calificări consecutive pentru a ajunge în grupe.

pentru primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Printre posibilele adversare ale campioanei României se numără:

Inter Club d’Escaldes (Andorra)

Levski Sofia (Bulgaria)

Ararat-Armenia (Armenia)

Differdange 03 (Luxemburg)

Vllaznia (Albania)

Sabah FK (Azerbaidjan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Sutjeska Niksic (Muntenegru)

ETO Györ (Ungaria)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Tre Fiori (San Marino)

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

ML Vitebsk (Belarus)

Tragerea la sorți pentru primul tur preliminar va avea loc pe 16 iunie 2026, iar .

Cum poate arăta traseul Craiovei spre grupele UEFA Champions League

Dacă va trece de primul tur preliminar, Universitatea Craiova poate întâlni adversari mult mai puternici în faza următoare. Printre posibilele echipe din turul al doilea se numără:

Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

Dinamo Zagreb (Croația)

Slovan Bratislava (Slovacia)

Lech Poznan (Polonia)

NK Celje (Slovenia)

Omonia Nicosia (Cipru)

Shamrock Rovers (Irlanda)

KuPS Kuopio (Finlanda)

Hapoel Beer Sheva (Israel)

FC Drita (Kosovo)

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina)

Tragerea pentru turul al doilea preliminar este programată pe 17 iunie, iar meciurile se vor juca pe 21-22 iulie și 28-29 iulie. Universitatea Craiova poate deveni chiar cap de serie și în turul al treilea preliminar, însă pentru acest lucru trebuie să elimine în turul secund o echipă cotată superior. Dacă oltenii vor trece de adversari precum Steaua Roșie, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava, Lech Poznan, NK Celje sau Omonia Nicosia, atunci ar intra în urna favoritelor pentru turul următor. Tragerea pentru turul al treilea preliminar va avea loc pe 20 iulie, iar meciurile sunt programate pe 4-5 august și 11 august.

În eventualitatea ajungerii în play-off-ul Ligii Campionilor, campioana României ar fi în urna a doua valorică și ar putea întâlni formații precum AEK Atena (Grecia), Steaua Roșie, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava sau Lech Poznan. Play-off-ul UEFA Champions League va fi tras la sorți pe 3 august, iar meciurile se vor disputa pe 18-19 august și 25-26 august.

Eliminarea din Liga Campionilor nu ar fi o tragedie! Craiova poate avea un drum excelent spre grupele Europa League

Pentru Universitatea Craiova, calificarea în grupa Europa League pare un obiectiv realizabil, mai ales datorită traseului accesibil pe care îl poate avea în preliminarii. Chiar și în cazul unei eliminări în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, campioana României ar continua aventura europeană în turul 3 preliminar al Europa League, acolo unde ar avea statut de cap de serie.

Conform unei simulări actuale, posibilele adversare ale oltenilor în turul 3 preliminar din Europa League ar putea fi:

Larne FC (Irlanda de Nord)

Petrocub Hîncești (Republica Moldova)

The New Saints (Țara Galilor)

AGF Aarhus (Danemarca)

FC Thun (Elveția)

Mjallby (Suedia)

Tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar al Europa League va avea loc pe 20 iulie, iar meciurile se vor disputa pe 6 și 13 august.

Play-off-ul Europa League poate garanta o grupă europeană pentru Craiova

Accederea în play-off-ul Europa League ar asigura automat prezența Universității Craiova în grupa Conference League, astfel că oltenii au șanse importante să prindă din nou faza grupelor unei competiții europene.

În play-off-ul Europa League, dacă favoritele își respectă statutul și nu apar surprize majore în preliminarii, Universitatea Craiova ar urma să fie în urna a doua valorică. Posibilele adversare ar putea fi:

Braga (Portugalia)

Rangers (Scoția)

Ferencvaros (Ungaria)

Viktoria Plzen (Cehia)

Midtjylland (Danemarca)

FC Salzburg (Austria)

Celtic (Scoția)

Shamrock Rovers (Irlanda)

KuPS Kuopio (Finlanda)

Hapoel Beer Sheva (Israel)

FC Drita (Kosovo)

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League este programată pe 3 august, iar meciurile se vor juca pe 20 și 27 august.