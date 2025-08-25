Sport

Supercomputerul a decis! Cine va câștiga titlul în SuperLiga? Procentaj uluitor pentru FCSB și șanse uriașe pentru Universitatea Craiova

Se știe deja cine va câștiga titlul în SuperLiga. Sau, cel puțin, cine are șansele cele mai mari. Ce a decis un supercomputer pentru FCSB și Universitatea Craiova
Cristian Măciucă
25.08.2025 | 14:07
Supercomputerul a decis Cine va castiga titlul in SuperLiga Procentaj uluitor pentru FCSB si sanse uriase pentru Universitatea Craiova
SPECIAL FANATIK
Supercomputerul a decis! Cine va câștiga titlul în SuperLiga? Procentaj uluitor pentru FCSB și șanse uriașe pentru Universitatea Craiova. FOTO: Fanatik

După 7 etape scurse din actualul sezon, inteligența artificială a dezvăluit cine va câștiga SuperLiga. Evident, șansele cele mai mari sunt acum de partea Universității Craiova. Surprinzător, FCSB încă are motive să spere. 

Cine va câștiga titlul în SuperLiga, sezonul 2025-2026

Vești extraordinare pentru Universitatea Craiova. Un supercomputer le dă șanse uriașe oltenilor să spargă „gheața” și să aducă titlul în Bănie după 35 de ani de secetă. Echipa lui Mirel Rădoi e favorită să iasă campioană având în vedere parcursul din primele 7 etape.

„Leii din Bănie” sunt pe primul loc, cu 19 puncte, cu patru mai multe decât ocupanta locului 2, Rapid. Inteligența artificială folosită de analiștii de la Football Meets Data îi dau Universității Craiova 57% șanse să ridice trofeul la finalul sezonului 2025-2026.

În ceea ce o privește pe FCSB, supercomputerul are în continuare încredere în campioana en-titre. Deși au un început de sezon catastrofal, cu 5 puncte în 7 etape, roș-albaștrii primesc a doua șansă la titlu, cu un procentaj de 14%. Momentan, echipa lui Elias Charalambous este departe inclusiv de zona play-off-ului. 7 puncte o desparte în acest moment pe FCSB de rivala Dinamo, care se clasează pe locul 6.

Șansa a treia o primește Rapid. Alb-vișiniii au 11% șanse să câștige titlu, o performanță pe care nu au mai înregistrat-o de la finalul stagiunii 2002-2003. Ba, mai mult, în ultimii 22 de ani, formația de sub Podul Grant n-a mai reușit să termine în vreun sezon peste FCSB.

Șanse infime pentru echipele din Cluj

După un sezon foarte bun făcut în stagiunea 2024-2025, CFR Cluj și Universitatea Cluj sunt văzute cu șanse foarte mici să câștige campionatul. Dacă pentru „șepcile roșii”, care primesc 3% șanse, nu ar fi o surpriză, echipa lui Neluțu Sabău nefiind vreodată campioantă, pentru CFR situația e critică.

Cu 8 titluri în ultimii 17 ani, CFR Cluj este campioana provinciei în României. Formația din Gruia a început însă dezastruos sezonul și, conform supercomputerului folosit de analiștii de la Football Meets, primește doar 10% șanse să ia campionatul. CFR Cluj n-a mai terminat pe locul 1 din anul 2022. Este foarte puțin probabil să o facă în 2026, având în vedere că noua echipă a lui Andrea Mandorlini este pe locul 13, cu doar 5 puncte.

Totuși, campionatul este o competiție de anduranță, iar până la final mai este mult de jucat. Pentru a își crește șansele la titlu, echipe precum FCSB, CFR Cluj și U Club trebuie în primul rând să prindă top 6. În România, campionatul se desfășoară după sistemul play-off/play-out, sistem care favorizează echipele care încep mai prost, deoarece, acolo, punctele se înjumătățesc.

  • 35 ani au trecut de la ultimul campionat câștigat de o echipă din Craiova
  • 2 titluri la rând a cucerit FCSB
1,40 este cota Betano pentru „FCSB se califică” la FCSB - Aberdeen
Cristian Măciucă
Gigi Becali, acuzat de un personaj controversat că ar fi pariat împotriva FCSB:...
