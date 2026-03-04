Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga

ADVERTISEMENT

Deși mai este o etapă de disputat din sezonul regular, se cunosc deja echipele calificate în play-off-ul SuperLigii. Cum FCSB a rămas în afara top 6, supercomputerul a analizat cine este favorita la titlu.

Supercomputerul a decis! Universitatea Craiova, favorită la titlu în SuperLiga

Cum play-off-ul este aproape de start, cluburile din top 6 speră să se impună și să pună mâna pe titlul din SuperLiga. , campioana din acest an va fi una nouă.

Supercomputerul de la Football Meets Data a făcut toate calculele privind lupta la titlu. În urma simulărilor, Universitatea Craiova este văzută cu peste 50% șanse de a deveni noua campioană a SuperLigii.

ADVERTISEMENT

Pe locul doi în ierarhie se află Rapid, care are, potrivit analizei, a doua șansă la câștigarea titlului. Aflată într-o formă excelentă, CFR Cluj este următoarea pe listă și are, în perspectiva Football Meets Data, 10% șanse să câștige SuperLiga, după cele 10 victorii la rând.

ADVERTISEMENT

Surprinzător, Dinamo, deși ocupă locul 3 în campionat, are doar a cincea șansă înainte de startul play-off-ului, după înfrângerile cu Rapid și FC Argeș. A patra favorită la titlu este U Cluj, iar FC Argeș, echipa care completează top 6, este văzută cu a șasea șansă.

ADVERTISEMENT

🟤 CFR Cluj have won 10 GAMES IN A ROW. They are now 3rd biggest 🏆️ title contender with 10% chance of winning it. 😮 The points will get halved after the next round, so it's game on! 🇷🇴 Superliga – MD29 biggest shifts: 🏆 Title:

📈 +2% Rapid București (won 2-1 at Unirea… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Cum arată clasamentul rezultatelor directe între echipele din play-off

. Pe prima treaptă se află Universitatea Craiova, Rapid este pe doi, ca podiumul să fie completat de FC Argeș.

Clasamentul meciurilor directe între echipele din play-off arată astfel:

ADVERTISEMENT