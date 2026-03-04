Sport

Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga

Supercomputerul a făcut toate calculele pentru echipele calificate în play-off. Cine este favorita la titlu în SuperLiga. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
04.03.2026 | 14:32
Supercomputerul a decis dupa stabilirea playoffului Cine este favorita la titlu in SuperLiga
SPECIAL FANATIK
Super-computerul a decis! Ce echipă e favorită la titlu în SuperLiga. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Deși mai este o etapă de disputat din sezonul regular, se cunosc deja echipele calificate în play-off-ul SuperLigii. Cum FCSB a rămas în afara top 6, supercomputerul a analizat cine este favorita la titlu.

Supercomputerul a decis! Universitatea Craiova, favorită la titlu în SuperLiga

Cum play-off-ul este aproape de start, cluburile din top 6 speră să se impună și să pună mâna pe titlul din SuperLiga. Cum FCSB este în play-out, campioana din acest an va fi una nouă.

Supercomputerul de la Football Meets Data a făcut toate calculele privind lupta la titlu. În urma simulărilor, Universitatea Craiova este văzută cu peste 50% șanse de a deveni noua campioană a SuperLigii.

ADVERTISEMENT

Pe locul doi în ierarhie se află Rapid, care are, potrivit analizei, a doua șansă la câștigarea titlului. Aflată într-o formă excelentă, CFR Cluj este următoarea pe listă și are, în perspectiva Football Meets Data, 10% șanse să câștige SuperLiga, după cele 10 victorii la rând.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea...
Digi24.ro
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale

Surprinzător, Dinamo, deși ocupă locul 3 în campionat, are doar a cincea șansă înainte de startul play-off-ului, după înfrângerile cu Rapid și FC Argeș. A patra favorită la titlu este U Cluj, iar FC Argeș, echipa care completează top 6, este văzută cu a șasea șansă.

ADVERTISEMENT
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Digisport.ro
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai

Cum arată clasamentul rezultatelor directe între echipele din play-off

FANATIK a analizat rezultatele directe între echipele din play-off după 29 de etape. Pe prima treaptă se află Universitatea Craiova, Rapid este pe doi, ca podiumul să fie completat de FC Argeș.

Clasamentul meciurilor directe între echipele din play-off arată astfel:

ADVERTISEMENT
  1. Universitatea Craiova – 17 puncte
  2. Rapid – 15 puncte
  3. FC Argeș – 13 puncte
  4. Dinamo – 12 puncte
  5. CFR Cluj – 9 puncte
  6. U Cluj – 9 puncte
Cristi Chivu, făcut praf în Italia pentru o declarație neinspirată: ”Repetă mereu același...
Fanatik
Cristi Chivu, făcut praf în Italia pentru o declarație neinspirată: ”Repetă mereu același refren. Mentalitate voalată de victimă”
Universitatea Craiova – CFR Cluj, live video în sferturile Cupei României Betano. Zi...
Fanatik
Universitatea Craiova – CFR Cluj, live video în sferturile Cupei României Betano. Zi de sărbătoare în tabăra oltenilor
Kader Keita, adus în cătușe la audieri! Ce urmează pentru jucătorul Rapidului, după...
Fanatik
Kader Keita, adus în cătușe la audieri! Ce urmează pentru jucătorul Rapidului, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Naum a dat cărțile pe față! De ce nu mai vorbește cu Banciu:...
iamsport.ro
Naum a dat cărțile pe față! De ce nu mai vorbește cu Banciu: 'Nu mai ținem legătura'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!