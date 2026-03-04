Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga

Deși mai este o etapă de disputat din sezonul regular, se cunosc deja echipele calificate în play-off-ul SuperLigii. Cum FCSB a rămas în afara top 6, supercomputerul a analizat cine este favorita la titlu.
Cum play-off-ul este aproape de start, cluburile din top 6 speră să se impună și să pună mâna pe titlul din SuperLiga. Cum FCSB este în play-out, campioana din acest an va fi una nouă.
Supercomputerul de la Football Meets Data a făcut toate calculele privind lupta la titlu. În urma simulărilor, Universitatea Craiova este văzută cu peste 50% șanse de a deveni noua campioană a SuperLigii.
Pe locul doi în ierarhie se află Rapid, care are, potrivit analizei, a doua șansă la câștigarea titlului. Aflată într-o formă excelentă, CFR Cluj este următoarea pe listă și are, în perspectiva Football Meets Data, 10% șanse să câștige SuperLiga, după cele 10 victorii la rând.
Surprinzător, Dinamo, deși ocupă locul 3 în campionat, are doar a cincea șansă înainte de startul play-off-ului, după înfrângerile cu Rapid și FC Argeș. A patra favorită la titlu este U Cluj, iar FC Argeș, echipa care completează top 6, este văzută cu a șasea șansă.
FANATIK a analizat rezultatele directe între echipele din play-off după 29 de etape. Pe prima treaptă se află Universitatea Craiova, Rapid este pe doi, ca podiumul să fie completat de FC Argeș.
Clasamentul meciurilor directe între echipele din play-off arată astfel: