Supercomputerul a refăcut calculele: cine e favorită la câștigarea SuperLiga cu 7 etape înainte de finalul play-off-ului

Runda cu numărul 3 din play-off-ul SuperLigii s-a încheiat după meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, în care oltenii au învins, 2-0, și au egalat la puncte liderul.
Mihai Alecu
07.04.2026 | 07:30
Supercomputerul a refacut calculele cine e favorita la castigarea SuperLiga cu 7 etape inainte de finalul playoffului
Calculele făcute cu privire la titlul din SuperLiga. Foto: Fanatik
Bătălia pentru primul loc la finalul play-off-ului din SuperLiga rămâne una fascinantă și pare că în acest moment se dă între două formații, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Ambele au obținut victorii în runda cu numărul 3, oltenii cu CFR Cluj, 2-0, iar trupa lui Bergodi cu Rapid, 2-1, în deplasare.

Cum arată calculele făcute de un Supercomputer după runda a 3-a din play-off

Lupta pentru titlul din Superliga României devine tot mai strânsă după victoria Universității Craiova cu 2-0 în fața CFR Cluj, iar calculele realizate de supercomputerul Football Meets Data au adus noi schimbări în ierarhia favoritelor la trofeu. Rezultatul din Bănie a influențat semnificativ șansele echipelor din play-off, conturând un adevărat final pe muchie de cuțit pentru titlu în finalul sezonului.

Potrivit simulărilor statistice, Universitatea Craiova rămâne principala favorită la câștigarea campionatului, având cele mai mari șanse de a încheia sezonul pe primul loc. Victoria împotriva CFR Cluj a consolidat poziția oltenilor în clasament și le-a întărit statutul de favoriți în cursa pentru trofeu, într-un play-off în care fiecare etapă poate schimba radical calculele.

În același timp, CFR Cluj a pierdut teren important în lupta pentru titlu după eșecul suferit, iar diferențele dintre echipele din top s-au micșorat considerabil. Statisticienii arată că patru echipe rămân în continuare cu șanse reale la trofeu, iar duelurile directe din etapele următoare vor fi decisive pentru stabilirea campioanei.

Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai...
Digi24.ro
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
SuperLIga șanse
Un Supercomputer a calculat șansele la titlu în SuperLiga. Foto: Facebook

Universitatea Craiova, favorită la câștigarea titlului în SuperLiga după victoria cu CFR Cluj

Datele furnizate de supercomputer se bazează pe mii de simulări care iau în calcul rezultatele anterioare, forma echipelor și programul rămas până la finalul sezonului. Aceste analize arată că, deși Craiova este în pole-position, competiția rămâne extrem de echilibrată, iar orice pas greșit poate schimba liderul în doar o etapă. Oltenii au în acest moment 47,8 la sută șanse de a câștiga trofeul, fiind urmați de către Universitatea Cluj, care are 44,7 la sută șanse la primul loc.

După mai mult de o lună de război, iranienii au făcut în sfârșit...
Digisport.ro
După mai mult de o lună de război, iranienii au făcut în sfârșit anunțul mult așteptat: doar TREI variante

Interesant este că urmează o runda cu numărul 4 în care primele două clasate se vor înfrunta pe Cluj Arena, duel ce ar putea la finalul stagiunii să se dovedească a fi unul decisiv pentru stabilirea ierarhiei finale. În sezonul regulat cele două grupări au dat-o la pace și scorul final a fost unul alb, 0-0.

Cine este omul din umbră de la U Cluj, în drumul spre titlul...
Fanatik
Cine este omul din umbră de la U Cluj, în drumul spre titlul de campioană. Gestul de 330.000 de euro care o ține în joc și pe rivala de la CFR. Exclusiv
Control inopinat! Ce s-a întâmplat imediat după finalul meciului U Craiova – CFR...
Fanatik
Control inopinat! Ce s-a întâmplat imediat după finalul meciului U Craiova – CFR Cluj 2-0. Exclusiv
Martor la leșinul lui Mircea Lucescu, Vladimir Screciu a vorbit în lacrimi despre...
Fanatik
Martor la leșinul lui Mircea Lucescu, Vladimir Screciu a vorbit în lacrimi despre fostul selecționer: „E ceva tulburător. Mă doare”
