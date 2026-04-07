Supercomputerul a refăcut calculele: cine e favorită la câștigarea SuperLiga cu 7 etape înainte de finalul play-off-ului

Bătălia pentru primul loc la finalul play-off-ului din SuperLiga rămâne una fascinantă și pare că în acest moment se dă între două formații, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Ambele au obținut victorii în runda cu numărul 3, , iar trupa lui Bergodi cu Rapid, 2-1, în deplasare.

Cum arată calculele făcute de un Supercomputer după runda a 3-a din play-off

Lupta pentru titlul din Superliga României devine tot mai strânsă după victoria în fața CFR Cluj, iar calculele realizate de supercomputerul au adus noi schimbări în ierarhia favoritelor la trofeu. Rezultatul din Bănie a influențat semnificativ șansele echipelor din play-off, conturând un adevărat final pe muchie de cuțit pentru titlu în finalul sezonului.

Potrivit simulărilor statistice, Universitatea Craiova rămâne principala favorită la câștigarea campionatului, având cele mai mari șanse de a încheia sezonul pe primul loc. Victoria împotriva CFR Cluj a consolidat poziția oltenilor în clasament și le-a întărit statutul de favoriți în cursa pentru trofeu, într-un play-off în care fiecare etapă poate schimba radical calculele.

În același timp, CFR Cluj a pierdut teren important în lupta pentru titlu după eșecul suferit, iar diferențele dintre echipele din top s-au micșorat considerabil. Statisticienii arată că patru echipe rămân în continuare cu șanse reale la trofeu, iar duelurile directe din etapele următoare vor fi decisive pentru stabilirea campioanei.

Universitatea Craiova, favorită la câștigarea titlului în SuperLiga după victoria cu CFR Cluj

Datele furnizate de supercomputer se bazează pe mii de simulări care iau în calcul rezultatele anterioare, forma echipelor și programul rămas până la finalul sezonului. Aceste analize arată că, deși Craiova este în pole-position, competiția rămâne extrem de echilibrată, iar orice pas greșit poate schimba liderul în doar o etapă. Oltenii au în acest moment 47,8 la sută șanse de a câștiga trofeul, fiind urmați de către Universitatea Cluj, care are 44,7 la sută șanse la primul loc.

Interesant este că urmează o runda cu numărul 4 în care primele două clasate se vor înfrunta pe Cluj Arena, duel ce ar putea la finalul stagiunii să se dovedească a fi unul decisiv pentru stabilirea ierarhiei finale. În sezonul regulat cele două grupări au dat-o la pace și scorul final a fost unul alb, 0-0.