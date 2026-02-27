Cine e marea favorită la câștigarea UEFA Champions League?! Supercomputerul a refăcut calculele, după tragerea la sorți

ADVERTISEMENT

Vineri după-amiază s-a tras la sorți tabloul complet pentru fazele superioare din UEFA Champions League . Multe dintre favoritele la trofeu se vor duela între ele încă din optimi. Un supercomputer a calculat șansele fiecărei echipe la câștigarea „urecheatei”.

Cu siguranță, capul de afiș al optimilor de finală din UEFA Champions League este duelul dintre Manchester City și Real Madrid. A devenit deja un derby al competiției această confruntare. Manșa tur se va juca în capitala Spaniei, iar returul va avea loc pe Etihad Stadium, arena „cetățenilor”.

Se pare că favorită la calificarea în sferturile de finală este echipa lui Pep Guardiola. „Cetățenii” au, conform celor de la , 64,35% șanse să câștige dubla din optimi, în timp ce Real Madrid este văzută cu doar 35,65%. Rămâne însă de văzut dacă tehnologia se va înșela sau nu.

Barcelona are prima șansă în dubla cu Newcastle

Un alt meci tare din optimi este cel dintre Newcastle United și FC Barcelona. Totuși, echipa din Premier League a arătat o forță incredibilă în acest sezon de Champions League și, mai mult ca sigur, le va face viața grea ibericilor.

Aici, supercomputerul vede un duel extrem de echilibrat. Barcelona este văzută ușor favorită, având 55,34% șanse să treacă de optimile de finală. Marele dezavantaj al celor de la Newcastle este că returul se va juca pe Camp Nou, terenul echipei lui Hansi Flick.

Duel de foc pentru echipa lui Radu Drăgușin

Avem și un român rămas în cursă pentru trofeul UEFA Champions League. Radu Drăgușin, fundașul celor de la Tottenham Hotspur, ar putea debuta în acest sezon european chiar în optimile de finală. Londonezii se vor duela cu o echipă extrem de puternică, Atlético Madrid, și au 46% șanse să îi învingă pe spanioli.

Ce șanse au echipele rămase în competiție să pună mâna pe trofeul UEFA Champions League: