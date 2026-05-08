Supercomputerul Opta a decis. Cum poate Universitatea Craiova să o bată pe CFR și să se apropie la 90 de minute de titlu

Universitatea Craiova merge în Gruia pentru meciul care poate decide în mare măsură noua campioană din Superliga României. Dacă oltenii câștigă, vor juca în etapa următoare cu U Cluj în Bănie, iar un egal i-ar face matematic campioni. Am consultat datele Opta și observăm câteva detalii extrem de interesante înaintea partidei de pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu.

Duel de foc în Superliga României. CFR Cluj vrea să dinamiteze lupta la titlu

La prima vedere, cifrele par aproape identice. CFR Cluj și Universitatea Craiova au marcat câte șapte goluri în cele șapte meciuri disputate în play-off și au primit tot câte șase. În realitate, modul în care cele două echipe au ajuns la aceste cifre este complet diferit. , însă ratează enorm. În schimb, formația lui Coelho practică un joc mult mai calculat, iar oltenii sunt îndrăgostiți de posesie.

CFR Cluj a acumulat în șapte etape de play-off un xG, expected goals, adică suma probabilităților statistice de gol ale fiecărui șut, de 11,1. Universitatea Craiova a acumulat 7,4 xG. Diferența este de 3,7 unități, ceea ce, în termeni statistici, este uriaș. Înseamnă că CFR a creat ocazii cu o valoare totală aproape cu 50% mai mare decât ale Craiovei, dar a marcat același număr de goluri.

Statistici play-off Superliga CFR Cluj Universitatea Craiova Meciuri 7 7 Victorii 4 5 Egaluri 1 0 Înfrângeri 2 2 Puncte 13 15 Goluri marcate 7 7 Goluri primite 6 6 Meciuri fără gol primit 3 4 Posesie medie 44,5% 54,6% Șuturi totale 99 98 Șuturi pe poartă 23 36 xG 11,1 7,4 Șuturi primite 89 57 Șuturi pe poartă primite 31 17 xGA 7,9 6,0

Capitolul la care Universitatea Craiova este net superioară în derby-ul cu CFR Cluj

Datele Opta privind localizarea șuturilor arată foarte clar de ce Universitatea Craiova a devenit una dintre cele mai eficiente echipe din play-off. Majoritatea ocaziilor importante ale oltenilor vin din zona centrală a careului și foarte aproape de poartă. Sunt puține execuții speculative și foarte rare șuturile forțate de la distanță.

CFR Cluj are o distribuție complet diferită. Echipa lui Pancu finalizează din mult mai multe zone ale terenului și produce constant presiune asupra adversarului. Problema este că multe dintre aceste șuturi au valoare redusă de xG.

Cum arată scenariul perfect pentru echipa din Bănie. Cum poate U. Craiova să plece cu 3 puncte din Gruia

Dacă partida va deveni una haotică, cu multe tranziții și schimburi rapide de atacuri, CFR Cluj intră în scenariul ideal. Dacă jocul rămâne controlat și fragmentat, avantajul pare să meargă spre Craiova. Rămâne însă de văzut ce le vor cere cei doi antrenori jucătorilor.

Deși mare parte din atenție merge spre ofensivă, cifrele defensive sunt cele care explică, de fapt, poziția Craiovei în clasamen Au permis doar 57 de șuturi în șapte meciuri și numai 17 execuții pe poartă. CFR Cluj a permis 89 de șuturi și 31 cadrate.

Șuturi primite Șuturi pe poartă primite xGA Universitatea Craiova 57 17 6,0 Universitatea Cluj 90 23 6,7 Dinamo 79 26 9,0 FC Argeș 88 27 7,6 CFR Cluj 89 31 7,9 Rapid 93 31 11,5

Diferența este uriașă și arată cât de bine reușește Craiova să controleze meciurile fără minge. Echipa lui Coelho nu oferă multe spații între linii și nu permite adversarilor să intre ușor în zonele centrale. Practic, adversarii sunt împinși spre execuții dificile sau spre șuturi de la distanță.

Raportul Opta nu minte! Ce trebuie să facă oltenii pentru a câștiga derby-ul cu CFR Cluj

Datele Opta indică foarte clar scenariul ideal pentru Universitatea Craiova. Oltenii trebuie să reducă ritmul meciului și să împiedice CFR Cluj să transforme partida într-un duel continuu de tranziții și atacuri. Cu cât meciul devine mai fragmentat și mai controlat, cu atât avantajul statistic merge spre echipa lui Coelho.

Craiova trebuie să folosească posesia pentru a scoate agresivitatea CFR-ului din joc și să atace rapid spațiile centrale atunci când apar. Exact acolo au venit cele mai importante ocazii ale oltenilor în acest play-off. În același timp, apărarea trebuie să reziste presiunii constante pe care CFR o produce prin volum ofensiv.

Paradoxal, Craiova nu are nevoie să domine ofensiv în Gruia pentru a câștiga. Statisticile spun chiar contrariul. Oltenii sunt mai periculoși atunci când meciul rămâne echilibrat și când fiecare ocazie contează enorm. CFR Cluj devine cu adevărat periculoasă doar în momentul în care reușește să transforme partida într-un asediu constant.