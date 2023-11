Supercomputerul Opta a prezis câștigătoarea Champions League în 2023-2024. Probabilitatea e zdrobitoare

Înainte de toate, trebuie menționat că Opta Sport, anterior Opta Sportsdata, e o companie britanică de analiză sportivă. Opta furnizează date pentru mai mult de 30 de sporturi în peste 70 de țări, cu clienți variind de la ligi și federații la radiodifuzori și site-uri web de pariuri. Compania a fost fondată în 1996 și achiziționată de Perform Group în 2013.

Supercomputerul Opta a prezis câștigătoarea Champions League în 2023-2024

Așadar, supercomputerul folosit de Opta în fiecare an atrage atenția iubitorilor de fotbal, dar în special de pariori, pentru că predicțiile pot fi transformate în câștiguri de bani, cu puțin noroc. Supercomputerul ia în considerare puterea adversarilor utilizând mai multe probabilități de rezultat al meciului și simulează meciurile rămase din competiție de mii de ori.

supercomputerul a anunțat deja câștigătoarea, cu o probabilitate care poate fi considerată destul de mare pentru statisticieni. Așadar, potrivit supercomputerului, Manchester City are o șansă de 32.4% să câștige Champions League, fiind urmată de Real Madrid cu 13.1% și Bayern Munchen cu 12.9%.

Practic absolut nicio surpriză dacă e să analizăm cotele oferite de majoritatea caselor de pariuri, unde Manchester City e favorită cu o cotă de 3.15, urmată de Bayern Munchen sau Real Madrid, cu cote destul de apropiate (6 vs 9). Cârcotașii vor spune că analizele oferite de acest supercomputer, sau de altele, sunt doar puțin mai valoroase ca predicțiile caracatiței Paul, animalul folosit ca oracol în încercarea de a prezice rezultate meciurilor echipei naționale de fotbal a Germaniei.

Răutăcioșii vor desființa cu totul predicțiile acestui supercomputer, cum este și cazul celor de la Untold Arsenal. Așa cum au remarcat fanii ”tunarilor”, investiția de milioane de euro sau poate chiar zeci de milioane într-un astfel de sistem de predicții poate fi considerată ridicolă, mai ales că de multe ori predicțiile nu sunt nici măcar apropiate de adevăr.

Predicțiile supercomputerelor, desființate de fanii cârcotași

”Acum, toți facem greșeli și nu prea are rost să subliniem erorile celor care au folosit un pix și hârtie, poate cu un calculator, pentru a afla ce se va întâmpla la sfârșitul sezonului. (Asta am făcut și am prezis Arsenal pe locul trei). Dar, există o mulțime de motive întemeiate pentru a ne distra puțin în detrimentul celor care pretind că au folosit un supercomputer pentru a calcula rezultatele, pentru că nu au făcut.

Așa cum am observat adesea, . Supercomputerul Titan (n.r. supercomputer devenit operațional în 2012), de exemplu, a costat 97 de milioane de dolari. Așa că ne-am gândit că ar putea fi interesant să vedem exact ce a prezis un presupus „supercomputer” la începutul sezonului și, ca să cităm exact cuvintele lui Opta pe Twitter, ”bătălia pentru titlu nu poate fi alta decât o bătălie strânsă între Liverpool și Manchester City, în sezonul 2022-2023, cu elevii lui Jurgen Klopp campioni”, s-au amuzat fanii.

Asta, în condițiile în care campionatul a fost câștigat de Manchester City, Arsenal a ocupat locul secund, Manchester United locul 3, Newcastle pe 4, iar Liverpool a terminat doar pe 5, la zeci de puncte distanță de lider.

Cum a prezis, de fapt, supercomputerul clasamentul final al sezonului trecut de Premier League? Pe scurt, campioană ar fi trebuit să fie Liverpool (care a încheiat pe 5), în timp ce podiumul trebuia completat de Manchester City (campioană de fapt) și Tottenham Hotspur (locul 8 la final). Mai mult, supercomputerul nu a nimerit nici măcar o retrogradată din lista Fulham, Nottingham și Bournemouth, astfel că rămâne de văzut dacă dreptatea va fi de partea roboților în acest an.