Supercomputerul Opta a prezis câștigătoarea Cupei Mondiale 2026. Cine este marea favorită

Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada debutează pe 11 iunie, iar forțele fotbalului mondial se vor lupta din nou pentru cel mai râvnit trofeu. După ce a realizat 10.000 de simulări, supercomputerul Opta a realizat un clasament al favoritelor la trofeu, iar cele mai mari șanse le are campioana europeană Spania. Care sunt marile surprize.
Spania este cotată cu 16.1% șanse la câștigarea Cupei Mondiale, fiind urmată în clasamenul favoritelor de Franța, cu 13%. Podiumul ierarhiei realizate de supercomputerul Opta este completat de o altă echipă din Europa, Anglia, cu 11.2%, iar campioana mondială Argentina are o șansă de 10.4% de a-și apăra trofeul cucerit în Qatar în urmă cu trei ani și jumătate.
Portugalia ocupă locul 5 în clasamentul favoritelor, cu 7%, surprinzătoare fiind pozițiile ocupate în această ierarhie de cele mai titrate echipe din istoria competiției. Brazilia are 6.6% șanse la cucerirea trofeului, iar Germania doar 5.1%. Ultima țară gazdă care a cucerit trofeul a fost Franța în 1998, iar situația are șanse mici să se schimbe la această ediție, deoarece SUA, Mexic și Canada sunt cotate cu șanse de sub 2%.
Luis de la Fuente a anunțat recent lotul Spaniei pentru Cupa Mondială, iar tehnicianul a decis să nu includă niciun jucător de la Real Madrid. Singurul candidat cu șanse reale era fundașul central Dean Huijsen, a cărui formă în sezonul recent încheiat a fost însă dezamăgitoare. Selecționerul a primit o veste neplăcută în luna mai, după ce mijlocașul Barcelonei, Fermin Lopez, a suferit o accidentare.
Spania va debuta la turneul final pe 15 iunie, de la ora României 19:00, cu un duel împotriva naționalei din Capul Verde, la care evoluează fotbalistul celor de la FCSB, Joao Paulo. Apoi, „La Roja” va întâlni Arabia Saudită pe 21 iunie, tot de la ora 19:00, și va încheia grupa cu cel mai dificil meci, contra reprezentativei din Uruguay, programat pe 27 iunie, de la ora României 03:00.
Lotul Spaniei pentru Cupa Mondială