Supercomputerul Opta a prezis câștigătoarea Cupei Mondiale 2026. Cine este marea favorită

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Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada debutează pe 11 iunie, iar forțele fotbalului mondial se vor lupta din nou pentru cel mai râvnit trofeu. După ce a realizat 10.000 de simulări, supercomputerul Opta a realizat un clasament al favoritelor la trofeu, iar cele mai mari șanse le are campioana europeană Spania. Care sunt marile surprize.

Supercomputerul s-a pronunțat! Cine va câștiga Cupa Mondială din această vară

Spania este cotată cu 16.1% șanse la câștigarea Cupei Mondiale, fiind urmată în clasamenul favoritelor de Franța, cu 13%. Podiumul ierarhiei realizate de supercomputerul Opta este completat de o altă echipă din Europa, Anglia, cu 11.2%, iar campioana mondială Argentina are o șansă de 10.4% de a-și apăra trofeul cucerit în Qatar în urmă cu trei ani și jumătate.

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Portugalia ocupă locul 5 în clasamentul favoritelor, cu 7%, surprinzătoare fiind pozițiile ocupate în această ierarhie de cele mai titrate echipe din istoria competiției. Brazilia are 6.6% șanse la cucerirea trofeului, iar Germania doar 5.1%. Ultima țară gazdă care a cucerit trofeul a fost Franța în 1998, iar situația are șanse mici să se schimbe la această ediție, deoarece SUA, Mexic și Canada sunt cotate cu șanse de sub 2%.

Cum arată lotul Spaniei pentru Cupa Mondială

Luis de la Fuente a anunțat recent lotul Spaniei pentru Cupa Mondială, iar tehnicianul a decis să nu includă niciun jucător de la Real Madrid. Singurul candidat cu șanse reale era fundașul central Dean Huijsen, a cărui formă în sezonul recent încheiat a fost însă dezamăgitoare. Selecționerul a primit o veste neplăcută în luna mai, după ce .

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Spania va debuta la turneul final pe 15 iunie, de la ora României 19:00, cu un duel împotriva . Apoi, „La Roja” va întâlni Arabia Saudită pe 21 iunie, tot de la ora 19:00, și va încheia grupa cu cel mai dificil meci, contra reprezentativei din Uruguay, programat pe 27 iunie, de la ora României 03:00.

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Lotul Spaniei pentru Cupa Mondială