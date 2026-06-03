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Supercomputerul Opta a prezis câștigătoarea Cupei Mondiale 2026. Cine este marea favorită

Supercomputerul Opta a realizat 10.000 de simulări ale turneului final din această vară și a numit principala favorită la cucerirea trofeului.
Bogdan Mariș
03.06.2026 | 10:50
Supercomputerul Opta a prezis castigatoarea Cupei Mondiale 2026 Cine este marea favorita
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Supercomputerul Opta a numit principala favorită la Cupa Mondială. FOTO: Hepta
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Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada debutează pe 11 iunie, iar forțele fotbalului mondial se vor lupta din nou pentru cel mai râvnit trofeu. După ce a realizat 10.000 de simulări, supercomputerul Opta a realizat un clasament al favoritelor la trofeu, iar cele mai mari șanse le are campioana europeană Spania. Care sunt marile surprize.

Supercomputerul s-a pronunțat! Cine va câștiga Cupa Mondială din această vară

Spania este cotată cu 16.1% șanse la câștigarea Cupei Mondiale, fiind urmată în clasamenul favoritelor de Franța, cu 13%. Podiumul ierarhiei realizate de supercomputerul Opta este completat de o altă echipă din Europa, Anglia, cu 11.2%, iar campioana mondială Argentina are o șansă de 10.4% de a-și apăra trofeul cucerit în Qatar în urmă cu trei ani și jumătate.

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Supercomputer Opta Cupa Mondială
Supercomputerul Opta a numit principalele favorite la Cupa Mondială.

Portugalia ocupă locul 5 în clasamentul favoritelor, cu 7%, surprinzătoare fiind pozițiile ocupate în această ierarhie de cele mai titrate echipe din istoria competiției. Brazilia are 6.6% șanse la cucerirea trofeului, iar Germania doar 5.1%. Ultima țară gazdă care a cucerit trofeul a fost Franța în 1998, iar situația are șanse mici să se schimbe la această ediție, deoarece SUA, Mexic și Canada sunt cotate cu șanse de sub 2%.

Cum arată lotul Spaniei pentru Cupa Mondială

Luis de la Fuente a anunțat recent lotul Spaniei pentru Cupa Mondială, iar tehnicianul a decis să nu includă niciun jucător de la Real Madrid. Singurul candidat cu șanse reale era fundașul central Dean Huijsen, a cărui formă în sezonul recent încheiat a fost însă dezamăgitoare. Selecționerul a primit o veste neplăcută în luna mai, după ce mijlocașul Barcelonei, Fermin Lopez, a suferit o accidentare.

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Spania va debuta la turneul final pe 15 iunie, de la ora României 19:00, cu un duel împotriva naționalei din Capul Verde, la care evoluează fotbalistul celor de la FCSB, Joao Paulo. Apoi, „La Roja” va întâlni Arabia Saudită pe 21 iunie, tot de la ora 19:00, și va încheia grupa cu cel mai dificil meci, contra reprezentativei din Uruguay, programat pe 27 iunie, de la ora României 03:00.

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Lotul Spaniei pentru Cupa Mondială

  • Portari: Unai Simon (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona)
  • Fundași: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atletico), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Pubill (Atletico), Aymeric Laporte (Athletic), Eric Garcia (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)
  • Mijlocași: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Atletico)
  • Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic), Víctor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta Vigo)
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