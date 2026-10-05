Supercomputerul s-a pronunțat! Ce șanse mai are România să se califice la EURO 2028

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Campania din Liga Națiunilor reprezenta o oportunitate pentru naționala României, care putea să urce în a doua urnă valorică înainte de tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028. Pentru a îndeplini acest obiectiv, „tricolorii” pregătiți de Gică Hagi aveau nevoie de o clasare pe primele două locuri din grupa B4. După cele trei înfrângeri suferite până acum, acest obiectiv pare a fi compromis, iar șansele de calificare la EURO 2028 au scăzut semnificativ.

România, doar 18% șanse de se califica la EURO 2028

Cel mai probabil, România se va afla în urna 3 la tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului European din 2028, ceea ce înseamnă că „tricolorii” vor întâlni doi adversari foarte puternici în grupă. Calificările se vor desfășura în 2027, iar prima echipă din fiecare grupă va avansa direct la turneul final. Cele mai bune 8 echipe care vor ocupa poziția secundă se vor califica la rândul lor, în timp ce restul vor participa la baraj, alături de mai multe câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor.

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România mai are doar șanse teoretice de a-și câștiga grupa în , așadar „tricolorii” vor fi nevoiți să termine pe locul 1 sau 2 în grupa preliminară pentru a se califica la EURO 2028. Conform simulărilor realizate de supercomputerul celor de la , România are șanse de doar 18% de a fi prezentă la turneul final care se va desfășura în Regatul Unit și Irlanda, mai mici decât Israel, Georgia, Albania sau Islanda.

Care ar putea fi marile surprize de la EURO 2028

Echipele importante din Europa, Spania, Anglia, Portugalia, Franța, Belgia, Olanda, Elveția, Germania, Italia și Norvegia, plus țările gazdă Scoția, Irlanda și Țara Galilor, sunt văzute cu șanse de peste 93% de a se califica, însă la turneul final din 2028 ar putea fi prezente și echipe care nu au jucat niciodată la EURO.

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Kosovo, națională care nu a fost prezentă la niciun turneu final, fiind membru FIFA și UEFA doar din 2016, se numără printre primele 24 de echipe din această ierarhie. Cu 47% șanse de calificare, fosta adversară a României este la egalitate cu Polonia și Cehia și deasupra Ungariei. De asemenea, , care a participat de două ori la Cupa Mondială, însă nu s-a calificat niciodată la EURO, are șanse de 39% de a juca la turneul final.