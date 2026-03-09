Supercomputerul s-a pronunțat la finalul sezonului regular! Ce șanse la titlu au echipele din play-off-ul SuperLigii

CFR Cluj – Dinamo, scor 2-0, a fost ultimul meci al sezonului regular. Formațiile din top 6 se pregătesc pentru play-off, iar supercomputerul a făcut primele calcule după victoria ardelenilor. Ce șanse au echipele la titlu după înjumătățire.
Toată suflarea microbistă din România așteaptă startul noului format competițional. Dacă o parte dintre suporteri vor urmări cu sufletul la gură parcursul lui Mirel Rădoi la FCSB, în play-out, cealaltă parte va urmări cu același interes play-off-ul SuperLigii.
Universitatea Craiova a încheiat sezonul regulat pe prima treaptă a clasamentului, cu 60 de puncte. Oltenii au fost urmăriți de aproape de către Rapid și U Cluj, formații care au completat podiumul.
Cum play-off-ul este pe cale să înceapă, supercomputerul a decis! Mai exact, soft-ul celor de la Football Meets Data o vede pe Universitatea Craiova drept principala candidată la titlu în SuperLiga.
Clasamentul din play-off după înjumătățire:
* a beneficiat de rotunjire
Universitatea Craiova, după zecile de mii de simulări realizate de supercomputerul Football Meets Data, este văzută cu o șansă de 55,5% să ridice trofeul SuperLigii la finalul acestui sezon.
Rapid se află pe locul doi în cursă, însă probabilitățile ca giuleștenii să cucerească titlul sunt mult mai mici, de doar 13,6%. Pe locul trei se situează Universitatea Cluj, elevii lui Cristiano Bergodi primind 12,5%.
CFR Cluj se ține aproape de rivalii din oraș. Formația din Gruia, după ce a obținut a 11-a victorie consecutivă, primește 12% șanse la titlu. Pe locul 5 se află Dinamo, cu un procent de 5,7%, în timp ce FC Argeș are o șansă de doar 0,8%.
Șansele la titlu conform super-computerului:
În ciuda faptului că Rapid este văzută de statisticieni drept a doua favorită la titlu, situația giuleștenilor capătă o altă perspectivă în ceea ce privește clasarea finală din play-off-ul SuperLigii.
Experții în statistici o privesc pe Universitatea Cluj drept principala candidată la locul secund în SuperLiga. Favorită pentru ultimul loc de pe podium este considerată Rapid. Cele mai mari șanse de a încheia pe locul patru le are Dinamo, în timp ce CFR Cluj ar urma să ocupe poziția a cincea, iar FC Argeș să fie „lanterna roșie” din play-off.
Clasamentul final din SuperLiga, potrivit softului Football Meets Data: