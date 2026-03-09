Sport

Supercomputerul s-a pronunțat la finalul sezonului regular! Ce șanse la titlu au echipele din play-off-ul SuperLigii

Supercomputerul a oferit primele calcule după finalul sezonului regular din SuperLiga. Ce șanse au echipele din play-off la titlu. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
10.03.2026 | 00:45
Supercomputerul sa pronuntat la finalul sezonului regular Ce sanse la titlu au echipele din playofful SuperLigii
SPECIAL FANATIK
Super-computerul, verdict după finalul sezonului regulat! Ce șanse la titlu au echipele din play-off. Foto: Colaj Fanatik
CFR Cluj – Dinamo, scor 2-0, a fost ultimul meci al sezonului regular. Formațiile din top 6 se pregătesc pentru play-off, iar supercomputerul a făcut primele calcule după victoria ardelenilor. Ce șanse au echipele la titlu după înjumătățire.

Supercomputerul, verdict după finalul sezonului regulat

Toată suflarea microbistă din România așteaptă startul noului format competițional. Dacă o parte dintre suporteri vor urmări cu sufletul la gură parcursul lui Mirel Rădoi la FCSB, în play-out, cealaltă parte va urmări cu același interes play-off-ul SuperLigii.

Universitatea Craiova a încheiat sezonul regulat pe prima treaptă a clasamentului, cu 60 de puncte. Oltenii au fost urmăriți de aproape de către Rapid și U Cluj, formații care au completat podiumul.

Cum play-off-ul este pe cale să înceapă, supercomputerul a decis! Mai exact, soft-ul celor de la Football Meets Data o vede pe Universitatea Craiova drept principala candidată la titlu în SuperLiga.

Clasamentul din play-off după înjumătățire:

  1. U Craiova  – 30 puncte
  2. Rapid – 28 puncte
  3. Universitatea Cluj – 27 puncte
  4. CFR Cluj – 27 de puncte*
  5. Dinamo – 26 de puncte
  6. FC Argeș – 25 puncte

* a beneficiat de rotunjire

Ce șanse la titlu au echipele din play-off

Universitatea Craiova, după zecile de mii de simulări realizate de supercomputerul Football Meets Data, este văzută cu o șansă de 55,5% să ridice trofeul SuperLigii la finalul acestui sezon.

Rapid se află pe locul doi în cursă, însă probabilitățile ca giuleștenii să cucerească titlul sunt mult mai mici, de doar 13,6%. Pe locul trei se situează Universitatea Cluj, elevii lui Cristiano Bergodi primind 12,5%.

CFR Cluj se ține aproape de rivalii din oraș. Formația din Gruia, după ce a obținut a 11-a victorie consecutivă, primește 12% șanse la titlu. Pe locul 5 se află Dinamo, cu un procent de 5,7%, în timp ce FC Argeș are o șansă de doar 0,8%.

Șansele la titlu conform super-computerului:

  1. Universitatea Craiova – 55,5%
  2. Rapid – 13,6%
  3. U Cluj – 12,5%
  4. CFR Cluj – 12%
  5. Dinamo – 5,7%
  6. FC Argeș – 0,8%

Cum arată clasamentul final din perspectiva statisticienilor

În ciuda faptului că Rapid este văzută de statisticieni drept a doua favorită la titlu, situația giuleștenilor capătă o altă perspectivă în ceea ce privește clasarea finală din play-off-ul SuperLigii.

Experții în statistici o privesc pe Universitatea Cluj drept principala candidată la locul secund în SuperLiga. Favorită pentru ultimul loc de pe podium este considerată Rapid. Cele mai mari șanse de a încheia pe locul patru le are Dinamo, în timp ce CFR Cluj ar urma să ocupe poziția a cincea, iar FC Argeș să fie „lanterna roșie” din play-off.

Clasamentul final din SuperLiga, potrivit softului Football Meets Data:

  1. Universitatea Craiova – șanse de 55,5%
  2. U Cluj – șanse de 21,7%
  3. Rapid – șanse de 22,6%
  4. CFR Cluj – șanse de 20,5%
  5. Dinamo – șanse de 26,3%
  6. FC Argeș – șanse de 57,5%
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
