Supercomputerul șochează după ce Rapid a devenit lider în play-off! Cine este favorită la titlu în SuperLiga României

Prima etapă din play-off nu a oferit niciun rezultat de egalitate. Universitatea Craiova a pierdut cu FC Argeș, Rapid a învins-o pe Dinamo în derby, iar U Cluj a câștigat împotriva rivalilor de la CFR Cluj. Totuși, după aceste rezultate, oltenii continuă să fie favoriți la titlu, în timp ce giuleștenii nu se află nici măcar pe poziția a doua.

Înainte de ultima etapă din sezonul regulat, Universitatea Craiova avea șansa să se distanțeze la 8 puncte de locul al doilea. Remiza cu Rapid din ultima rundă a făcut ca cele două să fie separate de doar două puncte la începutul play-off-ului, iar giuleștenii au profitat imediat de pasul greșit făcut de formația lui Filipe Coelho.

Cu toate acestea, supercalculatorul încă o vede favorită la titlul de campioană pe Craiova, chiar dacă în acest moment se află la un punct în spatele giuleștenilor și la egalitate de puncte cu ”U” Cluj. Conform celor de la , oltenii au în acest moment 32.9% șanse să termine pe prima poziție, iar media de puncte realizată de echipă în urma a peste 40 de simulări este de 44.

În spatele ei, Rapid și U Cluj apar cu același număr de șanse, însă ardelenii au o medie de puncte mai mare cu două sutimi. Ambele formații au primit 25.7% șanse din partea computerului, iar în urma simulărilor ”U” Cluj a obținut o medie de 43.5 puncte, în timp ce Rapid a avut 43.3 puncte.

Ce șanse au la titlu CFR Cluj, FC Argeș și Dinamo

și a urcat pe poziția a patra, la trei puncte distanță de primul loc. Cu toate acestea, piteștenii , așa cum au spus-o jucătorii, iar supercomputerul le dă doar 3% șanse.

CFR Cluj continuă să spere, chiar dacă a suferit prima înfrângere în 90 de minute din 2026. deși se pregăteau de play-out în momentul în care Daniel Pancu a ajuns la echipă. „Feroviarii” au 10.4% șanse la titlu, în timp ce Dinamo pare prăbușită, iar șansele sale la titlu sunt de doar 2.3%.