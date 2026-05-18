Sport

Supercupa României se joacă pe „Oblemenco”: Universitatea Craiova – U Cluj, un nou meci cu trofeul pe masă

Este oficial. Universitatea Craiova și U Cluj se vor înfrunta, din nou, pe „Ion Oblemenco” pentru un trofeu. Este vorba despre Supercupa României, primul meci al sezonului 2026-2027
Cristian Măciucă, Tibi Cocora
18.05.2026 | 21:31
Supercupa Romaniei se joaca pe Oblemenco Universitatea Craiova U Cluj un nou meci cu trofeul pe masa
ULTIMA ORĂ
Supercupa României se joacă pe „Oblemenco”: Universitatea Craiova - U Cluj, un nou meci cu trofeul pe masă. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a făcut eventul, dar „războiul” cu U Cluj nu este încheiat. După ce au pierdut cupa și campionatul, „șepcile roșii” vor avea șansa unei noi revanșe în fața oltenilor. Primele două echipe din SuperLiga se vor înfrunta la începutul sezonului viitor în Supercupa României.

Universitatea Craiova și U Cluj se vor lupta și pentru Supercupa României

Universitatea Craiova este prima echipă din România care face eventul în ultimii 11 ani. Ultima formație care câștigase atât titlul, cât și Cupa României a fost FCSB, în sezonul 2014-2015. Deși a luat ambele trofee, echipa lui Filipe Coelho va avea ocazia să îl ia și pe al treilea. 

ADVERTISEMENT

În mod normal, fiecare sezon al SuperLigii se deschide cu finala Supercupei României, care se dispută între câștigătoarea campionatului și deținătoarea Cupei României. Acum este însă o situație excepțională, pentru că oltenii au cucerit ambele trofee. Prin urmare, adversara Universității Craiova din Supercupa României va fi tot U Cluj, pentru că a terminat campionatul pe locul 2.

Când și unde se va disputa Supercupa României

Articolul 31 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice al Federației Române de Fotbal explică în mod concret ce se întâmplă cu Supercupa României în cazul în care o echipă face eventul. „1. În fiecare sezon competiţional, FRF organizează Supercupa României, între echipa câştigătoare a Campionatul Naţional ‘Liga I’ şi câştigătoarea Cupei României în sezonul competiţional precedent. 2. În cazul în care aceeaşi echipă câştigă şi campionatul Ligii I şi Cupa României, Supercupa României se va desfăşura între echipa campioană şi echipa clasată pe locul doi în Campionatul Naţional ‘Liga I’”, se arată în R.O.A.F.

ADVERTISEMENT
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de...
Digi24.ro
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit la Eurovision

Astfel, Supercupa României se va disputa între Universitatea Craiova și U Cluj, la data de 11 iulie 2026, în săptămâna premergătoare primei etape din Superliga României. Conform regulamentului, Supercupa României se va juca pe terenul campioanei, în acest caz pe arena „Ion Oblemenco”. Conform regulamentului, în cazul în care oltenii și ardelenii vor fi la egalitate la finalul celor 90 de minute regulamentare, nu se vor mai juca prelungiri iar finala se va decide la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia...
Digisport.ro
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
  • 30.983 locuri este capacitatea stadionului „Ion Oblemenco”
  • 1 Supercupă a României are în palmares actuala echipă a Craiovei
Sărbătoare de titlu în Bănie! Universitatea Craiova și fanii olteni, show total în...
Fanatik
Sărbătoare de titlu în Bănie! Universitatea Craiova și fanii olteni, show total în Piața „Mihai Viteazul”
Mitică Dragomir îi distruge pe clujeni și pe Bergodi: „Îl bagi pe Trică...
Fanatik
Mitică Dragomir îi distruge pe clujeni și pe Bergodi: „Îl bagi pe Trică să-l înjure lumea? Nu știau cum îi cheamă cu buletinu-n mână!”
Bomba zilei în SuperLiga: Marius Baciu, noul antrenor al FCSB! Prima reacție a...
Fanatik
Bomba zilei în SuperLiga: Marius Baciu, noul antrenor al FCSB! Prima reacție a lui Gigi Becali. Exclusiv
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul campion al României ”a dat cu piciorul” la 6.000.000 de dolari: 'M-a...
iamsport.ro
Fostul campion al României ”a dat cu piciorul” la 6.000.000 de dolari: 'M-a chemat la el în cameră și...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!