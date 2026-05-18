Supercupa României se joacă pe „Oblemenco”: Universitatea Craiova – U Cluj, un nou meci cu trofeul pe masă

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a făcut eventul, dar „războiul” cu U Cluj nu este încheiat. După ce au pierdut cupa și campionatul, „șepcile roșii” vor avea șansa unei noi revanșe în fața oltenilor. Primele două echipe din SuperLiga se vor înfrunta la începutul sezonului viitor în Supercupa României.

Universitatea Craiova și U Cluj se vor lupta și pentru Supercupa României

Universitatea Craiova este prima echipă din România care face eventul în ultimii 11 ani. Ultima formație care câștigase atât titlul, cât și Cupa României a fost FCSB, în sezonul 2014-2015. Deși a luat ambele trofee,

ADVERTISEMENT

În mod normal, fiecare sezon al SuperLigii se deschide cu finala Supercupei României, care se dispută între câștigătoarea campionatului și deținătoarea Cupei României. Acum este însă o situație excepțională, pentru că oltenii au cucerit ambele trofee. Prin urmare, adversara Universității Craiova din Supercupa României va fi tot U Cluj, pentru că a terminat campionatul pe locul 2.

Când și unde se va disputa Supercupa României

Articolul 31 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice al Federației Române de Fotbal explică în mod concret ce se întâmplă cu Supercupa României în cazul în care o echipă face eventul. „1. În fiecare sezon competiţional, FRF organizează Supercupa României, între echipa câştigătoare a Campionatul Naţional ‘Liga I’ şi câştigătoarea Cupei României în sezonul competiţional precedent. 2. În cazul în care aceeaşi echipă câştigă şi campionatul Ligii I şi Cupa României, Supercupa României se va desfăşura între echipa campioană şi echipa clasată pe locul doi în Campionatul Naţional ‘Liga I’”, se arată în R.O.A.F.

ADVERTISEMENT

Astfel, Supercupa României se va disputa între Universitatea Craiova și U Cluj, la data de 11 iulie 2026, în săptămâna premergătoare primei etape din Superliga României. Conform regulamentului, Supercupa României se va juca pe terenul campioanei, în acest caz pe arena „Ion Oblemenco”. Conform regulamentului, în cazul în care oltenii și ardelenii vor fi la egalitate la finalul celor 90 de minute regulamentare, nu se vor mai juca prelungiri iar

ADVERTISEMENT