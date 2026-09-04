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SuperGigi, bilet cu cotă 28 pe etapa din SuperLiga! Ce a pariat la derby-ul Dinamo – FCSB

SuperGigi a analizat toate meciurile etapei a 8-a din SuperLiga și a pregătit un bilet cu o cotă de 28. Vezi pronosticurile pentru Dinamo – FCSB și celelalte partide.
FANATIK
04.09.2026 | 13:17
SuperGigi bilet cu cota 28 pe etapa din SuperLiga Ce a pariat la derbyul Dinamo FCSB
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Biletul de cotă 28 pentru etapa din SuperLiga! Ce pariază SuperGigi la Dinamo – FCSB
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Etapa a 8-a din SuperLiga României începe vineri seară, cu duelul dintre CFR Cluj și Farul Constanța. Runda propune însă mai multe confruntări tari. Capul de afiș este derby-ul Dinamo – FCSB, programat sâmbătă seară, pe Arcul de Triumf. SuperGigi a venit cu recomandările sale de la Superbet.

Biletul de cotă 28 pentru etapa din SuperLiga! Ce pariază SuperGigi la Dinamo – FCSB

SuperGigi a analizat toate meciurile din etapa cu numărul 8 din SuperLiga României și a făcut un bilet interesant, cu cote echilibrate, pe care îl putem plasa la Superbet. Avem parte de câteva partide extrem de interesante.

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„Am făcut următorul bilet pentru prima etapă. Cota este de 51. Sunt toate meciurile din etapa cu numărul 8 din SuperLiga. Începem cu CFR Cluj – Farul, meciul de vineri. Eu cred că minimum o repriză va fi la egalitate. Minimum o repriză X. Cota este de 1,51.

Continuăm sâmbătă cu primul meci al zilei, FC Botoșani – Sepsi Sfântu Gheorghe. Cota 1X, la 1,36, merită cu prisosință. Joc sigur aici. Nu merg pe un pariu sofisticat. Este un pariu perfect, cu o cotă corectă.

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Urmează UTA – Csikszereda. Echipa din Ciuc se îndreaptă spre Liga 2 cu mare viteză. Eu merg pe 1 solist, la cota 1,64. Merg pe mâna UTA-ei. Mă aștept să mai scadă cota până la ora meciului. Cred că este cea mai valoroasă cotă a weekendului.

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Pronosticurile lui SuperGigi pentru etapa a 8-a! Ce a ales la derby

Urmează derby-ul României. De mult nu a mai fost un derby atât de dezechilibrat în favoarea lui Dinamo. Cota pe 1X este suficient de mare încât să merite. Din punctul meu de vedere, FCSB o va avea greu în meciul ăsta. Lucrurile nu arată OK acolo. Mi se pare o cotă foarte bună.

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Petrolul joacă împotriva Corvinului, o nou-promovată. Mă aștept la puține goluri. Merg pe pariul pauză sau final X, cu o cotă de 1,67. Petrolul este o echipă economicoasă. Așa merg eu pe feeling.

Tot duminică este Oțelul cu Rapid București. Cred că Rapid nu pierde. Merg pe X2, cu o cotă de 1,41.

Voluntari – FC Argeș. Merg pe mâna celor de la FC Argeș. Îmi permit să joc pe 2 solist, cu o cotă de 1,41.

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Luni seară se joacă ultimul meci al etapei, U Cluj – Universitatea Craiova. Merg pe olteni. U Cluj este în scădere. Merg pe 2 solist, la cota 1,72”, a spus SuperGigi.

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