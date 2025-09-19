SuperGigi, bilet cu cota 45.00 pe meciurile din SuperLiga! Pronosticul pentru Botoşani – FCSB

Etapa a 10-a din SuperLiga bate la ușă, Dinamo – Farul fiind capul de afiș, însă și restul duelurilor sunt extrem de interesante. SuperGigi a pregătit ponturile rundei care va începe cu FC Botoșani – FCSB.

ADVERTISEMENT

SuperGigi, bilet cu cota 45.00 pe meciurile din SuperLiga

SuperGigi a pregătit un bilet pentru a 10-a etapă din SuperLigă. Expertul în betting a oferit ponturi pentru toate meciurile. , vineri, 19 septembrie, urmând ca analistul să ia în ordine partidele. Î

„Începem etapa cu FC Botoșani – FCSB. Întrebarea este până unde se poate duce FCSB cu sezonul acesta slab de sezon. La Botoșani e un duel mult mai greu decât cel de la Csikszereda, însă eu cred că acesta este un meci de ‘2 solist’. Totuși, cred că se poate juca și ‘Ambele marchează’

ADVERTISEMENT

Sâmbătă avem FC Argeș cu U Cluj. FC Argeș nu și-a apărat punctele cu UTA, dar este peste medie. Meciul cu U Cluj va fi unul echilibrat, astfel că îl văd ca pe un duel de ‘Pauză sau Final X’, cu o cotă de 1,67.

După avem Oțelul – Universitatea Craiova. Oltenii vor debuta în cupele europene în săptămâna următoare, astfel că echipa va fi schimbată. Sunt de părere că Universitatea Craiova nu va câștiga și am luat ‘Oțelul Galați înscrie’, are o cotă de 1,44.

ADVERTISEMENT

„Închidem biletul cu Dinamo – Farul. Acolo e cea mai mică cotă de pe bilet”

Mergem la Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești. Și aici văd un ‘Pauză sau Final X’, va fi un meci echilibrat, cu puține goluri. Nu mă arunc să iau sub, că oricând se poate marca.

ADVERTISEMENT

Avem CFR Cluj – UTA. CFR a ratat cele trei puncte cu Metaloglobus și e mult prea puțin pentru pretențiile de acolo. Acest duel este extrem de greu și văd să fie goluri. Aici am pariat ‘GG sau 3+’.

Duminică, de la ora 21:00, Rapid primește vizita celor de la FC Hermannstadt. Aici merg pe cota 1,68 pentru pronosticul ‘1 solist’. Rapid merge bine în acest start de sezon și mizăm pe victoria lor.

ADVERTISEMENT

Luni avem Csikszereda – Metaloglobus, teoretic, principalele favorite la retrogradare. Aici luăm ‘Pauză sau Final X’, e o cotă de 1,74. E o cotă foarte bună, e un meci care nu are o favorită certă.

Închidem cu Dinamo – Farul, luni seara de la ora 21:00. Este un meci de care pe care. Văd un duel închis și astfel că am luat ‘sub 3,5 goluri’, cu o cotă de 1,34, cea mai mică de pe bilet. Cota totală este de 45”, a transmis SuperGigi.

Programul complet al etapei și cotele la pariuri

Vineri, 19 septembrie:

Ora 20:30: FC Botoșani – FCSB 1 – 5.30, X – 3.90, 2 – 1.72;

Sâmbătă, 20 septembrie:

Ora 18:45: FC Argeș – U Cluj 1 – 2.67, X – 3.25, 2 – 2.80;

Ora 21:00: Oțelul Galați – Universitatea Craiova 1 – 3.30, X – 3.35, 2 – 2.30;

Duminică, 21 septembrie:

Ora 16:00: Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 1 – 2.95, X – 2.90, 2 – 2.82;

Ora 18:15: CFR Cluj – UTA 1 – 1.60, X – 4.00, 2 – 6.00;

Ora 21:00: Rapid – FC Hermannstadt 1 – 1.70, X – 4.00, 2 – 5.10;

Luni, 22 septembrie:

Ora 18:00: Csikszereda – Metaloglobus 1 – 1.93, X – 3.45, 2 – 4.35;

Ora 21:00: Dinamo – Farul 1 – 1.95, X – 3.40, 2 – 4.35.