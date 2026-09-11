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Între 11 și 14 septembrie, SuperLiga programează meciurile din etapa a 9-a. La o primă vedere, aproape toți „granzii” campionatului au meciuri la îndemână. SuperGigi ne propune un bilet cu o cotă mai mult decât atractivă – 37 – pe meciurile acestei runde. Ce pariu a ales la FCSB – Petrolul și Corvinul – U Craiova.

Bilet de cotă 37 pe etapa a 9-a din SuperLiga propus de SuperGigi

SuperGigi dă mari speranțe celor care joacă pe meciurile din întrecerea internă. El spune că runda care urmează în SuperLiga, cea cu numărul 9, este una foarte bună de jucat la pariuri. „Rar s-a întâmplat ca la toate cele 8 meciuri să am un feeling și să simt că știu la fiecare ce se va întâmpla”, spune SuperGigi.

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conține pariuri variate: pe goluri, șansă dublă sau alte combinații din ofertă. Etapa începe vineri, 11 septembrie, cu meciul Farul Constanța – UTA Arad. Aici, SuperGigi anticipează echilibru și un pariu de „Pauză sau final X (PsF X)” la o cotă de 1,69. La al doilea meci al zilei de vineri, Csikszereda – Dinamo, SuperGigi nu are niciun dubiu: „2 solist” la o cotă de 1,64.

Ziua de sâmbătă din SuperLiga începe la Sfântu Gheorghe, cu meciul Sepsi – CFR Cluj. Specialistul în pariuri nu vede aici ca echipa lui Marius Șumudică să piardă în această rundă, în ciuda problemelor de lot. SuperGigi propune un „X2” la o cotă de 1,46. Apoi, la partida din Giulești, FC Voluntari – Rapid, pronosticul este unul evident: „1 solist” la o cotă de 1,54 oferită de Superbet.

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Ce a pariat la FCSB – Petrolul și Corvinul – Universitatea Craiova

în SuperLiga: FC Argeș – FC Botoșani și Corvinul – Universitatea Craiova. La duelul de la Mioveni, SuperGigi anticipează faptul că moldovenii vor marca. Cota oferită este 1,45. În ceea ce privește duelul de la Arad, aici expertul în pariuri anticipează un meci spectaculos.

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„Bineînțeles că Craiova e favorită, este o echipă de alt nivel. Am văzut-o de câteva ori pe viu în sezonul ăsta. Chiar dacă mai are niște momente așa, de apatie, de absență din joc, e o echipă care atunci când turează motoarele poate să marcheze trei goluri, patru goluri într-o jumătate de repriză. Deci Craiova e o echipă țepănă, dar eu cred că și Corvinul, așa-zis pe teren propriu, să zicem, va arăta altfel, mai ales după înfrângerea de la Petrolul. Și eu am luat GG sau 3+ la Corvinul cu Universitatea Craiova, mai ales că e o cotă foarte bună: 1,56”, spune SuperGigi.

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Pentru ziua de luni, la meciul U Cluj – Oțelul, SuperGigi a mers pe același pronostic de la Arad: „GG sau 3+” la o cotă de 1,49. În final, la duelul de pe Arena Națională dintre FCSB și Petrolul, expertul a ales din oferta Superbet un solist pe FCSB, la o cotă de 1,54. „Eu cred că FCSB-ul, venind mai ales după această înfrângere din derby, este și ea obligată să reacționeze. Și oricâte probleme ar fi acolo, au mai venit și niște jucători, s-a îmbunătățit puțin și calitatea echipei. (…) cred că FCSB are calitatea necesară să o bată pe Petrolul Ploiești”.

Cota finală pe acest bilet jucat la meciurile din runda a 9-a de SuperLiga este 32. Cu Super Bonusul de 15%, aceasta ajunge la 37. „Este o cotă pe care chiar cred că putem să o vedem verde”, spune SuperGigi despre biletul propus.

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Biletul lui SuperGigi cu meciurile din etapa 9 de SuperLiga:

Farul – UTA: PsFX – cotă 1,69

Csikszereda – Dinamo: 2 – cotă 1,64

Sepsi – CFR Cluj: x2 – cotă 1,46

Rapid – FC Voluntari: 1 – cotă 54

FC Argeș – FC Botoșani: oaspeții înscriu – cotă 1,45

Corvinul – Universitatea Craiova: „GG sau 3+” – cotă 1,56

U Cluj – Oțelul: „GG sau 3+” – cotă 1,49

FCSB – Petrolul: 1 – cotă 1,54

Cotă finală: 32 (37 cu Super Bonusul de 15% de la Superbet)