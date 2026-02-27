SuperGigi, cotă 2774 pe etapa de SuperLiga! Pronostic surpriză la UTA – FCSB

ADVERTISEMENT

SuperLiga continuă cu etapa cu numărul 29, penultima din sezonul regular, care se desfăşoară în acest weekend. Vezi pronosticurile extrem de interesante ale lui SuperGigi la SuperBet.

Ponturile lui SuperGigi pentru etapa 29 din SuperLiga

SuperLiga se apropie de finalul sezonului regular, iar punctele rămase în joc sunt extrem de importante pentru toate echipele. Etapa 29 vine cu noi meciuri pe viață și pe moarte între formațiile care vor să fie prezente în play-off, iar pariorii pot da lovitura.

SuperGigi a dat ponturile pentru nouă rundă din SuperLiga, iar cota totală este mai mult decât impresionantă: 2774. Vezi ce selecții a ales, dar mai ales ce pronostic surprinzător a oferit pentru

„Am gândit-o pe Hermannstadt cu Botoșani la goluri, pentru că niciuna nu are nimic de pierdut și au jucat fotbal. Botoșani cred că s-a relaxat cu play-off-ul. A văzut care e treaba, cred că e ok și play-out-ul pentru ei. GG și 3+, cu 2.72. Cota mie mi se pare foarte bună. Este o cota excelentă pentru pariul ăsta. La U Cluj cu Oțelul, mă duc pe 1 solist cu 3+, făcut din bet builder, ca la 2-0, minutul 25, să nu ai probleme cu 1 la U Cluj. E cotă 3.50 aici. Mă gândesc că poate marchează și Oțelul, dar mi se pare dezumflată.

Unul dintre cele mai grele, dacă nu cel mai greu, meci la care m-am gândit este Craiova cu Metaloglobus ăsta, pentru că prea multe goluri nu-mi vine să-l iau, cât ar fi Craiova de favorită. Am jucat total offside-uri Craiova, două, minim două offside-uri Craiova. Am jucat David Matei șut pe poartă, și am jucat 3 goluri în meci ca să fac o cotă de 2.80. Apoi avem Farul cu CFR Cluj. Iarăși, CFR Cluj are un meci greu. Ați văzut acasă Farul… bate pe Craiova, . Joacă bine acasă, e altceva. Văd un meci de goluri GG și peste 2,5, cotă 2,27 am pus. Duminică, Petrolul cu Csikszereda. Am luat GG, cotă 2.20.

La fel joc și la Dinamo cu FC Argeș. Am pus că ambele marchează la acest meci. Nu-mi vine să iau unu solist. Iau totuși goluri la UTA cu FCSB, deși aș fi luat doi solist la UTA-FCSB dacă știam ce se întâmplă și erau meciurile la aceeași oră. Dar acum, dacă nu iese ce trebuie, ar putea să fie băieții puțin dezumflați și să o comită. Și atunci, mă duc pe niște goluri ca să am șanse și duminică seara. Mă duc pe GG și 3+, 2.47 cotă.

Și termin luni cu golul lui Moruțan. Deci Slobozia cu Rapid, gol Moruțan am 3,75. Dacă nici acum nu-l bagă Gâlcă pe Moruțan și nu face nici Moruțan nimic, eu nu înțeleg… să îl dea înapoi de unde l-a luat”, a spus Super Gigi la FANATIK SUPERLIGA.

Ponturile etapei 29 din SuperLiga

Redăm mai jos lista completă cu meciurile din etapa 29 din SuperLiga precum și ponturile aferente recomandate de Super Gigi. Iată selecțiile exacte pentru fiecare partidă:

Hermannstadt – Botoșani: GG și peste 2.5 goluri – cotă 2.72

U Cluj – Oțelul: 1 solist și peste 2.5 goluri – cotă 3.50

Universitatea Craiova – Metaloglobus: peste 1.5 offside-uri U Craiova, peste 0.5 șuturi pe poartă David Matei, peste 2.5 goluri – cotă 2.80

Farul – CFR Cluj: GG și peste 2.5 goluri – cotă 2.27

Petrolul – Csikszereda: ambele echipe marchează: Da – cotă 2.20

Dinamo – FC Argeș: ambele echipe marchează: Da – cotă 2.25

UTA – FCSB: GG și peste 2.5 goluri – cotă 2.47

Unirea Slobozia – Rapid: gol Olimpiu Moruțan – cotă 3.75

Cotă totală: 2774.30