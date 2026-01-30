SuperGigi, cotă de 288,00 pe etapa de SuperLiga! Care sunt soliştii etapei

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 24 din Superliga se va disputa în următoarele zile și oferă mai multe partide extrem de interesante. SuperGigi a fost prezent la FANATIK SUPERLIGA și și-a oferit ponturile pentru acest weekend de fotbal românesc.

Ponturile pentru etapa a 24-a sunt gata! Ce joacă SuperGigi la meciurile din această etapă

SuperGigi a pregătit cele mai tari ponturi pentru etapa cu numărul 24 din Superliga României. Specialistul FANATIK a analizat partidele din această rundă. „Etapa începe cu CFR Cluj – Metaloglobus, unde, la ce formă are CFR Cluj, nu putem să jucăm altceva decât 1 solist. CFR a venit foarte aproape de play-off, cu șanse foarte mari să îl prindă și acum are meciul perfect în față.

Tot pe solist mergem și la al doilea meci de vineri, Dinamo – Petrolul, tot 1 solist. Dinamo este una dintre echipele care a impresionat în acest sezon și care pare decisă să meargă până în pânzele albe, așa cum poate ea, cu lotul pe care îl are și pe care nimeni nu îl vede neapărat de titlu, în primul rând numeric. Acum are meci cu Petrolul, o echipă care a arătat rău în 2026.

Sâmbătă, am două meciuri pe care le văd la egalitate. Atât Unirea Slobozia – Hermannstadt, cât și FC Argeș – UTA sunt meciuri de egal, echilibrate. Așa o să le și joc. Dacă vreți să coborâți cota și să o faceți mai plauzibilă, mai probabilă, puteți să vă duceți și în ‘Pauză sau final X’ sau în ‘Minim o repriză X’, dar eu o să iau meciul în ansamblul lui, pentru că și cota va fi mai mare. X solist la Unirea Slobozia – Hermannstadt și FC Argeș – UTA.

La Rapid cu U Cluj am 1 solist, pentru că Moruțan arată altfel, ați văzut ce înseamnă să aibă cine să îți dea o pasă în gaură. Pare că jocul Rapidului, care scârțăia foarte mult, va fi uns puțin de vaselina asta Moruțan. Duminică avem FCSB cu Csikszereda, dacă nu bați nici aici, nea Gigi, atunci n-ai ce să cauți, stai în play-out. Este 1 solist, n-are rost să ne uităm la altceva.

Luni, pe 2 februarie avem FC Botoșani cu Oțelul, un meci care ar trebui să fie egal. Jucăm egal și la Botoșani cu Oțelul, în mod normal ambele ar trebui să fie disperate să nu piardă, play-off-ul se vede bine pentru amândouă. Marea problemă ar fi că dacă fac acest egal, vin FCSB și CFR și nu se vede treaba prea bine pentru niciuna. Eu cred că un rezultat de egalitate în acest meci este cel mai plauzibil”, a afirmat SuperGigi.

Cum arată biletul lui SuperGigi pentru etapa 24 din SuperLiga

debutează vineri, de la ora 17:00, cu partida dintre CFR Cluj și Metaloglobus, și se va încheia luni seară, când FC Botoșani va primi vizita celor de la Oțelul începând cu ora 18:30. Iată predicțiile lui SuperGigi:

CFR Cluj – Metaloglobus București: 1 solist / cotă 1.35

: 1 solist / cotă 1.58

Unirea Slobozia – Hermannstadt: X solist / cotă 3.05

FC Argeș – UTA: X solist / cotă 2.95

Rapid – Universitatea Cluj: 1 solist / cotă 2.02

FCSB – Csikszereda: 1 solist / cotă 1.32

FC Botoșani – Oțelul: X solist / cotă 3.15