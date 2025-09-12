SuperGigi, cotă record de 70.000 pentru etapa de SuperLiga: “Cu 13 lei am ajuns la câștigul maxim de 1 milion de lei”

Etapa cu numărul 9 din SuperLiga stă să înceapă, iar SuperGigi a pregătit ponturile rundei. Cu variante diverse alese din oferta Superbet, expertul a ajuns la o cotă finală ce dă palpitații oricui.

Cotă fabuloasă adusă de SuperGigi cu meciurile din etapa de SuperLiga

Prezent ca de fiecare dată la , SuperGigi a construit un bilet extraordinar din cele 8 jocuri ale etapei a 9-a din campionatul României, iar cota finală este una senzațională, de peste 70.000.

”Începem cu primul meci din etapa de SuperLigă, meci în care sunt implicat emoțional pentru că Rapid joacă la U Cluj. Am făcut o cotă de 5.00 din acest meci, un Bet Builder foarte frumos în care am evitat rezultatul pentru că mi se pare destul de imprevizibil. Ca semn mi se pare mai degrabă de egal, dar am jucat: fault Kramer, fault Chipciu, fault Iulian Cristea, fault Christensen. Din aceste 4 faulturi avem o cotă de 5.00.

Trec la UTA cu FC Argeș, un meci foarte echilibrat. FC Argeș a bătut pe FCSB, pe CFR și e o echipă bunicică. Nu mă arunc pe semnul principal, pe UTA, și fac o cotă de 3.30 din șut pe poartă Tzionis, șut pe poartă Alin Roman și minim 8 cornere în meci.

Avem apoi Metaloglobus cu CFR Cluj, care pare un meci de 2 solist. Cred că va câștiga CFR până la urmă, dar cred că marchează și Metaloglobus. Și atunci am jucat ambele echipe marchează și înscrie oricând Korenica, la o cotă de 4.75.

Duminică e Oțelul cu Botoșani, un meci echilibrat, care e cam de x și care are o cotă de 3.15. Asta joc, nu mă mai complic cu nimic”, a precizat expertul în pariuri.

Cote fantastice de la jocurile Universității Craiova și FCSB

”Apoi mă duc la Universitatea Craiova – Farul. Oltenii par favoriți la campionat, au un lot extraordinar și nu ar trebui să aibă probleme în acest meci. Fac un Bet Builder de cotă 6.50 care arată așa: 1 solist, șut pe poartă Baiaram, șut pe poartă Al Hamlawi și șut pe poartă Mora.

Urmează Csikszereda – FCSB și cred că ‘roș-albaștrii’ . Am ales FCSB – 3 goluri și Darius Olaru marchează, la o cotă de 4.75. Primul meci de luni este Hermannstadt cu Unirea Slobozia, iar aici am ales 1 solist și 3+ la goluri pentru o cotă de 3.00.

Ultima partidă este Petrolul – Dinamo, una destul de complicată. Am jucat minim 8 cornere în meci și peste 2,5 goluri, iar cota este de 3.10. Toată cota pentru meciurile din această etapă de SuperLiga este de 70.888. Datorită acestei cote, cu 13 lei am ajuns la câștigul maxim de 1 milion de lei de la Superbet”, a spus SuperGigi, la FANATIK SUPERLIGA.

Programul complet al etapei și cotele la pariuri alese de SuperGigi

Vineri, 12 septembrie

ora 21:00 U Cluj – Rapid: ”fault Kramer, fault Chipciu, fault Iulian Cristea, fault Christensen” – cotă 5.00

Sâmbătă, 13 septembrie

ora 16:00 UTA – FC Argeș: ”șut pe poartă Tzionis, șut pe poartă Alin Roman, minim 8 cornere în meci” – cotă 3.30

ora 21:30 Metaloglobus – CFR Cluj: ”ambele echipe marchează și înscrie oricând Korenica” – cotă 4.75

Duminică, 14 septembrie

ora 15:45 Oțelul Galați – FC Botoșani: ”x solist” – cotă 3.15

ora 18:00 Universitatea Craiova – Farul: ”1 solist, șut pe poartă Baiaram, șut pe poartă Al Hamlawi, șut pe poartă Mora” – cotă 6.50

ora 21:00 Csikszereda – FCSB: ”FCSB marchează minim 3 goluri, Darius Olaru marchează” – cotă 4.75

Luni, 15 septembrie

ora 18:00 Hermannstadt – Unirea Slobozia: ”1 solist, peste 3,5 goluri” – cotă 3.00

ora 21:00 Petrolul Ploiești – Dinamo: ”minim 8 cornere în meci, peste 2,5 goluri” – cotă 3.10