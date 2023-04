SuperGigi face profit la pariuri! Cote de neratat la meciurile nebune Universitatea Craiova – FCSB și Rapid – CFR Cluj

Așa cum v-a obișnuit, SuperGigi vă propune cele mai interesante cote înaintea etapei din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Tensiunea finalului de sezon e la cote maxime, iar Gigi Stanciu, cel mai tare specialist din pariuri, vă pune la dispoziție ponturi de neratat.

SuperGigi, cotă de neratat la FC U Craiova 1948 – Chindia Târgoviște

Etapa cu numărul 6 din SuperLiga, prima a returului, este deschisă de confruntarea din play-out FC U Craiova 1948 – Chindia Târgoviște, vineri, 28 aprilie, de la ora 20:30. SuperGigi merge pe mâna oltenilor care au nevoie de victorie pentru a se distanța la trei puncte de Petrolul și a rămâne în cărți pentru locurile care duc .

„Sunt niște lucruri pe care le putem cerne frumos în SuperLigă. Avem FC U Craiova 1948 – Chindia Târgoviște. Eu zic că bate FC U Craiova 1948, cotă 2.05. Oltenii trebuie să rămână în acele două locuri pentru baraj. Nu se apără rău, dar nu pot să pun pe Chindia. Eu iau ‘1 solist’. Puteți să luați și ‘1X’ dacă pariați bani mai mulți”, a fost pronosticul dat de SuperGigi.

Meciul din Bănie este urmat de derby-ul local dintre CS Mioveni și FC Argeș, sâmbătă de la ora 14:30. „Avem sâmbătă un derby dacă putem să-l numim așa, CS Mioveni – FC Argeș. Din punctul meu de vedere, e ‘2 solist’, cotă 1.62. FC Argeș are șanse să urce măcar pe loc de baraj, care o face favorită în acel play-off cu o echipă de ligă secundă”, a fost varianta lui SuperGigi.

În aceeași zi, de la ora 17:00, se joacă partida Petrolul – FC Botoșani. Meciul de pe Stadionul „Ilie Oană” are o miză extrem de importantă. Ambele formații luptă pentru barajul care duce în cupele europene. „Avem Petrolul – FC Botoșani, un meci echilibrat și cota o spune. Când e cota de 3 la ‘X’ sau se duce chiar să scadă sub 3 e cam de ‘X’. Așa am jucat și eu, dar nu uitați de varianta ‘PsF X’, a fost pariul lui SuperGigi. .

Cotele lui SuperGigi pentru partidele încinse din weekend: „Meci nebun văd eu în Bănie”

SuperGigi merge pe victoria liderului Farul împotriva lui Sepsi, care are la Superbet o cotă de 2.35. Partida este programată sâmbătă, de la ora 21:45. Cu o victorie, „marinarii” ar face un nou pas uriaș spre câștigarea titlului. O zi mai târziu , ora 21:00.

SuperGigi se așteaptă la un duel pe contre, astfel că a ales să mizeze pe cornere. „Universitatea Craiova – FCSB, unul dintre cele două meciuri foarte tari din play-off. Nu am jucat un pronostic clasic. Aș vrea să vă duc către cornere. Un meci care trebuie să se joace pe contre, un meci nebun văd eu în Bănie.

Am două pariuri, ambele pot fi plasate pe același bilet: ‘Peste 10,5 cornere’, cotă 2,55 și ‘minim un penalty acordat în meci, cotă 2,75’. Astea două pariuri le văd eu. La ce presiune s-a făcut pe arbitri de-asta m-am dus către acel penalty”, a fost pronosticul lui SuperGigi.

„Minim un cartonaș roșu” la Rapid – CFR Cluj

”U” Cluj are moralul ridicat după calificarea în finala Cupei României. SuperGigi pariează pe o nouă victorie a ardelenilor. „’U’ Cluj – Voluntari văd ‘1 solist’, cotă, 2.10, deși s-a dus mai departe în cupă ‘U’ Cluj, e în finală, dar problema mare e în campionat, unde vor să scape de acel loc de baraj pentru că nu știi niciodată”.

Jocul dur practicat de Rapid în Giulești contra FCSB-ului îl determină pe SuperGigi să aleagă un pariu special. „Avem Rapid – CFR Cluj. Să vedem dacă îi mai iau pe sus sau ce le face Rapidul și CFR-ului. ‘Minim un cartonaș roșu’, cotă 3.60, în acest meci.

Dacă Rapidul continuă cu această agresivitate trebuie să dea la un moment dat peste un arbitru mai zelos, care să arate că nu permite așa ceva. În Giulești se cam intră tare”, a fost pronosticul lui SuperGigi la Rapid – CFR Cluj.

Etapa se încheie marți cu UTA Arad – Hermannstadt. „Am jucat ‘peste 9,5 cornere’, cotă 2.20. Două echipe care trebuie să joace. UTA Arad este obligată prin locul din clasament. Hermannstadt joacă din inerția ei de echipă frumoasă, care nu are ce să piardă”, a fost biletul propus de SuperGigi.

Pronosticurile propuse SuperGigi: