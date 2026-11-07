Superinvestitorii din fotbalul românesc, afacere de 130 de milioane de euro în afara țării!

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Cunoscuți în lumea sportului pentru implicarea la FC Bacău, dar și pentru sau Viitorul lui Gică Hagi, frații Pavăl a . După preluarea lanțului Praktiker Hellas, în 2025, proprietarii Dedeman au început o amplă reorganizare a afacerii din Grecia.

Frații Pavăl, investiții uriașe în Grecia

Potrivit informațiilor publicate de , tranzacția prin care Pavăl Holding a preluat Praktiker Hellas de la grupul canadian Fairfax Financial Holdings a fost evaluată la 120-130 de milioane de euro. Primele rezultate nu au fost cele așteptate. În 2025, compania a înregistrat vânzări de 179,84 milioane de euro, cu 3,4% sub nivelul anului precedent. În același timp, pierderile nete au crescut de la 1,76 la 2,1 milioane de euro.

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Cu toate acestea, afaceriștii români au continuat să investească. În 2025, compania a beneficiat de o infuzie de capital de 57,05 milioane de euro, iar în 2026 a contractat o finanțare prin obligațiuni de 90 de milioane de euro. O parte importantă a strategiei vizează cumpărarea spațiilor comerciale utilizate anterior în baza unor contracte de închiriere. În plus, s-a început și modernizarea magazinelor și transformarea digitală.

Rețeaua deține 17 magazine, deservește aproximativ 7 milioane de clienți anual și are peste 1.100 de angajați. Procesul de schimbare a identității comerciale este deja în desfășurare, obiectivul fiind înlocuirea treptată a brandului Praktiker cu Dedeman.

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Nivelul de implicare al fraților Pavăl la FC Bacău

Dincolo de portofoliul impresionant din retail, frații Pavăl sunt implicați activ în finanțarea echipei de ligă secundă FC Bacău, orașul lor natal. Dedeman este sponsorul principal al formației moldovene, promovată în eșalonul secund în vara anului 2025. Sponsorul poate fi observat cu ușurință pe tricourile echipei. În plus, clubul condus de fostul fotbalist de la Steaua Cristian Ciocoiu a beneficiat și de investiții în infrastructură.

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Așadar, în timp ce FC Bacău încearcă să își recâștige poziția în prim-planul fotbalului românesc, oamenii de afaceri care susțin echipa continuă una dintre cele mai importante operațiuni de extindere internațională ale grupului Dedeman, până pe țărmul Mării Mediterane.