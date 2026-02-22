Superlativele Jocurilor Olimpice Milano-Cortina! Cele mai tari momente: istoria rescrisă de Norvegia şi Klaebo, colapsul lui Malinin, fenomenul Eileen Gu sau lecţia de curaj a lui Vonn

ADVERTISEMENT

Spectacolul de la Milano-Cortina a ajuns la final. şi-a scris ultimul capitol, Norvegia fiind câştigătoarea clasamentului pe medalii.

Norvegia, record absolut de medalii! Klaebo, cel mai titrat schior din istorie la JO

Nordicii şi-au respectat de această dată statutul de favoriţi şi au încheiat cu un total de 41 de medalii, dintre care 18 de aur. Un record absolut în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă, corectat tot de echipa nordică în 2022 la Beijing, când au luat 16 medalii de aur.

Dacă vorbim de Norvegia şi de recorduri nu putem să nu îl menţionăm pe Johannes Høsflot Klaebo. A câştigat tot ce se putea la schi fond şi este primul sportiv cu şase medalii de aur la o singură ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă din istorie.

Nordicul a câştigat aurul în probele de: 10 km liber, 20 de km schiatlon, 50 de km clasic, sprint individual, sprint pe echipe şi cu ştafeta la 7,5 km. Doar Klaebo şi Michael Phelps au peste 10 medalii de aur la Jocurile Olimpice.

Federica Brignone, dublu aur la 10 luni după fractură la picior şi ruptura ligamentelor încrucişate

Italia a găzduit Jocurile Olimpice şi a avut rezultate excelente. Ţara gazdă şi-a doborât propriul record de medalii, încheind pe locul 4, pierzând la mustaţă podiumul în faţa Ţărilor de Jos, o altă naţiune care a performat.

„Azzurri” au câştigat 10 titluri olimpice pentru prima dată în istorie, iar printre performerii Italiei este, fără doar şi poate, Federica Brignone, câştigătoare a două medalii de aur, la Super G şi slalom uriaş, deşi anul trecut în aprilie a suferit o fractură multiplă la piciorul stâng plus o ruptură a ligamentelor încrucişate.

Nimeni nu îi dădea nicio şansă, nici Brignone nu credea în minuni, dar cursele făcute de italiancă au fost de excepţie. Două medalii de aur, primele din cel mai preţios metal pentru Brignone, care şi-a încununat cariera glorioasă.

Arianna Fontana, cea mai medaliată sportivă din istoria Italiei!

Două medalii de aur a adus şi Francesca Lollobrigida. Nepoata marii actriţe Gina Lollobrigida a bătut calculele hârtiei şi a câştigat aurul olimpic în probele de 3000 şi 5000 de metri la patinaj viteză. Italianca a fost încurajată din tribune şi de fiul ei, Tomasso, născut în mai 2023.

O altă sportivă din Italia, Arianna Fontana a devenit cea mai medaliată sportivă din istoria ţării. A câştigat la Milano a 13-a medalie olimpică, la două decenii după prima, obţinută la Jocurile Olimpice de la Torino. Dacă vorbim de premiere pentru Italia, o menţionăm şi pe Lisa Vitozzi, care a adus primul titlu olimpic la biatlon din istoria ţării, în proba de pursuit.

Jutta Leerdam, senzaţia din Ţările de Jos!

Ţările de Jos încheie pe podium pentru prima dată la Jocurile Olimpice. Olandezii şi-au betonat supremaţia în probele de short-track şi patinaj viteză, reuşind să obţină 10 medalii de aur, 7 de argint şi 3 de bronz.

Una dintre cele mai mediatizate sportive de la Jocurile Olimpice . Partenera lui Jake Paul a ţinut prima pagină a ziarelor nu doar datorită marketingului, ci şi performanţei. A câştigat aurul olimpic la patinaj viteză în proba de 1000 de metri şi a câştigat argintul în proba de 500 metri.

Lucas Pinheiro scrie istorie pentru continentul sud-american!

America de Sud a câştigat prima medalie din istorie la Jocurile Olimpice de iarnă. Brazilianul Lucas Pinheiro Braathen a câştigat aurul olimpic la slalom uriaş, după ce a dominat cele două manşe. Când a trecut linia de sosire a avut nevoie de mai multe minute să realizeze performanţa pe care a reuşit-o.

Tot în schi alpin remarcăm forma extraordinară a elveţianului Franjo von Allmen, câştigător a trei medalii de aur la schi alpin. S-a impus la coborâre şi Super G, dar şi în proba de combinată pe echipe. Benin a trimis pentru prima dată în istorie un sportiv în probele de schi alpin. Nathan Tchibozo a concurat în probele de slalom şi slalom uriaş.

Statele Unite au rupt blestemul la hochei pe gheaţă după 46 de ani!

Statele Unite ale Americii au rupt blestemul şi au câştigat finala olimpică de hochei masculin în faţa Canadei. Este prima victorie pentru SUA după 46 de ani, după miracolul de la Lake Placid, din 1980.

Victoria este cu atât mai dulce cu cât a venit în faţa Canadei, rivala istorică. SUA s-a impus în prelungiri cu scorul de 2-1, golul decisiv fiind marcat de Jack Hughes. Dublu succes pentru Statele Unite, după ce s-au impus şi la feminin, tot într-o finală cu Canada, scor 2-1, cu golul victoriei tot în prelungiri.

Ilia Malinin, fenomenul bântuit de demoni!

Campionul mondial la hochei pe gheaţă, Ilia Malinin, a fost prezentat drept unul dintre cele mai mari superstaruri ale Jocurilor Olimpice. Întreaga lume voia să îl vadă pe „Quad God” pe cea mai înaltă scenă, iar începutul a fost fabulos.

A venit medalia de aur în proba pe echipe, având o evoluţie impecabilă în proba pe echipe. Apoi, la individual, unde ţintea titlul olimpic, a evoluat entuziasmant în programul liber, unde a încheiat pe primul loc cu un avans confortabil, 108,16 puncte.

Marele favorit trebuia doar să încheie programul liber, dar presiunea uriaşă l-a pus la pământ, la propriu. A ratat prima săritură, apoi a suferit două căzături. O evoluţie înspăimântătoare care a şocat întreaga lume. După locul 1 la programul scurt, a avut a 15-a notă la programul liber, încheind pe locul 8.

Ulterior, Ilia Malinin a declarat că nu a putut gestiona presiunea Jocurilor Olimpice şi a reţelelor de socializare: „Sincer, încă nu am reușit să procesez ce s-a întâmplat, sunt o mulțime de emoții amestecate.

Nu e ca orice altă competiție. Sunt Jocurile Olimpice și cred că oamenii își dau seama de presiune doar din interior, așa că a fost ceva care m-a copleșit și am simțit că nu am niciun control”, a explicat Malinin.

Americanul s-a întors pe gheaţă la Gala Laureaţilor, acolo unde a efectuat un program care exemplifica stările prin care a trecut pe parcursul Jocurilor Olimpice. Malinin a readus în prim plan şi un element interzis timp de 50 de ani: salt înapoi.

Lindsey Vonn a concurat cu ruptură la Jocurile Olimpice! A suferit o accidentare horror

Lindsey Vonn a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate cu o săptămână înaintea Jocurilor Olimpice. În ciuda accidentării, a luat decizia să concureze la Milano Cortina, având avizul medicilor, plus o protecţie la genunchiul afectat.

Lecţia de curaj a lui Lindsey Vonn a avut ecou în întreaga lume. Americanca a pornit în proba de coborâre, dar o mişcare greşită a dus la o accidentare horror în prima parte a pârtiei. Americanca a căzut şi a suferit o fractură complexă de tibie.

După accidentul de la JO, Lindsey Vonn a suferit nu mai puţin de cinci operaţii, ultima dintre ele având o durată de şase ore prin care a fost fixat osul cu aproximativ 20 de şuruburi şi plăcuţe metalice.

Eileen Gu, una dintre cele mai mediatizate şi controversate prezenţe de la Jocurile Olimpice!

Eileen Gu este sportiva cu cele mai mari încasări de la Jocurile Olimpice. Sportiva născută în Statele Unite a ales să reprezinte China şi a raportat în 2025 încasări de peste 24 de milioane de dolari, marea majoritate graţie contractelor de publicitate cu firme de lux.

La Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, Gu a devenit cea mai de succes sportivă din probele de freestyle, cu şase medalii câştigate. La JO 2026, Eileen Gu a câştigat o medalie de aur şi două de argint, anterior mai având trei medalii de la Beijing.

Popularitatea lui Eileen Gu a urcat la cote uriaşe pe parcursul Jocurilor Olimpice, iar americanilor nu le-a căzut bine faptul că a ales să reprezinte China. În această controversă a intrat chiar vicepreşedintele american JD Vance, care a spus că cineva care a crescut şi a beneficiat de sistemul performant american, ar trebui să reprezinte SUA.

Răspunsul lui Eileen Gu nu s-a lăsat aşteptat şi a răspuns ironic: „Sunt măgulită. Mulțumesc, JD! E drăguț din partea lui”, conform USA Today. Dincolo de controversele din afara sportului, Eileen Gu a performat la Milano Cortina şi pleacă acasă cu trei medalii.

România, locul 5 la bob!

România a fost prezentă la Jocurile Olimpice cu o delegaţie de 28 de sportivi. Cel mai bun rezultat a fost reuşit de echipa de bob două persoane a României, care a încheiat pe locul 5 competiţia, în urma celor trei echipaje germane şi a Statelor Unite.

Nu au fost aşteptări de medalie pentru delegaţia „tricoloră”, care rămâne cu bronzul câştigat de Ionuț Panțuru și Nicolae Neagoe la bob 2, la ediţia Jocurilor Olimpice din 1968.

S-a tras „Cortina” peste Jocurile Olimpice din 2026. O ediţie care a adus în prim plan, pe lângă performanţele extraordinare ale sportivilor, şi adevărate lecţii de viaţă. Peste patru ani, spectacolul se mută în Alpii francezi, competiţia fiind programată între 1 şi 17 februarie.