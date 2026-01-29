Superlativele Ligii Campionilor! Cine e fotbalistul care a alergat cu 39,6 kilometri la oră și cum a ajuns un rus să fie în topurile competiției

ADVERTISEMENT

FANATIK vă prezintă cele mai importante borne ale acestei ediții UCL.

Arsenal – lider la goluri, PSG – cea mai bună posesie

S-au marcat 487 de goluri, cu o medie de 3,39 de goluri pe meci și un gol marcat la fiecare 27 de minute. Cele mai multe reușite le-a avut Arsenal (23 goluri), în vreme ce Barcelona și Bayern Munchen au reușit câte 22 de goluri.

PSG este echipa cu cea mai bună posesie. A ținut mingea în 64% din meciuri, aici fiind evident mâna lui Luis Enrique. Antrenorul spaniol a creat la Paris o echipă cu o posesie mai bună chiar decât cea a Barcelonei. Catalanii sunt pe locul doi în top, cu 61,5% posesie.

Echipa cu cea mai mare medie de acuratețe a paselor este însă Manchester City, cu 91,4 %. Echipa lui Guardiola a devansat-o pe cea a lui Luis Enrique, care a avut o medie de 91,1%. Chelsea este pe locul trei în top, cu 90,2%.

Manchester City – cea mai ofensivă, Real Madrid – cele mai multe driblinguri

PSG este echipa care a tras cel mai mult la poartă, de 171 de ori în opt meciuri, o medie de peste 20 de șuturi la poartă pe meci. Doar 61 dintre șuturile parizienilor și-au atins ținta. Tot atâtea șuturi pe poartă a avut și Liverpool.

Cele mai multe atacuri le-a avut Manchester City, cu 503 acțiuni ofensive. Lider la capitolul cornerelor este Liverpool, cu 60 de lovituri de la colțul terenului.

Real Madrid conduce în ierarhia driblingurilor, cu 195 de driblinguri. Spaniolii de la Bilbao formează echipa cu cele mai multe baloane recuperate (409). Tot Athletic este echipa cu cele mai multe faulturi comise (141).

Arsenal este singura echipă care a terminat grupa unică neînvinsă, cu opt victorii din opt posibile. Iar belgienii de la Union SG sunt campionii tacklingurilor (158).

Mbappe – golgheter detașat în fața lui Kane și Haaland

La nivel individual, Mbappe poate fi socotit cel mai periculos fotbalist din Liga Campionilor. A marcat de 13 ori și conduce în clasamentul golgheterilor, cu mult înaintea lui Harry Kane (8) ori Erling Haaland (7). Mbappe a tras de 22 de ori pe poartă și mai mult de jumătate dintre șuturile sale s-au transformat în goluri.

Primul loc în ierarhia pasatorilor de gol este împărțit de Olise (Bayern Munchen) și Vinicius (Real Madrid) – 6 assisturi.

Dimata, de la Pafos, a alergat cu 39,6 km/h

Rusul Haikin, de la Bodo Glimt, conduce în topul portarilor. Goal-keeperul norvegienilor a avut 49 de intervenții salvatoare, cu opt mai mult decât Courtois, de la Real Madrid.

Cel mai rapid fotbalist din Liga Campionilor este belgianul Narry Dimata, colegul lui Vlad Dragomir de la Pafos. Acesta a alergat cu 39,6 kilometri la oră într-un meci, cu mult peste Openda (Juventus) – 36,2 km/h și Luis Henrique (Inter) – 36 km/h.

. Cel al cartonașelor galbene. El a încasat patru galbene, fiind în ierarhia celor mai indisciplinați fotbaliști din competiție. Tot patru galbene au încasat și Hezze (Marseille), Carreras (Real Madrid) și Paredes (Bilbao).

Cel mai faultat jucător din competiție a fost Silva, de la Qarabag, oprit neregulamentar de 25 de ori. Iar cele mai multe faulturi le-a făcut Bruno, de la Pafos, cu 19 intervenții sancționate.