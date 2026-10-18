SuperLiga are un nou golgheter! Simon Elisor a fost la un pas să se lase de fotbal: „Am lucrat în fabrică!”

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Simon Elisor e unul dintre principalele transferuri ale verii la Universitatea Craiova. Atacantul francez a devenit golgheterul SuperLigii după , a şaptea reuşită a sezonului. Fotbalistul a fost la un pas să renunţe la carieră şi chiar s-a angajat într-o fabrică, înainte de a fi rechemat la echipă.

Simon Elisor, noul golgheter al SuperLigii! Eficienţă maximă pentru atacant

Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 16 al meciului cu Farul Constanţa. Simon Elisor a marcat din nou şi a devenit golgheterul SuperLigii. Atacantul francez are şapte goluri în campionat şi a devenit lider solitar în această ierarhie. Locurile 2-4 sunt ocupate de Alibek Aliev, Andrei Dumiter şi Stefan Drazic, toţi cu câte şase reuşite.

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Însă, . Cele şapte goluri sunt marcate în doar şapte meciuri disputate, dintre care doar două ca titular. De altfel, singurul meci în care a evoluat în SuperLiga şi nu a marcat a fost cu FC Argeş, în care a jucat 61 de minute.

La un pas să renunţe la fotbal: „Am lucrat într-o fabrică”

Simon Elisor a fost la un pas să renunţe la fotbal. Într-un interviu acordat pentru site-ul oficial lui Ajaccio a declarat că s-a angajat într-o fabrică după experienţa de la Martigues B, dar a revenit după ce l-au căutat cei de la Istres, în anul 2018: „Apoi am renunțat la fotbal pentru câteva luni, am lucrat chiar și într-o fabrică. Cei de la Istres m-au rechemat când evoluau în National 3″, a povestit atacantul Universităţii Craiova şi noul golgheter al SuperLigii.

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Universitatea Craiova l-a transferat pe Simon Elisor de la Famalicao pentru 1.5 milioane de euro. Deşi campania din vară a fost foarte criticată de suporterii oltenilor, Elisor livrează, cel puţin în SuperLiga. De altfel, forma excelentă a lui Elisor l-a tras pe linie moartă pe Steven Nsimba, unul dintre jucătorii cheie în câştigarea titlului.

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L-a avut pe Boloni antrenor la Metz: „Acordă o mare importanţă disciplinei şi muncii”

Simon Elisor l-a avut ca antrenor pe Ladislau Boloni, în perioada de la Metz. Atacantul francez a declarat că a avut mult de învăţat de la reputatul tehnician român, care acordă o mare importanţă disciplinei:

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„A fost o experiență din care am avut mult de câștigat. Este un antrenor cu extrem de multă experiență, care acordă o mare importanță disciplinei și muncii. Am învățat foarte multe alături de el”, a spus Elisor într-un interviu pentru .

De ce a ales Universitatea Craiova

Atacantul francez a declarat că a ales Universitatea Craiova pentru că există un proiect ambiţios în Bănie şi şi-a dorit o astfel de provocare. A fost uimit de suporterii pasionaţi pe care îi are echipa:

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Am simțit că proiectul sportiv era ambițios și că clubul credea cu adevărat în mine. Discuțiile au fost pozitive de la început și am vrut să accept această nouă provocare. Știam că fotbalul este foarte urmărit aici și că unele cluburi au o mare istorie (inclusiv Craiova).

Când am sosit, am descoperit suporteri foarte pasionați și un campionat competitiv. Atmosfera este incredibilă. Se simte că suporterii trăiesc fiecare meci cu multă pasiune. Este o adevărată motivație să joci în fața unui public ca acesta”, a declarat Elisor pentru sursa citată.