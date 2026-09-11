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Pontul zilei de sâmbătă, 12 septembrie 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,00 la Superbet de la Rapid – FC Voluntari

Pentru pontul zilei de sâmbătă, 12 septembrie 2026, am ales meciul din SuperLiga dintre Rapid și FC Voluntari. Un Bet Builder din Giulești ne aduce o cotă de 3,00 la Superbet.
Adrian Baciu
11.09.2026 | 21:50
Pontul zilei de sambata 12 septembrie 2026 din SuperLiga Bet Builder de cota 300 la Superbet de la Rapid FC Voluntari
Pontul zilei de sâmbătă, 12 septembrie 2026, din SuperLiga. Sursa foto: sportpictures.eu
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Etapa cu numărul 9 din SuperLiga programează sâmbătă, 12 septembrie, în Giulești, un meci care se anunță dezechilibrat total. Locul 2, Rapid, o echipă în formă bună, dă piept cu codașa FC Voluntari. Am ales la rubrica Pontul zilei un Bet Builder de la SUPERBET care ne aduce o cotă finală de 3,00.

Pontul zilei de sâmbătă, 12 septembrie 2026, din SuperLiga. Rapid – FC Voluntari, meciul cu un „solist” evident

Rapid București nu vrea să părăsească pozițiile fruntașe din SuperLiga. Formația antrenată de Daniel Pancu (49 de ani) este pe locul 2 și țintește în acest an o clasare mult mai bună decât în sezoanele anterioare. În etapa a 9-a, în Giulești ajunge FC Voluntari. Vorbim de echipa cu cea mai slabă linie de clasament în meciurile din deplasare: 0 puncte, 3 eșecuri și golaveraj 1-12.

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Alb-vișiniii sunt mari favoriți în acest meci, iar la Pontul zilei nu puteam să recomandăm altceva decât un „1 solist” care să deschidă secțiunea unui Bet Builder de la SUPERBET. Cota oferită este una extrem de atractivă: 1,54. În toate cele 4 meciuri jucate acasă, echipa lui Pancu a arătat bine. Chiar și când a pierdut (0-1 cu Dinamo) sau a remizat (1-1 cu U Craiova), Rapid a arătat că își poate creat multe ocazii.

Echipa lui Pancu, așteptată să atace în valuri în partida cu ilfovenii

Împinși de fanii de pe Giuleștii, elevii lui Daniel Pancu vor ataca cel mai probabil din primul minut în partida cu FC Voluntari. Anticipăm faptul că se va înscrie cel puțin un gol după 45 de minute. Cota oferită pentru acest pariu este de 1,35. Antrenorul Rapidului s-a declarat nemulțumit, după victoria in-extremis cu Oțelul din runda precedentă, de faptul că echipa sa nu marchează mai mult.

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Este timpul ca în meciul cu Voluntari să se schimbe situația. Echipa lui Florin Pârvu are următoarele rezultate în cele 3 deplasări din acest sezon: 0-5 cu CFR Cluj, 0-4 cu Dinamo și 1-3 cu Craiova. Cota pentru „peste 1,5 goluri marcate de Rapid” este de 1,67. Într-un meci cu o echipă modestă pe fază defensivă, cel mai probabil că giuleștenii vor avea multe ocazii și șuturi pe poartă. Anticipăm peste 8,5 șuturi pe poartă în meci la o cotă de 1,74 oferită de SUPERBET.

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Pontul zilei de sâmbătă, 12 septembrie: Bet Builder la Rapid – FC Voluntari:

  • 1 – cotă 1,54
  • Prima repriză: peste 0,5 goluri – cotă 1,35
  • Rapid peste 1,5 goluri – cotă 1,67
  • Peste 8,5 șuturi pe poartă în meci – cotă 1,74

Cotă finală: 3,00

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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