SuperLiga, exemplu pentru Premier League! Premierul Marii Britanii intenționează să schimbe o lege veche de 40 de ani

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Noul premier al Marii Britanii, Andy Burnham, ia în calcul una dintre cele mai discutate și controversate schimbări din fotbalul englez, mai exact permiterea consumului de bere în tribune, direct din standuri, în timpul meciurilor din și Championship. Decizia ar reprezenta o ruptură majoră față de regulile actuale, care interzic fanilor să consume alcool în zonele din care pot vedea terenul, o lege veche de peste 40 de ani, introdusă în contextul problemelor de huliganism din anii ’80 și ’90.

Premier League ar putea urma modelul european! Premierul Andy Burnham cere reevaluarea regulii vechi de 40 de ani

Potrivit celor de la , Andy Burnham, care este și președintele English Football League (EFL), a declarat că este momentul ca Anglia să analizeze realist situația și să vadă dacă această regulă mai este justificată în 2026. Premierul a subliniat că majoritatea fanilor sunt responsabili, iar comportamentul violent pe stadioane a scăzut semnificativ în ultimele decenii. În opinia sa, fotbalul englez ar trebui să se alinieze la standardele moderne din Europa, unde consumul de bere pe stadion este permis în mod controlat.

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Discuția a fost reaprinsă după ce Burnham a vizitat mai multe cluburi și a discutat cu reprezentanți ai ligilor inferioare, care au transmis că actualele restricții sunt depășite și afectează experiența fanilor. Premierul a recunoscut că există o presiune tot mai mare din partea suporterilor, care consideră că regula este discriminatorie, având în vedere că în alte sporturi – precum cricket sau rugby – consumul de alcool în tribune este permis fără probleme.

Acesta a mai explicat că intenția nu este de a transforma stadioanele în spații de consum excesiv, ci de a moderniza o lege considerată „învechită”. El a menționat că un cadru bine reglementat, cu limite clare și supraveghere adecvată, ar putea permite fanilor să se bucure de o bere în timpul meciului fără a compromite siguranța. Premierul a subliniat că este deschis la discuții cu poliția, cluburile și federațiile pentru a găsi cea mai bună soluție.

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Superliga a făcut deja pasul, dar Premier League se teme de posibile incidente

În același timp, Burnham a recunoscut că există și îngrijorări. Unele grupuri de suporteri și oficiali din fotbalul englez se tem că relaxarea regulilor ar putea duce la incidente izolate, mai ales în meciurile cu miză mare sau în derby-uri. Totuși, premierul a insistat că majoritatea problemelor de comportament nu sunt legate de consumul moderat de alcool, ci de factori mult mai complecși, precum rivalitățile istorice sau lipsa infrastructurii adecvate.

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Interesant este că discuția din Anglia vine într-un moment în care alte țări au făcut deja pasul decisiv. În România, de exemplu, consumul de bere pe stadioane a fost aprobat oficial, însă la noi, din păcate, a existat deja , acesta întâmplându-se în timpul derby-ului dintre Dinamo și Universitatea Craiova, meci încheiat cu scorul de 5-1 în favoarea „câinilor”.

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Chiar și așa, Andy Burnham a remarcat că fotbalul englez nu ar trebui să rămână blocat în trecut, mai ales când alte țări, în special cele cu tradiții fotbalistice puternice, au demonstrat că berea pe stadion nu înseamnă automat haos. Premierul a promis că va continua consultările și că va analiza toate datele înainte de a lua o decizie finală, dar a lăsat să se înțeleagă că este deschis la schimbare.