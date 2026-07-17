SuperLiga, etapa 1 – rezultate. FC Voluntari – FC Botoșani, primul meci al sezonului. Scoruri finale, clasament actualizat și program complet

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După o vară incendiară, cu Mondialul din SUA, Canada și Mexic, ne întoarcem pe plaiuri mioritice cu etapa 1 din SuperLiga, chiar înainte de finala Spania – Argentina de la CM 2026. U Craiova și U Cluj au jucat deja în Europa, dar și Supercupa, oltenii câștigând trofeul la lovituri de departajare. Pentru toate celelalte 14 formații, însă, etapa 1 aduce primul meci oficial al sezonului.

Rezultate complete din etapa 1 din SuperLiga

Iar runda inaugurală din SuperLiga debutează vineri, 17 iulie, de la 18:30, cu meciul FC Voluntari – FC Botoșani. Și se va încheia luni, 20 iulie, cu Rapid – Sepsi, care începe la 21:30. Iată programul complet al etape 1:

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FC Voluntari – FC Botoșani (vineri, 17 iulie, ora 18:30)

(vineri, 17 iulie, ora 18:30) FCSB – FC Argeș (vineri, 17 iulie, ora 21:30)

(vineri, 17 iulie, ora 21:30) Oțelul – CFR Cluj (sâmbătă, 18 iulie, ora 18:30)

(sâmbătă, 18 iulie, ora 18:30) U Craiova – UTA Arad (sâmbătă, 18 iulie, ora 21:15)

(sâmbătă, 18 iulie, ora 21:15) U Cluj – Farul (duminică, 19 iulie, ora 17:00)

(duminică, 19 iulie, ora 17:00) Petrolul – Dinamo (duminică, 19 iulie, ora 19:30)

(duminică, 19 iulie, ora 19:30) Corvinul – FK Csikszereda (luni, 20 iulie, ora 18:30)

(luni, 20 iulie, ora 18:30) Rapid – Sepsi (luni, 20 iulie, ora 21:30)

Meciurile etapei 1 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

Cantonamentele s-au terminat, toate formațiile sunt gata de noul sezon. Cum se vor integra noile , ce strategii vor adopta echipele, cum vor arăta nou-promovatele la primul meci în SuperLiga vom afla odată cu prima etapă.

FC Voluntari – FC Botoșani (vineri, 17 iulie, ora 18:30)

Meciul de deschidere al sezonului 2026/2027 din Superligă, programat pe 17 iulie 2026, la ora 18:30, pune față în față o nou-promovată și o aspirantă la cupele europene. FC Voluntari revine pe prima scenă a fotbalului românesc în urma barajului cu FC Hermannstadt (scor 3-0 în retur, 5-3 la general). De cealaltă parte, FC Botoșani părea sigură de play-off în sezonul trecut, dar a ratat până la urmă prezența în top 6. Apoi, în play-out, a terminat pe 10, dar au jucat în luna mai acea semifinală electrizantă de baraj pentru Conference League pierdută dramatic în fața celor de la FCSB (scor 3-4 după prelungiri).

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FCSB – FC Argeș (vineri, 17 iulie, ora 21:30)

FCSB începe anul sportiv cu un adversar deloc facil. FC Argeș vine după un sezon trecut excelent, încheiat în play-off și semifinală de Cupă, ceea ce transformă partida într-un test important pentru ambele echipe încă din prima rundă. Bucureștenii vor să revină în lupta pentru titlu după ce au cedat coroana către Universitatea Craiova, iar piteștenii încearcă să confirme că performanța din sezonul trecut nu a fost o întâmplare. Anul trecut, piteștenii au câștigat ambele directe.

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Oțelul Galați – CFR Cluj (sâmbătă, 18 iulie, ora 18:30)

La Galați se întâlnesc două echipe cu obiective diferite, dar cu ambiții importante. CFR Cluj pornește din nou cu pretenții la podium și la calificarea în cupele europene, în timp ce Oțelul își dorește să confirme stabilitatea câștigată în ultimele sezoane. Tradițional, terenul gălățenilor este unul dintre cele mai dificile din campionat, iar clujenii sunt așteptați să aibă parte de un debut complicat. În sezonul trecut, Oțelul a câștigat cu 4-1 acasă contra lui CFR Cluj.

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Universitatea Craiova – UTA Arad (sâmbătă, 18 iulie, ora 21:15)

Campioana României începe noul sezon în fața propriilor suporteri. Universitatea Craiova vine după un an de excepție, în care a realizat eventul campionat-cupă, iar . UTA rămâne însă un adversar incomod, capabil să profite de orice ezitare, la fel cum a făcut și anul trecut. În 2025, tot în prima etapă, Craiova lui Rădoi a avut 3-0, dar s-a văzut egalată de UTA.

Universitatea Cluj – Farul (duminică, 19 iulie, ora 17:00)

Vicecampioana României începe sezonul pe teren propriu, după una dintre cele mai bune stagiuni din istoria recentă a clubului. Universitatea Cluj a terminat pe locul secund în sezonul precedent și își propune să rămână în lupta pentru primele poziții. De partea cealaltă, Farul a trecut prin emoțiile barajului de menținere în prima ligă și încearcă să înceapă un nou capitol, cu obiectivul clar de a evita problemele din sezonul trecut.

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Petrolul – Dinamo (duminică, 19 iulie, ora 19:30)

Unul dintre cele mai atractive meciuri ale etapei opune două cluburi de tradiție, susținute de galerii numeroase. Dinamo vine după un sezon în care a sperat mult și a obținut mai nimic. A ratat calificarea în Europa după ce a fost învinsă de rivala FCSB în barajul de Conference. Petrolul, în schimb, a scăpat la mustață de barajul de retrogradare, grație faptului că nu a beneficiat de rotunjire la startul play-out-ului. Altfel, în dreptul său au fost 25 de puncte, la fel ca în cazul Farului și al lui Hermannstadt, care au jucat baraj.

Corvinul – FK Csikszereda (luni, 20 iulie, ora 18:30)

Corvinul și Csikszereda, în urmă cu două sezoane, se duelau în Liga 2. Acum se întâlnesc în prima etapă a SuperLigii. Ciucanii au experiența sezonului trecut în prima ligă. La finalul sezonului regulat, Csikszereda tremura în lupta pentru evitarea retrogradării, dar 5 victorii în play-out au rezolvat problema. De partea cealaltă, Corvinul vine în SuperLiga după un sezon în care a terminat sezonul regulat fără înfrângere. Chiar dacă au lăsat-o mai moale în play-off, hunedorenii au câștigat Liga 2 fără probleme.

Rapid – Sepsi (luni, 20 iulie, ora 21:30)

Etapa se încheie în Giulești, unde Rapid încearcă să lase în urmă un sezon încheiat pe locul 5 și să reintre în cursa pentru pozițiile de top. De cealaltă parte, Sepsi revine în SuperLigă și are nevoie de un început solid pentru a evita o nouă luptă pentru supraviețuire. Cu un stadion plin și cu multă presiune pe gazde, duelul promite să fie unul dintre cele mai intense ale primei runde.

Cine transmite la TV SuperLiga. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Și în sezonul 2026-2027 drepturile de televizare pentru SuperLiga sunt la Digi Sport și Prima Sport. Așadar, toate meciurile din campionatul României se văd la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. De asemenea, pot fi urmărite și online pe platformele de streaming care difuzează canalele tv amintite, precum Digi Online și PrimaPLAY.

Programul următoarei etape din SuperLiga

Etapa a doua din SuperLiga este programată în intervalul 24-27 iulie. UTA Arad – Oțelul deschide „balul” vineri, iar FC Botoșani – Rapid va fi ultimul meci al rundei.