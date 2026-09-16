Liga Profesionistă de Fotbal a dezvăluit cum va arăta programul etapei cu numărul 11 din noul sezon al SuperLigii. Runda se va desfășura în perioada 9-12 octombrie, după pauza competițională alocată echipelor naționale. U Cluj – Rapid este capul de afiș al acestei etape. Vezi când joacă celelalte formații de top.
Prima rundă după pauza competițională, în care echipele naționale se vor afla în prim-plan, este cea cu numărul 11 și vine cu noi meciuri tari. „Balul” se va deschide cu Corvinul – FC Voluntari, programat vineri, 9 octombrie, de la 18:00. Cele două formații au dus bătălii pe viață și pe moarte sezonul trecut în Liga 2 și au reușit amândouă să promoveze la final.
Cel mai interesant duel de urmărit va fi cel dintre U Cluj – despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că îl vrea pe Mirel Rădoi – și Rapid, care închide etapa luni, 12 octombrie, de la 21:00. Vom avea parte de câte două meciuri pe zi, de vineri până luni inclusiv. Iată programul complet:
Vineri, 9 octombrie 2026
Sâmbătă, 10 octombrie 2026
Duminică, 11 octombrie 2026
Luni, 12 octombrie 2026
După cum se știe deja foarte bine, așa cum s-a întâmplat și până acum, toate aceste meciuri vor putea fi urmărite la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Microbiștii care nu au însă timpul necesar pentru a le urmări din confortul propriei locuințe mai pot apela și la alte variante.
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