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Liga Profesionistă de Fotbal a dezvăluit cum va arăta programul etapei cu numărul 11 din noul sezon al SuperLigii. Runda se va desfășura în perioada 9-12 octombrie, după pauza competițională alocată echipelor naționale. U Cluj – Rapid este capul de afiș al acestei etape. Vezi când joacă celelalte formații de top.

Programul etapei 11 din SuperLiga

Prima rundă după în care echipele naționale se vor afla în prim-plan, este cea cu numărul 11 și vine cu noi meciuri tari. „Balul” se va deschide cu Corvinul – FC Voluntari, programat vineri, 9 octombrie, de la 18:00. Cele două formații au dus bătălii pe viață și pe moarte sezonul trecut în Liga 2 și au reușit amândouă să promoveze la final.

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Cel mai interesant duel de urmărit va fi cel dintre U Cluj – despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că – și Rapid, care închide etapa luni, 12 octombrie, de la 21:00. Vom avea parte de câte două meciuri pe zi, de vineri până luni inclusiv. Iată programul complet:

Vineri, 9 octombrie 2026

Ora 18:00: Corvinul Hunedoara – FC Voluntari

Ora 21:00: Sepsi OSK – Dinamo București

Sâmbătă, 10 octombrie 2026

Ora 17:00: FC Botoșani – UTA Arad

Ora 21:30: Farul Constanța – Petrolul

Duminică, 11 octombrie 2026

Ora 18:00: Csikszereda – Universitatea Craiova

Ora 21:00: FCSB – Oțelul Galați

Luni, 12 octombrie 2026

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Ora 18:00: FC Argeș – CFR 1907 Cluj

Ora 21:00: Universitatea Cluj – Rapid București

Cine transmite la TV meciurile etapei a 11-a din SuperLiga

După cum se știe deja foarte bine, așa cum s-a întâmplat și până acum, toate aceste meciuri vor putea fi urmărite la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Microbiștii care nu au însă timpul necesar pentru a le urmări din confortul propriei locuințe mai pot apela și la alte variante.

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Site-ul Fanatik.ro vine în ajutorul dumneavoastră cu informații LIVE TEXT despre fiecare meci. Veți putea fi la curent cu formațiile de start, evoluția scorului, clasamentul actualizat și cele mai tari reacții după fluierul final.