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Programul etapei a 11-a din SuperLiga. Când joacă FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova

Liga Profesionistă de Fotbal a confirmat oficial programul etapei cu numărul 11 din SuperLiga. Când se joacă cele mai tari meciuri și când evoluează granzii FCSB, Dinamo, Rapid și U Craiova.
Mihai Dragomir
16.09.2026 | 18:10
Programul etapei a 11a din SuperLiga Cand joaca FCSB Dinamo Rapid si Universitatea Craiova
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Programul etapei a 11-a din SuperLiga. Foto: Colaj FANATIK.
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Liga Profesionistă de Fotbal a dezvăluit cum va arăta programul etapei cu numărul 11 din noul sezon al SuperLigii. Runda se va desfășura în perioada 9-12 octombrie, după pauza competițională alocată echipelor naționale. U Cluj – Rapid este capul de afiș al acestei etape. Vezi când joacă celelalte formații de top.

Programul etapei 11 din SuperLiga

Prima rundă după pauza competițională, în care echipele naționale se vor afla în prim-plan, este cea cu numărul 11 și vine cu noi meciuri tari. „Balul” se va deschide cu Corvinul – FC Voluntari, programat vineri, 9 octombrie, de la 18:00. Cele două formații au dus bătălii pe viață și pe moarte sezonul trecut în Liga 2 și au reușit amândouă să promoveze la final.

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Cel mai interesant duel de urmărit va fi cel dintre U Cluj – despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că îl vrea pe Mirel Rădoi – și Rapid, care închide etapa luni, 12 octombrie, de la 21:00. Vom avea parte de câte două meciuri pe zi, de vineri până luni inclusiv. Iată programul complet:

Vineri, 9 octombrie 2026

  • Ora 18:00: Corvinul Hunedoara – FC Voluntari
  • Ora 21:00: Sepsi OSK – Dinamo București

Sâmbătă, 10 octombrie 2026

  • Ora 17:00: FC Botoșani – UTA Arad
  • Ora 21:30: Farul Constanța – Petrolul

Duminică, 11 octombrie 2026

  • Ora 18:00: Csikszereda – Universitatea Craiova
  • Ora 21:00: FCSB – Oțelul Galați

Luni, 12 octombrie 2026

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  • Ora 18:00: FC Argeș – CFR 1907 Cluj
  • Ora 21:00: Universitatea Cluj – Rapid București

Cine transmite la TV meciurile etapei a 11-a din SuperLiga

După cum se știe deja foarte bine, așa cum s-a întâmplat și până acum, toate aceste meciuri vor putea fi urmărite la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Microbiștii care nu au însă timpul necesar pentru a le urmări din confortul propriei locuințe mai pot apela și la alte variante.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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