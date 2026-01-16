SuperLiga, live blog etapa 22. FC Argeș – FCSB, primul duel din 2026! Toate meciurile, rezultate, clasament actualizat și program complet

ADVERTISEMENT

SuperLiga revine pe 16 ianuarie, cu etapa 22, prima din 2026. Toate informațiile legate de această rundă sunt pe FANATIK, de la echipele de start până la reacțiile protagoniștilor, la finalul jocurilor. Plus transferurile făcute în pauza de iarnă și rezultatele din amicalele de pregătire.

Rezultate complete din etapa 22 din SuperLiga

Campioana FCSB deschide anul 2026 în SuperLiga cu o deplasare la Mioveni, pentru duelul cu FC Argeș. Etapa 22 se încheie cu meciul liderului Universitatea Craiova, pe terenul Petrolului.

Meciurile etapei 22 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de etapa 22 de SuperLiga. În plus, am pus cap la cap tot ce s-a întâmplat în perioada de pregătire de iarnă. Transferurile din SuperLiga și rezultatele meciurilor amicale disputate în pauza competițională sunt în live blogul etapei 22.

Vineri, 16 ianuarie 2026

ora 20:00 FC Argeș – FCSB

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026

ora 13:00 Unirea Slobozia – UTA Arad

ora 17:15 Farul – FC Hermannstadt

ora 20:00 Rapid – Metaloglobus

Duminică, 18 ianuarie 2026

ora 15:30 FK Csikszereda – FC Botoșani

ora 17:45 CFR Cluj – Oțelul Galați

ora 20:30 Dinamo – U Cluj

Luni, 19 ianuarie 2026

ora 20:00 Petrolul – Universitatea Craiova

FC Argeș – FCSB

FC Argeș, locul 5, și FCSB, locul 9, deschid anul 2026 în SuperLiga. Fluierul de start de pe Stadionul Orășenesc Mioveni se dă vineri, 16 ianuarie, la ora 20:00.

Transferuri FC Argeș și rezultate amicale

Piteștenii au terminat 2025 cu o înfrângere la Galați, 1-2, scor cu care, de altfel, au pierdut ambele partide de pregătire din pauza de iarnă, cu Bursaspor și Gaziantep. Mai mult, pe parcursul cantonamentului din Antalya, FC Argeș a rămas fără unul dintre cei mai buni jucători ai săi din prima parte a campionatului. Brazilianul Caio, autor a trei goluri și trei assisturi în 21 de jocuri pentru echipa antrenată de Bogdan Andone, a fost cedat la campioana Letoniei, FC Riga, pentru 700.000 de euro și un procent viitor.

FC Argeș a mutat pe piața transferurilor și la capitolul veniri. Xian Emmers, belgianul care a jucat la Rapid în perioada 2022-2025, a venit la Pitești de la americanii Phoenix Rising. N-a fost singurul giuleștean care s-a alăturat „vulturilor violeți”. Claudiu Micovschi a fost adus direct de la Rapid, pentru a umple golul lăsat de Caio în zona ofensivă.

FCSB, transferuri și amicale

FCSB, doar locul 9 la finalul lui 2025, are de tras pentru a prinde primele 6 locuri și play-off-ul. Campioana en-titre a disputat un singur meci de verificare, pierdut 1-2 cu Beșiktaș. A fost o iarnă liniștită pentru FCSB și în privința transferurilor. Singurul nume nou din lotul lui Elias Charalambous este Andre Duarte, fostul fundaș de la Craiova lui Mititelu. Portughezul a venit liber de contract de la Ujpest, din Ungaria. Însă o altă revenire importantă pentru „roș-albaștri” în defensivă este Joyskim Dawa, camerunezul refăcut după o accidentare care l-a ținut departe de gazon nouă luni.

Însă, FCSB nu se mai poate baza pe Adrian Șut, transferat la Al Ain, în Emiratele Arabe. În ceea ce privește meciul cu FC Argeș, „roș-albaștrii” nu pot conta pe Ngezana. Fundașul a fost cu naționala sa la Cupa Africii, n-a participat la cantonamentul din Antalya și a primit câteva zile libere. Va reveni pentru meciul din Europa League cu Dinamo Zagreb.

Unirea Slobozia – UTA Arad

Unirea Slobozia și UTA Arad se întâlnesc sâmbătă, de la ora 13:00, pe Stadionul „1 Mai” din Slobozia. Ialomițenii revin acasă, după ce au jucat la Clinceni în prima parte a campionatului. Ambele formații au preferat un cantonament în țară.

Unirea Slobozia, transferuri și meciuri amicale

Slobozia s-a pregătit la Mogoșoaia, unde s-a distrat cu divizionara secundă Muscelul Câmpulung, pe care a învins-o cu 6-0. Pentru ca apoi, pe arena proprie din Slobozia, să remizeze 0-0 cu Oțelul Galați.

A fost o fereastră de transferuri plină pentru Unirea, care s-a întărit în zona mediană cu internaționalul moldovean Teodor Lungu (de la Petrocub), dar și cu Alex Albu (Chindia), dar și în flancul stâng, cu Marc Fred Tsoungui (fost internațional de tineret elvețian, liber de contract) și Laurențiu Vlăsceanu (împrumut de la FCSB, ultima dată a jucat la UTA Arad). Au și plecat jucători: Christ Afalna și Eduard Florescu (ajunși între timp la Hermannstadt), Florin Purece (Metaloglobus), Ion Gurău și Radu Negru (FK Bylis, Albania), Jekob Jeno (liber de contract) și Raul Rotund (revenit la Dinamo, după împrumut).

UTA a jucat un singur amical, câștigat 1-0 cu ungurii de la Bekescsaba. A doua partidă de verificare programată pentru pauza de iarnă, în Serbia, cu FK Spartak Subotica, s-a anulat din cauza vremii. În ceea ce privește transferurile, UTA Arad n-a făcut schimbări majore în lot. Au venit nigerianul Ime Ndon (de la Milsami, Moldova) și Luka Gojkovic (Rapid) și a plecat Laurențiu Vlăsceanu, împrumutat de la FCSB, ajuns acum la Unirea Slobozia.

Farul – FC Hermannstadt

Sâmbătă, de la ora 17:15, pe Stadionul Central al Academiei Hagi, Farul primește vizita lui FC Hermannstadt. La startul lui 2026, dobrogenii sunt pe locul 10, iar sibienii ocupă penultima poziție a clasamentului.

Farul, transferuri și amicale

Farul a fost una dintre formațiile care au ales să se pregătească în România. Echipa antrenată de Ianis Zicu a jucat două amicale, 1-2 cu Cherno More Varna și 0-1 cu FC Botoșani.

Farul l-a repatriat pe Rareș Fotin, fundaș central format la Girona. Fotin, 18 ani, este internațional U19, cu 7 selecții. Pe de altă parte, dobrogenii au reziliat contractul cu portarul Răzvan Ducan.

Hermannstadt în perioada de pregătire. Transferuri și rezultate

Dorinel Munteanu are o misiune dificilă în încercarea de a salva Sibiul de la retrogradare. Pauza de iarnă i-a permis să-și reconfigureze puțin lotul de jucători. Au plecat Ciprian Biceanu și Vahid Selimovic. Au venit Christ Afalna și Eduard Florescu (ambii la Unirea Slobozia în prima parte a campionatului), dar și Bojidar Ciorbadjiski, fostul fundaș central de la FCSB în 2019.

Hermannstadt a disputat trei meciuri de verificare în Antalya. În ordine cronologică: 0-0 cu Kayserispor (locul 16, Turcia), 2-0 cu Muglaspor (Liga 3, Turcia) și 2-2 cu Napredak (ultima clasată din Serbia).

Rapid – Metaloglobus

Rapid poate urca, fie și provizoriu, pe primul loc al clasamentului în SuperLiga, dacă învinge Metaloglobus sâmbătă, de la ora 20:00. Giuleștenii sunt, la startul etapei 22, pe 2, la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova, care joacă ultimul meci al rundei, la Petrolul. Adversara Rapidului este codașa Metaloglobus, doar 11 puncte din primele 21 de meciuri.

Rapid, transferuri și amicale

Pe final de 2025, Gâlcă a cerut întăriri la echipă, pentru a putea lupta pentru titlu. Iar singurul jucător care a venit în Giulești este Daniel Paraschiv, de la Oviedo, din liga secundă spaniolă. Atacantul a marcat în victoria 2-1 cu ȚSKA 1948 Sofia, în cantonamentul din Antalya. În primul meci de pregătire, Rapid a pierdut 1-2 cu Wisla Plock.

Gâlcă l-a primit în lot pe Paraschiv, dar nu îi mai are pe Luka Gojkovic, plecat la UTA Arad – împrumut, și Claudiu Micovschi, vândut la FC Argeș.

Metaloglobus, transferuri și amicale

Mihai Teja a făcut curățenie la echipă. Tarek Aggoun, Desley Ubbink, Răzvan Milea și Cosmin Achim s-au despărțit de Metaloglobus, care s-a întărit cu Florin Purece (Unirea Slobozia) și Giovani Ghimfus (împrumut de la Sepsi).

Perioada de pregătire a inclus și două partide amicale pentru echipa lui Teja. În Antalya, Metaloglobus a pierdut 0-2 cu Alanyaspor – pentru care – și 1-3 cu Mladost (locul 10 în Serbia).

FK Csikszereda – FC Botoșani

Primul meci de duminică, 18 ianuarie, este cel dintre Csikszereda și FC Botoșani, de la ora 15:30. Cele două formații ocupă poziții diametral opuse în clasament, cu ciucanii pe antepenultimul loc și moldovenii pe 3.

Csikszereda, transferuri și amicale

Ciucanii au adus nu mai puțin de cinci jucătorii în startul lui 2026: Mariano Bettini (fundaș dreapta argentinian), Arian Kabashi (fundaș central kosovar), Gustavo Cabral (mijlocaș ofensiv brazilian), Răzvan Trif (fundaș stânga român) și Wilhelm Loeper (extremă dreapta din Suedia). Nu a plecat niciun fotbalist din lotul lui Robert Ilyes.

În Antalya, Csikszereda a înregistrat trei remize în tot atâtea jocuri: 0-0 cu Nyiregyhaza (penultima din Ungaria), 1-1 cu Arka (locul 12 în Polonia) și 3-3 cu Zira (locul 3 în Azerbaidjan).

FC Botoșani, transferuri și amicale

Leo Grozavu și elevii săi au rămas în România pentru perioada de pregătire. Au disputat două partide amicale, 1-0 cu Farul și 5-1 cu divizionara secundă Muscelul Câmpulung.

FC Botoșani n-a mișcat nici pe piața transferurilor. Zero atât la capitolul sosiri, cât și la plecări.

CFR Cluj – Oțelul Galați

CFR Cluj – Oțelul se joacă duminică, de la 17:45. Clujenii sunt pe locul 11 și au un sezon ratat, în timp ce Oțelul se luptă pentru play-off. La startul etapei 22, gălățenii ocupă poziția a șasea.

CFR Cluj, transferuri și amicale

Din cauza problemelor financiare, CFR Cluj și-a remaniat serios lotul de jucători. Au venit Alibek Aliev, atacant suedez de 29 de ani, și Ilija Masic, fundaș central bosniac de 26 de ani. Însă, lista plecărilor este una amplă: (pe 6 milioane de euro), Lindon Emerllahu la Polissya (pe 1,5 milioane), Marcus Coco, Drilon Islami, Iacopo Cernigoi, și Mateus Peloggia. Și portarul titular Otto Hindrich părăsește Gruia și merge la Legia Varoșovia. Iar , nefiind luat de Daniel Pancu în cantonamentul din Spania.

CFR Cluj a jucat un singur amical în pregătire, 0-2 cu Gent.

Oțelul Galați, transferuri și amicale

Oțelul a renunțat la Vadik Murria Soriano (fundaș central) și de Paulinho (atacant). Iar Luan Campos (atacant) și Bruno Paz (mijlocaș) s-au alăturat echipei antrenate de Laszlo Balint.

Oțelul a preferat România pentru perioada de pregătire. Iar singurul amical al iernii a fost o remiză albă cu Unirea Slobozia.

Dinamo – U Cluj

Pe Arena Națională, duminică, de la 20:30, Dinamo și U Cluj se întâlnesc în etapa 22 de SuperLiga. „Câinii roșii” au terminat 2025 pe locul 4, la doar două puncte în spatele liderului și, după mult timp, speră la titlu. De partea cealaltă, U Cluj e prima sub linia de play-off, pe poziția a șaptea, dar la egalitate de puncte cu Oțelul, care e pe 6.

Dinamo, transferuri și amicale

Zeljko Kopic a primit un singur jucător nou în pauza de iarnă, pe Valentin Țicu, venit de la Petrolul. Însă nici nu a pierdut vreunul.

Dinamo a jucat două partide de verificare în Antalya și le-a câștigat pe ambele. În prima, a trecut cu 2-0 de Young Boys, fosta adversară a FCSB în Europa League. Iar în cea de-a doua a învins Gangwon din Coreea de Sud, cu 3-2, după ce a condus cu 3-0.

U Cluj, transferuri și amicale

Și U Cluj s-a deplasat în Antalya pentru perioada de pregătire. „Șepcile roșii” au disputat trei jocuri amicale: 1-2 cu Karagumruk (ultima clasată din Turcia), 0-0 cu Dukla Praga (locul 14 în Cehia) și 1-1 cu Widzew Lodz (locul 15 în Polonia).

U Cluj a mișcat și pe piața transferurilor. Marea noutate din lotul lui Cristiano Bergodi este Andrei Coubiș, fundașul central de 22 de ani format la AC Milan. Acesta a venit sub formă de împrumut de la Sampdoria. Un alt jucător împrumutat de U Cluj este Lukas Pall, un puști de 15 ani de la Viitorul Cluj, care a prins un sfert de oră de joc în partida cu Widzew Lodz. Pall are patru selecții și două goluri pentru România U16.

Petrolul – Universitatea Craiova

Petrolul – Universitatea Craiova este meciul care trage cortina peste etapa 22 din SuperLiga. Partida de pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești este programată luni, de la ora 20:00. Prahovenii sunt în zona fierbinte, pe locul 13, primul care ar duce la barajul de menținere în prima ligă, iar oltenii, la startul rundei, ocupă primul loc în clasament.

Petrolul, transferuri și amicale

Petrolul s-a dus în Antalya în pauza competițională, unde a disputat trei meciuri de verificare. Cronologic, acestea au fost cu Gaziantep (1-1), Karagumruk (2-1) și Katowice (0-3).

Ploieștenii au fost printre cele mai active cluburi și la capitolul transferuri. Au semnat cu Petrolul Diogo Rodrigues, fundaș dreapta portughez de la Zimbru Chișinău, Ștefan Georgescu, portar de la Teleajenul Vălenii de Munte (Liga 3). Iar Cristi Ignat, fundaș central de la Rapid, a fost împrumutat. De plecat, au plecat Valentin Țicu (definitiv la Dinamo), respectiv Ioan Tolea (împrumut la Voluntari), Denis Radu și Jerome Onguene (ambii împrumut la Eyupspor, Turcia).

Universitatea Craiova, transferuri și amicale

Universitatea Craiova are unul dintre cele mai bune loturi din campionat, cantitativ și calitativ. Astfel că nu a avut nevoie să cumpere. Ba mai mult, a renunțat la serviciile lui Luis Paradela, care a ajuns în Costa Rica, la Saprissa. Cubanezul a fost accidentat în prima parte a sezonului și a prins doar 125 de minute în trei meciuri de campionat și Cupă.

În ceea ce privește meciurile de pregătire, trupa antrenată de Filipe Coelho a jucat cu turcii de la Konyaspor (1-0), dar și cu echipa secunda a lui Stuttgart (2-3) în Antalya.

Cine transmite la TV SuperLiga

Toate meciurile din etapa 22 de SuperLiga se vad pe canalele Digi Sport și Prima Sport, singurele care au dreptul de a transmite la tv fotbalul din prima divizie a României.

Cum poți să vezi online etapa 22, cum vizionează românii din diasporă

Dar partidele din SuperLiga pot fi urmărite și online în România. Variantele de live stream sunt:

Digi Online: platforma la care au acces abonații Digi, care pot vedea live stream canalele trustului.

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport.

Orange TV Go: varianta dedicată abonaților Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela la platformele de streaming amintite, cu precizarea că pot exista condiții specifice funcție de statul de reședință.

Clasament SuperLiga la startul etapei 22

După cele 21 de etape disputate în 2025, Universitatea Craiova este liderul SuperLigii, urmată de Rapid, Botoșani și Dinamo. FCSB, campioana en-titre, ocupă doar poziția a noua. Iar în partea de jos, pe locuri de baraj sunt, momentan, Petrolul și Csikszereda, iar Hermannstadt și Metaloglobus pe poziții retrogradante.

Universitatea Craiova – 40 puncte (golaveraj 37-20) Rapid – 39 puncte (34-20) FC Botoșani – 38 puncte (30-15) Dinamo – 38 puncte (32-18) FC Argeș – 34 puncte (27-21) Oțelul – 33 puncte (32-18) U Cluj – 33 puncte (26-19) UTA Arad – 32 puncte (26-29) FCSB – 31 puncte (31-26) Farul – 27 puncte (26-25) CFR Cluj – 26 puncte (29-33) Unirea Slobozia – 21 puncte (21-31) Petrolul – 20 puncte (16-20) Csikszereda – 16 puncte (21-48) FC Hermannstadt – 13 puncte (17-35) Metaloglobus – 11 puncte (19-46)

Cote și ponturi pariuri în etapa 22 de SuperLiga

Fără doar și poate, formațiile din fruntea clasamentului sunt favorite să se impună, mai ales că ocupantele podiumului întâlnesc echipe din subsolul clasamentului. Dacă la Rapid – Metaloglobus cota pentru victoria gazdelor e doar 1,28, în meciurile Csikszereda – FC Botoșani și Petrolul – U Craiova, favoritele au cote excelente, pentru că evoluează în deplasare. Craiova a primit cotă 1,85, iar Botoșani 1,75.

FCSB are cel mai valoros lot din SuperLiga, evaluat la 39 de milioane de euro, cu 10 peste orice alt club din România. Și totuși, echipa lui Gigi Becali trebuie să tragă tare pentru a prinde play-off-ul, iar primul obstacol e FC Argeș, de pe locul 5. Tănase și compania au cotă 2,40 la Mioveni și sunt obligați să câștige.

Dinamo speră și ea la titlu, astfel că nu-și permite prea mulți pași greșiți. „Câinii” joacă pe teren propriu cu U Cluj și au 1,85 să învingă. În tur s-au impus cu 1-0, dar la București nu au mai câștigat din 2015!

Programul următoarei etape din SuperLiga

Următoarea etapă din SuperLiga, cea cu numărul 23, se va disputa în perioada 23-26 ianuarie. Vom avea parte de câte două meciuri zilnic, de vineri până luni.

Vineri, 23 ianuarie 2026

ora 17:00 Metaloglobus – FC Argeș

ora 20:00 FC Hermannstadt – Dinamo

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026

ora 17:00 U Cluj – Unirea Slobozia

ora 20:00 Universitatea Craiova – FC Botoșani

Duminică, 25 ianuarie 2026

ora 14:30 Petrolul – Farul

ora 20:00 FCSB – CFR Cluj

Luni, 26 ianuarie 2026