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Etapa a 8-a din SuperLiga debutează vineri, 4 septembrie, capul de afiș al rundei fiind derby-ul dintre FCSB și Dinamo, care va avea loc sâmbătă pe stadionul „Arcul de Triumf”. Pentru Pontul zilei de joi, 3 septembrie, am ales trei pronosticuri din această rundă care ne aduc, la SUPERBET, o excelentă cotă de 6.13.

CFR Cluj, favorită contra Farului: cotă de 1.97 pentru victoria „feroviarilor”

CFR Cluj și-a revenit după numirea lui Marius Șumudică și a obținut 3 victorii consecutive, 1-0 cu FCSB și 3-2 cu Csikszereda în campionat și 3-1 cu Sepsi în Cupa României. În acest context, „feroviarii” pornesc cu prima șansă în meciul pe care îl vor disputa vineri, de la ora 20:30, pe teren propriu contra Farului.

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„Marinarii” traversează o serie de 4 meciuri la rând fără victorie, iar în etapa precedentă , la capătul unui meci în care Denis Alibec a irosit o lovitură de la 11 metri. Așadar, CFR este favorită în acest duel, cota oferită de SUPERBET pentru victoria clujenilor fiind 1.97.

Dinamo – FCSB, capul de afiș al etapei 8

Sâmbătă, de la ora 17:30, UTA primește vizita celor de la Csikszereda, iar arădenii au mare nevoie de un succes pentru a se îndepărta de subsolul clasamentului. Echipa pregătită de Adrian Mihalcea a produs surpriza la Târgoviște contra FCSB-ului, , și este favorită și în acest duel, cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „1 solist” fiind 1.64.

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Cel mai așteptat meci al rundei este derby-ul de pe „Arcul de Triumf” dintre Dinamo și FCSB, care se va juca sâmbătă, de la ora 20:30. „Câinii” se află pe prima poziție în clasamentul SuperLigii, în timp ce gruparea „roș-albastră” a căzut pe locul 5 după rezultatele din etapa precedentă. Pentru acest duel am ales pronosticul „Peste 2.5 goluri”, care are cota 1.90 la SUPERBET.

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Iată meciurile alese la Pontul zilei de joi, 3 septembrie 2026:

Vineri, 4 septembrie, ora 20:30: CFR Cluj – Farul Constanța, 1 solist – cota 1.97

Sâmbătă, 5 septembrie, ora 17:30: UTA – Csikszereda, 1 solist – cotă 1.64

Sâmbătă, 5 septembrie, ora 20:30: Dinamo – FCSB, Total goluri: peste 2.5 – cotă 1.90

Cotă finală: 6.13