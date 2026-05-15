SuperLiga, etapa 9 din play-off, live video. Vezi cum arată programul penultimei runde din acest sezon

SuperLiga continuă cu etapa cu numărul 9 din play-off. Aceasta este penultima rundă din acest sezon, iar capul de afiș este cu siguranță duelul Universitatea Craiova – U Cluj, decisiv pentru titlu. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea toate detaliile importante legate de această etapă, începând cu programul și până la clasamentul final, precum și cele mai tari reacții în urma partidelor disputate.

Play-off SuperLiga, etapa 9. Noi meciuri importante în penultima rundă din acest sezon

Etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii începe vineri, 15 mai, cu duelul de la Mioveni dintre FC Argeș și Rapid, programat de la ora 20:30. Sâmbătă, Dinamo primește vizita lui CFR Cluj, iar duminică este ziua dedicată marelui . Cele două Universității se reîntâlnesc la 4 zile după ce, la Sibiu, au disputat finala Cupei României.

Meciurile etapei 9 din play-off, SuperLiga – detalii și program

Nu pierde niciun detaliu, nicio informație despre meciurile din etapa 9 de play-off. FANATIK te ține la curent cu tot ceea ce ar trebui să știi despre jocurile rundei. Prima partidă se dispută vineri, 15 mai, în timp ce ultima se va juca duminică, 17 mai. Iată programul complet al rundei cu numărul 9 din SuperLiga:

Vineri, 15 mai

Ora 20:30: FC Argeș – Rapid

Sâmbătă, 16 mai

Ora 21:00: Dinamo – CFR Cluj

Duminică, 17 mai

Ora 20:30: Universitatea Craiova – U Cluj

FC Argeș – Rapid

Două echipe rănite în acest play-off. a doua din cauza așteptărilor mari avute în acest sezon, dar năruite de parcursul recent. Rămâne de văzut cine va obține o victorie de moral.

Dinamo – CFR Cluj

Dinamo vrea să își împace suporterii cu o calificare în cupele europene, după ce . CFR Cluj are parte și ea de tensiuni interne, după ce Daniel Pancu a decis să meargă la Rapid.

Universitatea Craiova – U Cluj

Cu siguranță cel mai așteptat meci din acest final de sezon. Partida din Bănie ne va prezenta tuturor, la finalul timpului regulamentar, noua campioană a României. Cele două formații au disputat anterior, la mijlocul săptămânii, finala Cupei României, la Sibiu.

Cine transmite la TV SuperLiga

Ca de obicei, toate cele trei meciuri din etapa a 9-a din play-off-ul de SuperLiga se pot vedea la tv pe posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 în transmisiune directă.

Etapa 9 din play-off, live stream. Cum vizionează online românii din diaspora

Meciurile din SuperLiga sunt transmise și live stream. Iar microbiștii care preferă varianta aceasta online au la dispoziție trei variante:

Digi Online: platforma dedicată abonaților Digi.

PrimaPlay: platforma trustului care deține posturile Prima Sport.

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot folosi platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (date mobile sau VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor.

Clasament SuperLiga la startul etapei 9 din play-off

Clasamentul înaintea acestei runde este extrem de interesant. U Craiova este lider, cu 46 de puncte, urmată chiar de U Cluj, cu 45 de puncte. CFR Cluj se află pe locul 3, cu 41 de puncte. Iată ierarhia completă:

Cote și ponturi pariuri în etapa 9 de play-off

FANATIK vine în sprijinul pariorilor care vor să alcătuiască bilete inspirate cu ocazia etapei cu numărul 9 din play-off. Iată ce selecții puteți avea în vedere la meciurile din această rundă a SuperLigii:

FC Argeș – Rapid: „1X” / cotă 1.51

Dinamo – CFR Cluj: „X2” / cotă 1.52

Universitatea Craiova – U Cluj: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.95

Programul următoarei etape din play-off-ul SuperLigii

Cea de-a zecea etapă din play-off, care va fi și ultima din acest sezon, se va desfășura la finalul săptămânii 18-24 mai. Iată programul complet al ultimei runde din play-off-ul actualului sezon din SuperLiga: