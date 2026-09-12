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În primul meci al zilei de sâmbătă din SuperLiga, la Sfântu Gheorghe, Sepsi primește replica celor de la CFR Cluj. Partida începe la ora 18:30 și pune față în față două echipe care au ajuns la cota 10 puncte după primele runde. De notat că formația lui Marius Șumudică are un meci mai puțin disputat. Duelul din Ardeal se vede la Prima Sport și Digi Sport.

Sepsi: Lazar – Cascardo, Karamoko, Rose, Vianna – D. Andrei, N. Păun, Silaghi – Heras, Davordzie, Batzula. Rezerve: Niczuly – Aganovic, Cîmpean, Cmiljanic, Daguin, Dobrosavlevici, Ghimfuș, A. Nistor, Oteliță, Vătăjelu. Antrenor: Ovidiu Burcă

CFR Cluj: Vâlceanu – Braun, Ignat, Rocha – Kun, Perianu, Nalic, Camora – Cordea, Drazic, Biliboc. Rezerve: Gal, Tordai – Barrios, Buș, Gelashvili, Kresic, Omrani, Pantalon, Sfaiț, Țîrlea, Ziblim. Antrenor: Marius Șumudică

Sepsi – CFR Cluj în etapa 9 din SuperLiga României

Două echipe cu stări de spirit diferite se duelează din nou, în decurs de numai 11 zile. Pe 1 septembrie, Sepsi a pierdut acasă, scor 1-3, cu CFR Cluj în meciul din grupele Cupei României. Elevii lui Ovidiu Burcă nu se simt bine nici în campionat, acolo unde au încasat 5 goluri la Botoșani. CFR-ul lui Șumudică, în schimb, are 3 victorii și o remiză în ultimele 4 meciuri oficiale.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 9 Sepsi OSK 2026-09-12T15:30:00Z CFR Cluj Arbitri Arbitru centru: M. Barbu Arbitru asistent 1: M. Grigoriu Arbitru asistent 2: F. Vișan Al patrulea oficial: A. Cojocaru VAR: C. Trandafir Asistent VAR: S. Gheorghe

Clasament SuperLiga etapa 9, înainte și după Sepsi – CFR Cluj

, cele două formații, Sepsi și CFR Cluj, au același număr de puncte: 10. Clujenii au un golaveraj mai bun și ocupă locul poziția a 9-a. Covăsnenii au fost spulberați de Botoșani (0-5) și și-au avariat serios golaverajul. Ei sunt pe locul 12. De notat că CFR are un meci în minus, restanța cu U Cluj, programată pe 8 octombrie.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 9 6 2 1 19-7 20 2 Rapid 8 4 3 1 9-4 15 3 Petrolul 8 5 0 3 9-10 15 4 Univ. Craiova 8 4 2 2 18-9 14 5 ▲ Farul 9 3 5 1 14-10 14 6 ▼ FCSB 8 3 2 3 11-10 11 7 ▲ FC Botoşani 8 2 4 2 12-8 10 8 ▼ Corvinul 8 2 4 2 8-6 10 9 ▲ CFR Cluj 7 3 1 3 11-10 10 10 ▼ Oțelul 8 2 4 2 9-9 10 11 ▼ FC Argeș 8 3 1 4 4-6 10 12 ▼ Sepsi OSK 8 2 4 2 4-8 10 13 ▲ UTA 9 2 3 4 13-15 9 14 ▼ U Cluj 7 3 0 4 9-13 9 15 FC Voluntari 8 2 2 4 8-18 8 16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Sepsi – CFR Cluj: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Toți fotbaliștii implicați în partida de la Sfântu Gheorghe vor fi monitorizați cu statisticile OPTA. Niciun gol (G), pasă decisivă (A), șut spre / pe poartă (Ș / ȘP), offside (OF), paradă de portar (PAR), fault comis / primit (FC / FP) cartonaș galben / roșu (CG / CR) nu vor fi lipsi din secțiunea de mai jos. Sunt date valoroase pentru fiecare parior, pentru că toate casele de pariuri oferă cote pe astfel de statistici.

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Toți Sepsi OSK CFR Cluj Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 31 O. Vâlceanu – – – – – – – – – – – 86 V. Kun – – – – – – – – – – – 45 M. Malico Paulino – – – – – – – – – – – 14 S. Dias da Rocha – – – – – – – – – – – 21 C. Ignat – – – – – – – – – – – 47 C. Braun – – – – – – – – – – – 6 O. Perianu – – – – – – – – – – – 7 A. Nalić – – – – – – – – – – – 9 S. Dražić – – – – – – – – – – – 11 A. Cordea – – – – – – – – – – – 17 L. Biliboc – – – – – – – – – – – 5 F. Barrios Azzini – – – – – – – – – – – 3 I. Gelashvili – – – – – – – – – – – 29 A. Omrani – – – – – – – – – – – 23 A. Ziblim – – – – – – – – – – – 42 R. Pantalon – – – – – – – – – – – 77 A. Sfait – – – – – – – – – – – 1 R. Gal – – – – – – – – – – – 19 S. Buș – – – – – – – – – – – 96 Á. Tordai – – – – – – – – – – – 20 A. Țîrlea – – – – – – – – – – – 41 A. Krešić – – – – – – – – – – – 91 D. Lazar – – – – – – – – – – – 2 G. Cascardo de Assis – – – – – – – – – – – 3 F. Freitas Vianna – – – – – – – – – – – 6 N. Păun – – – – – – – – – – – 4 S. Karamoko – – – – – – – – – – – 31 L. Rose – – – – – – – – – – – 17 D. Andrei – – – – – – – – – – – 7 R. Silaghi – – – – – – – – – – – 88 C. Davordzie – – – – – – – – – – – 20 I. Heras García – – – – – – – – – – – 23 H. Batzula – – – – – – – – – – – 21 A. Dobrosavlevici – – – – – – – – – – – 30 Á. Nistor – – – – – – – – – – – 28 V. Daguin – – – – – – – – – – – 27 R. Cîmpean – – – – – – – – – – – 5 B. Vătăjelu – – – – – – – – – – – 9 B. Cmiljanić – – – – – – – – – – – 25 B. Oteliță – – – – – – – – – – – 33 R. Niczuly – – – – – – – – – – – 19 G. Ghimfuș – – – – – – – – – – – 77 A. Aganović – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului Sepsi – CFR Cluj LIVE VIDEO comentariul în timp real

Din minutul 1 până în ultima secundă a prelungirilor, pe FANATIK aveți un comentariu în timp real al partidei. Toate evenimentele notabile din Sepsi – CFR apar aici: golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente, sunt mai jos, detaliate.

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Echipele de start și schimbări la Sepsi – CFR Cluj

În special fanii celor de la CFR Cluj așteaptă cu sufletul la gură să vadă după seria lungă de achiziții. Formațiile aliniate de Ovidiu Burcă și Marius Șumudică vor apărea în secțiunea de mai jos. Tot acolo, fanii vor vedea cine sunt rezervele, așezările în teren, apoi toate modificările operate pe durata partidei.

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Sepsi OSK 4-3-3 91 D. Lazar 2 G. Cascardo de Assis 3 F. Freitas Vianna 6 N. Păun(cpt) 4 S. Karamoko 31 L. Rose 17 D. Andrei 7 R. Silaghi 88 C. Davordzie 20 I. Heras García 23 H. Batzula Rezerve 21 A. Dobrosavlevici 33 R. Niczuly 9 B. Cmiljanić 19 G. Ghimfuș 28 V. Daguin 30 Á. Nistor 27 R. Cîmpean 5 B. Vătăjelu 77 A. Aganović 25 B. Oteliță Antrenor O. Burcă CFR Cluj 3-4-3 31 O. Vâlceanu 86 V. Kun 45 M. Malico Paulino(cpt) 14 S. Dias da Rocha 21 C. Ignat 47 C. Braun 6 O. Perianu 7 A. Nalić 9 S. Dražić 11 A. Cordea 17 L. Biliboc Rezerve 19 S. Buș 3 I. Gelashvili 29 A. Omrani 23 A. Ziblim 5 F. Barrios Azzini 41 A. Krešić 77 A. Sfait 1 R. Gal 20 A. Țîrlea 96 Á. Tordai 42 R. Pantalon Antrenor M. Şumudică

Cele mai tari cote la pariuri din Sepsi – CFR Cluj

Cei de la Superbet anticipează un duel echilibrat la Sfântu Gheorghe. Oaspeții pleacă ușor favoriți, cu o cotă de 2,57, față de 2,80 cât au gazdele. Remiza primește 3,35. Un pariu indicat la acest meci este „GG sau peste 2,5 goluri” la o cotă de 1,64.