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Sepsi – CFR Cluj 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 9. Start în duelul de la Sfântu Gheorghe!

Sepsi - CFR Cluj, SuperLiga, etapa 9. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de la Sfântu Gheorghe.
Adrian Baciu
12.09.2026 | 18:24
Sepsi CFR Cluj 00 LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 9 Start in duelul de la Sfantu Gheorghe
SPECIAL FANATIK
Sepsi - CFR Cluj, live în etapa 9 din SuperLiga. Sursa foto: sportpictures.eu
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În primul meci al zilei de sâmbătă din SuperLiga, la Sfântu Gheorghe, Sepsi primește replica celor de la CFR Cluj. Partida începe la ora 18:30 și pune față în față două echipe care au ajuns la cota 10 puncte după primele runde. De notat că formația lui Marius Șumudică are un meci mai puțin disputat. Duelul din Ardeal se vede la Prima Sport și Digi Sport.

UPDATE: Echipele de start la Sepsi – CFR Cluj

  • Sepsi: Lazar – Cascardo, Karamoko, Rose, Vianna – D. Andrei, N. Păun, Silaghi – Heras, Davordzie, Batzula. Rezerve: Niczuly – Aganovic, Cîmpean, Cmiljanic, Daguin, Dobrosavlevici, Ghimfuș, A. Nistor, Oteliță, Vătăjelu. Antrenor: Ovidiu Burcă
  • CFR Cluj: Vâlceanu – Braun, Ignat, Rocha – Kun, Perianu, Nalic, Camora – Cordea, Drazic, Biliboc. Rezerve: Gal, Tordai – Barrios, Buș, Gelashvili, Kresic, Omrani, Pantalon, Sfaiț, Țîrlea, Ziblim. Antrenor: Marius Șumudică

Sepsi – CFR Cluj în etapa 9 din SuperLiga României

Două echipe cu stări de spirit diferite se duelează din nou, în decurs de numai 11 zile. Pe 1 septembrie, Sepsi a pierdut acasă, scor 1-3, cu CFR Cluj în meciul din grupele Cupei României. Elevii lui Ovidiu Burcă nu se simt bine nici în campionat, acolo unde au încasat 5 goluri la Botoșani. CFR-ul lui Șumudică, în schimb, are 3 victorii și o remiză în ultimele 4 meciuri oficiale.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 9
Sepsi OSK
CFR Cluj
Arbitri
Arbitru centru: M. Barbu Arbitru asistent 1: M. Grigoriu Arbitru asistent 2: F. Vișan Al patrulea oficial: A. Cojocaru VAR: C. Trandafir Asistent VAR: S. Gheorghe

Clasament SuperLiga etapa 9, înainte și după Sepsi – CFR Cluj

În clasamentul din SuperLiga, cele două formații, Sepsi și CFR Cluj, au același număr de puncte: 10. Clujenii au un golaveraj mai bun și ocupă locul poziția a 9-a. Covăsnenii au fost spulberați de Botoșani (0-5) și și-au avariat serios golaverajul. Ei sunt pe locul 12. De notat că CFR are un meci în minus, restanța cu U Cluj, programată pe 8 octombrie.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 9 6 2 1 19-7 20
2 Rapid 8 4 3 1 9-4 15
3 Petrolul 8 5 0 3 9-10 15
4 Univ. Craiova 8 4 2 2 18-9 14
5 Farul 9 3 5 1 14-10 14
6 FCSB 8 3 2 3 11-10 11
7 FC Botoşani 8 2 4 2 12-8 10
8 Corvinul 8 2 4 2 8-6 10
9 CFR Cluj 7 3 1 3 11-10 10
10 Oțelul 8 2 4 2 9-9 10
11 FC Argeș 8 3 1 4 4-6 10
12 Sepsi OSK 8 2 4 2 4-8 10
13 UTA 9 2 3 4 13-15 9
14 U Cluj 7 3 0 4 9-13 9
15 FC Voluntari 8 2 2 4 8-18 8
16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Sepsi – CFR Cluj: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Toți fotbaliștii implicați în partida de la Sfântu Gheorghe vor fi monitorizați cu statisticile OPTA. Niciun gol (G), pasă decisivă (A), șut spre / pe poartă (Ș / ȘP), offside (OF), paradă de portar (PAR), fault comis / primit (FC / FP) cartonaș galben / roșu (CG / CR) nu vor fi lipsi din secțiunea de mai jos. Sunt date valoroase pentru fiecare parior, pentru că toate casele de pariuri oferă cote pe astfel de statistici.

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Toți
Sepsi OSK
CFR Cluj
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
31 O. Vâlceanu
86 V. Kun
45 M. Malico Paulino
14 S. Dias da Rocha
21 C. Ignat
47 C. Braun
6 O. Perianu
7 A. Nalić
9 S. Dražić
11 A. Cordea
17 L. Biliboc
5 F. Barrios Azzini
3 I. Gelashvili
29 A. Omrani
23 A. Ziblim
42 R. Pantalon
77 A. Sfait
1 R. Gal
19 S. Buș
96 Á. Tordai
20 A. Țîrlea
41 A. Krešić
91 D. Lazar
2 G. Cascardo de Assis
3 F. Freitas Vianna
6 N. Păun
4 S. Karamoko
31 L. Rose
17 D. Andrei
7 R. Silaghi
88 C. Davordzie
20 I. Heras García
23 H. Batzula
21 A. Dobrosavlevici
30 Á. Nistor
28 V. Daguin
27 R. Cîmpean
5 B. Vătăjelu
9 B. Cmiljanić
25 B. Oteliță
33 R. Niczuly
19 G. Ghimfuș
77 A. Aganović

Desfășurarea meciului Sepsi – CFR Cluj LIVE VIDEO comentariul în timp real

Din minutul 1 până în ultima secundă a prelungirilor, pe FANATIK aveți un comentariu în timp real al partidei. Toate evenimentele notabile din Sepsi – CFR apar aici: golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente, sunt mai jos, detaliate.

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Echipele de start și schimbări la Sepsi – CFR Cluj

În special fanii celor de la CFR Cluj așteaptă cu sufletul la gură să vadă cum se va prezenta CFR Cluj după seria lungă de achiziții. Formațiile aliniate de Ovidiu Burcă și Marius Șumudică vor apărea în secțiunea de mai jos. Tot acolo, fanii vor vedea cine sunt rezervele, așezările în teren, apoi toate modificările operate pe durata partidei.

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Sepsi OSK 4-3-3
91D. Lazar
2G. Cascardo de Assis
3F. Freitas Vianna
6N. Păun(cpt)
4S. Karamoko
31L. Rose
17D. Andrei
7R. Silaghi
88C. Davordzie
20I. Heras García
23H. Batzula
Rezerve
21A. Dobrosavlevici
33R. Niczuly
9B. Cmiljanić
19G. Ghimfuș
28V. Daguin
30Á. Nistor
27R. Cîmpean
5B. Vătăjelu
77A. Aganović
25B. Oteliță
Antrenor
O. Burcă
CFR Cluj 3-4-3
31O. Vâlceanu
86V. Kun
45M. Malico Paulino(cpt)
14S. Dias da Rocha
21C. Ignat
47C. Braun
6O. Perianu
7A. Nalić
9S. Dražić
11A. Cordea
17L. Biliboc
Rezerve
19S. Buș
3I. Gelashvili
29A. Omrani
23A. Ziblim
5F. Barrios Azzini
41A. Krešić
77A. Sfait
1R. Gal
20A. Țîrlea
96Á. Tordai
42R. Pantalon
Antrenor
M. Şumudică

Cele mai tari cote la pariuri din Sepsi – CFR Cluj

Cei de la Superbet anticipează un duel echilibrat la Sfântu Gheorghe. Oaspeții pleacă ușor favoriți, cu o cotă de 2,57, față de 2,80 cât au gazdele. Remiza primește 3,35. Un pariu indicat la acest meci este „GG sau peste 2,5 goluri” la o cotă de 1,64.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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