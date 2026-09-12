În primul meci al zilei de sâmbătă din SuperLiga, la Sfântu Gheorghe, Sepsi primește replica celor de la CFR Cluj. Partida începe la ora 18:30 și pune față în față două echipe care au ajuns la cota 10 puncte după primele runde. De notat că formația lui Marius Șumudică are un meci mai puțin disputat. Duelul din Ardeal se vede la Prima Sport și Digi Sport.
Două echipe cu stări de spirit diferite se duelează din nou, în decurs de numai 11 zile. Pe 1 septembrie, Sepsi a pierdut acasă, scor 1-3, cu CFR Cluj în meciul din grupele Cupei României. Elevii lui Ovidiu Burcă nu se simt bine nici în campionat, acolo unde au încasat 5 goluri la Botoșani. CFR-ul lui Șumudică, în schimb, are 3 victorii și o remiză în ultimele 4 meciuri oficiale.
În clasamentul din SuperLiga, cele două formații, Sepsi și CFR Cluj, au același număr de puncte: 10. Clujenii au un golaveraj mai bun și ocupă locul poziția a 9-a. Covăsnenii au fost spulberați de Botoșani (0-5) și și-au avariat serios golaverajul. Ei sunt pe locul 12. De notat că CFR are un meci în minus, restanța cu U Cluj, programată pe 8 octombrie.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|9
|6
|2
|1
|19-7
|20
|2
|Rapid
|8
|4
|3
|1
|9-4
|15
|3
|Petrolul
|8
|5
|0
|3
|9-10
|15
|4
|Univ. Craiova
|8
|4
|2
|2
|18-9
|14
|5▲
|Farul
|9
|3
|5
|1
|14-10
|14
|6▼
|FCSB
|8
|3
|2
|3
|11-10
|11
|7▲
|FC Botoşani
|8
|2
|4
|2
|12-8
|10
|8▼
|Corvinul
|8
|2
|4
|2
|8-6
|10
|9▲
|CFR Cluj
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|10▼
|Oțelul
|8
|2
|4
|2
|9-9
|10
|11▼
|FC Argeș
|8
|3
|1
|4
|4-6
|10
|12▼
|Sepsi OSK
|8
|2
|4
|2
|4-8
|10
|13▲
|UTA
|9
|2
|3
|4
|13-15
|9
|14▼
|U Cluj
|7
|3
|0
|4
|9-13
|9
|15
|FC Voluntari
|8
|2
|2
|4
|8-18
|8
|16
|Csikszereda
|9
|0
|1
|8
|6-21
|1
Toți fotbaliștii implicați în partida de la Sfântu Gheorghe vor fi monitorizați cu statisticile OPTA. Niciun gol (G), pasă decisivă (A), șut spre / pe poartă (Ș / ȘP), offside (OF), paradă de portar (PAR), fault comis / primit (FC / FP) cartonaș galben / roșu (CG / CR) nu vor fi lipsi din secțiunea de mai jos. Sunt date valoroase pentru fiecare parior, pentru că toate casele de pariuri oferă cote pe astfel de statistici.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|31 O. Vâlceanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|86 V. Kun
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|45 M. Malico Paulino
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|14 S. Dias da Rocha
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 C. Ignat
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|47 C. Braun
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 O. Perianu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 A. Nalić
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 S. Dražić
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 A. Cordea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 L. Biliboc
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 F. Barrios Azzini
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 I. Gelashvili
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|29 A. Omrani
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 A. Ziblim
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|42 R. Pantalon
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 A. Sfait
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1 R. Gal
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 S. Buș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|96 Á. Tordai
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 A. Țîrlea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|41 A. Krešić
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|91 D. Lazar
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 G. Cascardo de Assis
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 F. Freitas Vianna
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 N. Păun
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 S. Karamoko
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|31 L. Rose
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 D. Andrei
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 R. Silaghi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|88 C. Davordzie
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 I. Heras García
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 H. Batzula
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 A. Dobrosavlevici
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 Á. Nistor
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|28 V. Daguin
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 R. Cîmpean
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 B. Vătăjelu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 B. Cmiljanić
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|25 B. Oteliță
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|33 R. Niczuly
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 G. Ghimfuș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 A. Aganović
|–
|–
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Din minutul 1 până în ultima secundă a prelungirilor, pe FANATIK aveți un comentariu în timp real al partidei. Toate evenimentele notabile din Sepsi – CFR apar aici: golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente, sunt mai jos, detaliate.
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În special fanii celor de la CFR Cluj așteaptă cu sufletul la gură să vadă cum se va prezenta CFR Cluj după seria lungă de achiziții. Formațiile aliniate de Ovidiu Burcă și Marius Șumudică vor apărea în secțiunea de mai jos. Tot acolo, fanii vor vedea cine sunt rezervele, așezările în teren, apoi toate modificările operate pe durata partidei.
Cei de la Superbet anticipează un duel echilibrat la Sfântu Gheorghe. Oaspeții pleacă ușor favoriți, cu o cotă de 2,57, față de 2,80 cât au gazdele. Remiza primește 3,35. Un pariu indicat la acest meci este „GG sau peste 2,5 goluri” la o cotă de 1,64.