SuperLiga, etapa a 4-a. Alexandru Pelici a încurcat FCSB și acum vrea să le ia și un jucător: ”Îl așteptăm cu drag”

Eliminat la pauza meciului de la Cluj, din cauza unor presupuse proteste la penalty-ul acordat gazdelor, antrenorul petrolist Nae Constantin s-a dezlănțuit la final la adresa arbitrului Andrei Chivulete:

„Eu nu am avut nicun meci cu arbitrul, nici nu am discutat cu el. El era la 10 metri, dar m-a executat ca un lunetist. Nu am vorbit urât, nu am făcut nimic. Înțelegeți că nu am ajuns până la el? Nimic. Mi-a dat roșu și gata. Dar nu mai contează. Sunt fericit, e prima mea victorie în Liga 1 și începem să ne așezăm“, a spus Nae Constantin.

A continuat apoi, susținând că se aștepta la victorie, pentru că de acum înainte echipa sa se va concentra pe obținerea punctelor, sacrificând spectacolul.

„Mă așteptam, după trei meciuri în care lumea ne-a apreciat jocul, dar nu am luat decât un punct. Azi am luat trei puncte și am închis jocul. Sunt mulțumit de defensivă, în special, dar și de atac, pentru că am marcat. Defensiv, cred că am stat bine, în afară de câteva greșeli. Ei nu au ajuns în careul nostru. Poate pe final oboseala și emoțiile au făcut să nu reușim mai mult. Începând cu meciul de azi, e important să aducem puncte, mai puțin spectacol. Ne asumăm asta, pentru că pe noi, ca antrenori, ne țin rezultatele.”