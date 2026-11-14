SuperLiga fără pauză: ce au făcut Rapid, Farul și CFR Cluj în amicale! Veste proastă pentru Marius Șumudică

Profitând de întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale, formațiile din Superligă au programat sâmbătă jocuri de verificare pentru a menține ritmul competițional. Rapid s-a duelat într-un test interesant cu FC Argeș, în timp ce CFR Cluj și Farul Constanța au dat o replică solidă unor adversari din eșaloanele inferioare, partidele aducând nu doar victorii de moral, ci și momente de tensiune sau probleme medicale în loturi.
Pe noua bază de la Ștefănești, inaugurată la începutul acestei săptămâni, Rapid s-a impus cu 1-0 în fața celor de la FC Argeș. Piteștenii au început curajos și au avut șansa deschiderii scorului încă din minutul 10, însă lovitura de pedeapsă executată de Matos a fost parată excelent de portarul Ducan. După o primă repriză fără goluri, unicul gol al confruntării a căzut imediat după pauză, fiind semnat de Filip Stojilkovic printr-o execuție de clasă, un lob elegant peste portarul advers, după o acțiune prelungită semnată de Petrila și Pop.
Pentru acest test, antrenorii au mizat pe următoarele formule de start:
În Gruia, CFR Cluj s-a impus cu 2-0 în fața divizionarei secunde ASA Tg. Mureș, ambele reușite venind în prima parte a jocului. După ce oaspeții au ratat o mare ocazie prin Samake, mijlocașul austriac Omic a deblocat tabela în minutul 34 cu o execuție spectaculoasă din lovitură liberă, aproape de vinclu. Zece minute mai târziu, Andres Șfaiț a majorat diferența tot cu un șut puternic de la distanță. În repriza secundă, Marius Șumudică a schimbat sistemul într-un 5-3-2 cu trei stoperi.
CFR Cluj a început cu Tordai – Kun, Kresic, Leo Saca, Simao Rocha – Perea, Omic, Amin Ziblim – Omrani, Jelani, Șfaiț, în timp ce după pauză au fost rulați și alți jucători, printre care Gal, Masic, Țîrlea, Miclăuș, Barrios, Sula și Sergiu Buș. Din păcate pentru tehnician, testul a adus și o veste proastă: intrat pe teren la pauză, Sergiu Buș s-a accidentat la umărul drept și nu a mai putut continua, forțând clujenii să încheie meciul în inferioritate numerică.
Farul – Unirea Slobozia 2-0: Elevii lui Sabău au controlat meciul de la Ovidiu. Pe terenul secundar al Bazei Sportive a Academiei Hagi, Farul Constanța a obținut o victorie cu 2-0 în fața Unirii Slobozia, ocupanta locului 15 din Liga 2. Ioan Ovidiu Sabău a profitat de această pauză pentru a rula jucătorii cu mai puține minute în meciurile oficiale și tineri de perspectivă.
După o primă repriză fără goluri, Tănasă a deschis scorul în minutul 55 cu un șut din unghi, iar francezul Sylvestre a stabilit rezultatul final în minutul 75, transformând un penalty obținut de Țicu. Partidele de verificare le oferă acum tehnicienilor ragazul necesar pentru a regla mecanismele tactice înaintea reluării campionatului.