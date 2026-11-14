SuperLiga fără pauză: ce au făcut Rapid, Farul și CFR Cluj în amicale! Veste proastă pentru Marius Șumudică

CE TREBUIE SĂ ȘTII Rapid – FC Argeș 1-0: Stojilkovic a decis meciul de la Ștefănești, Ducan a apărat un penalty

ADVERTISEMENT

Profitând de întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale, formațiile din Superligă au programat sâmbătă jocuri de verificare pentru a menține ritmul competițional. Rapid s-a duelat în timp ce CFR Cluj și Farul Constanța au dat o replică solidă unor adversari din eșaloanele inferioare, partidele aducând nu doar victorii de moral, ci și momente de tensiune sau probleme medicale în loturi.

Rapid – FC Argeș 1-0: Stojilkovic a decis meciul de la Ștefănești, Ducan a apărat un penalty

Pe noua bază de la Ștefănești, inaugurată la începutul acestei săptămâni, Rapid s-a impus cu 1-0 în fața celor de la FC Argeș. Piteștenii au început curajos și au avut șansa deschiderii scorului încă din minutul 10, însă lovitura de pedeapsă executată de Matos a fost parată excelent de portarul Ducan. După o primă repriză fără goluri, unicul gol al confruntării a căzut imediat după pauză, fiind semnat de Filip Stojilkovic printr-o execuție de clasă, un lob elegant peste portarul advers, după o acțiune prelungită semnată de Petrila și Pop.

ADVERTISEMENT

Pentru acest test, antrenorii au mizat pe următoarele formule de start:

Rapid: Ducan – Manea, Ciobotariu, Celik, Annan – Gojkovic, Tape – Pop, Șucu, Kamara, Jambor

FC Argeș: Căbuz – Tofan, Garutti, Sadriu, Tiago – Alagbe, Balaure, Emmers – Mendy, Matos, Luvambo.

CFR Cluj – ASA Tg. Mureș 2-0: Super-execuții de la distanță și accidentarea dură a lui Sergiu Buș

În Gruia, CFR Cluj s-a impus cu 2-0 în fața divizionarei secunde ASA Tg. Mureș, ambele reușite venind în prima parte a jocului. După ce oaspeții au ratat o mare ocazie prin Samake, mijlocașul austriac Omic a deblocat tabela în minutul 34 cu o execuție spectaculoasă din lovitură liberă, aproape de vinclu. Zece minute mai târziu, Andres Șfaiț a majorat diferența tot cu un șut puternic de la distanță. În repriza secundă, într-un 5-3-2 cu trei stoperi.

CFR Cluj a început cu Tordai – Kun, Kresic, Leo Saca, Simao Rocha – Perea, Omic, Amin Ziblim – Omrani, Jelani, Șfaiț, în timp ce după pauză au fost rulați și alți jucători, printre care Gal, Masic, Țîrlea, Miclăuș, Barrios, Sula și Sergiu Buș. Din păcate pentru tehnician, testul a adus și o veste proastă: intrat pe teren la pauză, Sergiu Buș s-a accidentat la umărul drept și nu a mai putut continua, forțând clujenii să încheie meciul în inferioritate numerică.

ADVERTISEMENT

Farul – Unirea Slobozia 2-0: Elevii lui Sabău au controlat meciul de la Ovidiu. Pe terenul secundar al Bazei Sportive a Academiei Hagi, Farul Constanța a obținut o victorie cu 2-0 în fața Unirii Slobozia, ocupanta locului 15 din Liga 2. Ioan Ovidiu Sabău a profitat de această pauză pentru a rula jucătorii cu mai puține minute în meciurile oficiale și tineri de perspectivă.

ADVERTISEMENT

Primul 11 al constănțenilor: Buzbuchi – J. Vitor, Gustavo, Pellegrini – Sîrbu, N. Popescu, Țicu, Traore – Sylvestre, Minescu, Tănasă.

După o primă repriză fără goluri, Tănasă a deschis scorul în minutul 55 cu un șut din unghi, iar francezul Sylvestre a stabilit rezultatul final în minutul 75, transformând un penalty obținut de Țicu. Partidele de verificare le oferă acum tehnicienilor ragazul necesar pentru a regla mecanismele tactice înaintea reluării campionatului.