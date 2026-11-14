Sport

SuperLiga fără pauză: ce au făcut Rapid, Farul și CFR Cluj în amicale! Veste proastă pentru Marius Șumudică

Catalin Oprea
14.11.2026 | 16:17
SuperLiga fara pauza ce au facut Rapid Farul si CFR Cluj in amicale Veste proasta pentru Marius Sumudica
ULTIMA ORĂ
Marius Șumudică
Mai multe formații din Superliga au profitat de pauza internațională pentru a disputa teste de verificare importante. Marius Șumudică a obținut o victorie pe banca CFR-ului, umbrită însă de accidentarea suferită de Sergiu Buș.
ADVERTISEMENT

Profitând de întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale, formațiile din Superligă au programat sâmbătă jocuri de verificare pentru a menține ritmul competițional. Rapid s-a duelat într-un test interesant cu FC Argeș, în timp ce CFR Cluj și Farul Constanța au dat o replică solidă unor adversari din eșaloanele inferioare, partidele aducând nu doar victorii de moral, ci și momente de tensiune sau probleme medicale în loturi.

Rapid – FC Argeș 1-0: Stojilkovic a decis meciul de la Ștefănești, Ducan a apărat un penalty

Pe noua bază de la Ștefănești, inaugurată la începutul acestei săptămâni, Rapid s-a impus cu 1-0 în fața celor de la FC Argeș. Piteștenii au început curajos și au avut șansa deschiderii scorului încă din minutul 10, însă lovitura de pedeapsă executată de Matos a fost parată excelent de portarul Ducan. După o primă repriză fără goluri, unicul gol al confruntării a căzut imediat după pauză, fiind semnat de Filip Stojilkovic printr-o execuție de clasă, un lob elegant peste portarul advers, după o acțiune prelungită semnată de Petrila și Pop.

ADVERTISEMENT

Pentru acest test, antrenorii au mizat pe următoarele formule de start:

  • Rapid: Ducan – Manea, Ciobotariu, Celik, Annan – Gojkovic, Tape – Pop, Șucu, Kamara, Jambor
  • FC Argeș: Căbuz – Tofan, Garutti, Sadriu, Tiago – Alagbe, Balaure, Emmers – Mendy, Matos, Luvambo.

CFR Cluj – ASA Tg. Mureș 2-0: Super-execuții de la distanță și accidentarea dură a lui Sergiu Buș

În Gruia, CFR Cluj s-a impus cu 2-0 în fața divizionarei secunde ASA Tg. Mureș, ambele reușite venind în prima parte a jocului. După ce oaspeții au ratat o mare ocazie prin Samake, mijlocașul austriac Omic a deblocat tabela în minutul 34 cu o execuție spectaculoasă din lovitură liberă, aproape de vinclu. Zece minute mai târziu, Andres Șfaiț a majorat diferența tot cu un șut puternic de la distanță. În repriza secundă, Marius Șumudică a schimbat sistemul într-un 5-3-2 cu trei stoperi.

CFR Cluj a început cu Tordai – Kun, Kresic, Leo Saca, Simao Rocha – Perea, Omic, Amin Ziblim – Omrani, Jelani, Șfaiț, în timp ce după pauză au fost rulați și alți jucători, printre care Gal, Masic, Țîrlea, Miclăuș, Barrios, Sula și Sergiu Buș. Din păcate pentru tehnician, testul a adus și o veste proastă: intrat pe teren la pauză, Sergiu Buș s-a accidentat la umărul drept și nu a mai putut continua, forțând clujenii să încheie meciul în inferioritate numerică.

ADVERTISEMENT
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar...
Digi24.ro
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia

Farul – Unirea Slobozia 2-0: Elevii lui Sabău au controlat meciul de la Ovidiu. Pe terenul secundar al Bazei Sportive a Academiei Hagi, Farul Constanța a obținut o victorie cu 2-0 în fața Unirii Slobozia, ocupanta locului 15 din Liga 2. Ioan Ovidiu Sabău a profitat de această pauză pentru a rula jucătorii cu mai puține minute în meciurile oficiale și tineri de perspectivă.

ADVERTISEMENT
David Popovici a dus-o pe Taisia Nițuleasa să vadă noua
Digisport.ro
David Popovici a dus-o pe Taisia Nițuleasa să vadă noua "bijuterie" de 7.500.000 € construită de Ion Țiriac
  • Primul 11 al constănțenilor: Buzbuchi – J. Vitor, Gustavo, Pellegrini – Sîrbu, N. Popescu, Țicu, Traore – Sylvestre, Minescu, Tănasă.

După o primă repriză fără goluri, Tănasă a deschis scorul în minutul 55 cu un șut din unghi, iar francezul Sylvestre a stabilit rezultatul final în minutul 75, transformând un penalty obținut de Țicu. Partidele de verificare le oferă acum tehnicienilor ragazul necesar pentru a regla mecanismele tactice înaintea reluării campionatului.

ADVERTISEMENT
Ce și-a cumpărat Maria Sharapova, în 2004, după ce a învins-o pe Serena...
Fanatik
Ce și-a cumpărat Maria Sharapova, în 2004, după ce a învins-o pe Serena Williams. A cheltuit 8.000 de lire sterline
Antrenor demis în SuperLiga? Conducătorul clubului a lămurit totul: „Lipsă de comunicare”
Fanatik
Antrenor demis în SuperLiga? Conducătorul clubului a lămurit totul: „Lipsă de comunicare”
Ronaldinho revine într-un meci oficial la 46 de ani! Fostul antrenor din SuperLiga...
Fanatik
Ronaldinho revine într-un meci oficial la 46 de ani! Fostul antrenor din SuperLiga l-a anunțat titular
Tags:
Parteneri
'MM nu și-a dat demisia, a fost forțat!'. Care ar fi, de fapt,...
iamsport.ro
'MM nu și-a dat demisia, a fost forțat!'. Care ar fi, de fapt, motivul real din spatele plecării lui Mihai Stoica de la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!