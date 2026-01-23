Sport

SuperLiga, live blog etapa 23. Se încinge lupta pentru play-off în cea de-a doua rundă din acest an!

Live blog SuperLiga etapa 23: program complet, rezultate în timp real, marcatori, clasament actualizat și reacții după meciuri. Toate detaliile legate de a doua rundă din 2026.
Mihai Dragomir
23.01.2026 | 14:06
SuperLiga live blog etapa 23 Se incinge lupta pentru playoff in cea dea doua runda din acest an
ULTIMA ORĂ
SuperLiga: etapa 23, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

SuperLiga continuă cu etapa 23, a doua din 2026. Toate informațiile legate de această rundă sunt pe FANATIK, de la echipele de start până la reacțiile protagoniștilor, la finalul jocurilor. Plus transferurile făcute în pauza de iarnă și rezultatele din amicalele de pregătire.

Rezultate complete din etapa 23 din SuperLiga

O nouă rundă din SuperLiga pe anul 2026. Etapa cu numărul 23 se deschide cu meciul Metaloglobus – FC Argeș, programat vineri, 23 ianuarie, iar partida care va trage cortina este cea dintre UTA Arad și Rapid, luni, 26 ianuarie. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea cele mai importante informații.

ADVERTISEMENT

Meciurile etapei 23 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de etapa 23 de SuperLiga. Cele mai importante informații precum și rezultatele meciurilor disputate în această rundă competițională sunt în live blogul etapei 23.

Vineri, 23 ianuarie 2026

ADVERTISEMENT
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu...
Digi24.ro
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
  • Ora 17:00 Metaloglobus – FC Argeș
  • Ora 20:00 FC Hermannstadt – Dinamo

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026

ADVERTISEMENT
S-a scris istorie! La 23 de ani, a devenit cea mai bine plătită...
Digisport.ro
S-a scris istorie! La 23 de ani, a devenit cea mai bine plătită fotbalistă vreodată
  • Ora 17:00 U Cluj – Unirea Slobozia
  • Ora 20:00 Universitatea Craiova – FC Botoșani

Duminică, 25 ianuarie 2026

  • Ora 14:30 Petrolul – Farul
  • Ora 20:00 FCSB – CFR Cluj

Luni, 26 ianuarie 2026

ADVERTISEMENT
  • Ora 17:00 Oțelul – Csikszereda
  • Ora 20:00 UTA Arad – Rapid

Metaloglobus – FC Argeș

FC Argeș vrea să continue trendul ascendent pe care se află, după ce a început anul cu victoria surpriză cu 1-0 în fața celor de la FCSB. Piteștenii au o deplasare complicată totuși, întrucât Metaloglobus este o echipă imprevizibilă.

FC Hermannstadt – Dinamo

Dorinel Munteanu a reușit în etapa 22 să smulgă un punct din meciul din deplasare cu Farul, însă acum primește vizita unui adversar și mai puternic, dar și mai dornic de succes. Dinamo vrea o nouă victorie care să o mențină pe podium.

U Cluj – Unirea Slobozia

U Cluj a cedat la București în fața lui Dinamo, însă dorința de a intra în play-off o obligă să învingă Unirea Slobozia. Ialomițenii au jucat în sfârșit primul meci în primul eșalon al României pe stadionul propriu, dar au pierdut cu 1-3 în fața celor de la UTA.

Universitatea Craiova – FC Botoșani

Universitatea Craiova a lăsat în spate drama suferită în Conference League și se concentrează din plin pe campionat. Oltenii au învins Petrolul cu 4-0 la Ploiești și vor un nou succes în această rundă. Rămâne de văzut dacă pot profita de „somnul” în care a căzut FC Botoșani sau dacă trupa moldavă va opune rezistență.

Petrolul – Farul

Un duel între două echipe rănite, însă situația gazdelor este și mai apăsătoare din cauza fricii de retrogradare. Deși Eugen Neagoe nu crede că echipa lui va cădea în eșalonul secund, situația se poate schimba total în cazul unui nou eșec cu Farul.

FCSB – CFR Cluj

Derby-ul rundei, în trecut pentru titlu, acum pentru sporirea șanselor la calificarea în play-off. Două puncte le despart pe cele două, iar cea care se va impune va lua o opțiune serioasă la atingerea obiectivului.

Oțelul – Csikszereda

Un alt meci imprevizibil, întrucât ambele formații sunt combative și pot produce spectacol. Rămâne de văzut cine va da lovitura de grație sau dacă o vor da la pace în această rundă.

UTA Arad – Rapid

Meciul care trage cortina peste etapa cu numărul 23. Rapid poate să obțină alte 3 puncte importante în lupta la titlu, însă multe echipe au suferit în deplasările de la Arad.

Cine transmite la TV SuperLiga

Toate meciurile din cadrul etapei 23 de SuperLiga se vad pe canalele Digi Sport și Prima Sport, singurele care au dreptul de a transmite la tv fotbalul din prima divizie a României. Pentru a vedea exact programul, consultați LINK-ul acesta, precum și ACESTA.

Cum poți să vezi online etapa 23, cum vizionează românii din diasporă

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite și online în România. Variantele de live stream pe care le aveți la dispoziție sunt următoarele:

  • Digi Online: platforma la care au acces abonații Digi, care pot vedea live stream canalele trustului.
  • PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport.
  • Orange TV Go: varianta dedicată abonaților Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela de asemenea la platformele de streaming amintite, cu precizarea că pot exista condiții specifice în funcție de statul/zona geografică în care se află.

Clasament SuperLiga la startul etapei 23

După cele 22 de etape disputate deja din acest campionat, Universitatea Craiova este din nou liderul SuperLigii, urmată de Rapid, Dinamo și Botoșani. FCSB, campioana en-titre, ocupă doar poziția a noua. Iată cum arată întreaga ierarhie înaintea etapei cu numărul 23:

Sorin Cârțu dialog Robert Niță clasament SuperLiga

Cote și ponturi pariuri în etapa 23 de SuperLiga

Pariorii pot da lovitura cu ocazia etapei a 24-a din SuperLiga. Iată cele mai interesante pronosticuri pe care le puteți lua în seamă dacă doriți să plasați pariuri pe meciurile din această rundă:

  • Hermannstadt – Dinamo: „X2” / cotă 1.21
  • U Cluj – Unirea Slobozia: „Pauză sau Final 1” / cotă 1.32
  • FCSB – CFR Cluj: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.80

Programul următoarei etape din SuperLiga

Următoarea etapă din SuperLiga, cea cu numărul 24, se va disputa în perioada 30 ianuarie – 2 februarie. Vom avea parte de alte meciuri tari, în frunte cu derby-uri precum Dinamo – Petrolul sau Rapid – U Cluj.

Etapa a 24-a din SuperLiga:

Vineri, 30 ianuarie 2026

  • Ora 17:00: CFR Cluj – Metaloglobus
  • Ora 20:00: Dinamo – Petrolul

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026

  • Ora 14:30: Unirea Slobozia – Hermannstadt
  • Ora 17:00: FC Argeș – UTA
  • Ora 20:00: Rapid – U Cluj

Duminică, 1 februarie 2026

  • Ora 17:15: Farul Constanța – Universitatea Craiova
  • Ora 20:00: FK Csikszereda – FCSB

Luni, 2 februarie 2026

  • Ora 20:00: FC Botoșani – Oțelul Galați
Australian Open. Gabriela Ruse – Mirra Andreeva se joacă acum, în turul 3....
Fanatik
Australian Open. Gabriela Ruse – Mirra Andreeva se joacă acum, în turul 3. Start în meciul de pe Rod Laver Arena
Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „S-a văzut...
Fanatik
Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „S-a văzut cu Șucu”. Pe cât a semnat. Exclusiv
Mihai Stoica a oferit ultimele informații despre situația lui Florin Tănase înainte de...
Fanatik
Mihai Stoica a oferit ultimele informații despre situația lui Florin Tănase înainte de FCSB – CFR Cluj
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A izbucnit în lacrimi când a vorbit despre relația cu Alex Pițurcă: 'A...
iamsport.ro
A izbucnit în lacrimi când a vorbit despre relația cu Alex Pițurcă: 'A fost grav'. Ce a spus despre Victor Pițurcă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!