SuperLiga, live blog etapa 24. Runda se deschide cu meciul CFR Cluj – Metaloglobus. Programul complet

SuperLiga continuă cu etapa 24, a treia din 2026. Toate informațiile legate de această rundă sunt pe FANATIK, de la echipele de start până la reacțiile protagoniștilor, la finalul jocurilor.

Rezultate complete din etapa 24 din SuperLiga

O nouă rundă din SuperLiga pe anul 2026. Etapa cu numărul 24 se deschide cu meciul CFR Cluj – Metaloglobus, programat vineri, 30 ianuarie, iar partida care va trage cortina este cea dintre FC Botoșani și Oțelul Galați, luni, 2 februarie. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea cele mai importante informații.

Meciurile etapei 24 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de etapa 24 de SuperLiga. Cele mai importante informații precum și rezultatele meciurilor disputate în această rundă competițională sunt în live blogul etapei 24.

Vineri, 30 ianuarie 2026

Ora 17:00: CFR Cluj – Metaloglobus

Ora 20:00: Dinamo – Petrolul

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026

Ora 14:30: Unirea Slobozia – Hermannstadt

Ora 17:00: FC Argeș – UTA

Ora 20:00: Rapid – U Cluj

Duminică, 1 februarie 2026

Ora 17:15: Farul Constanța – Universitatea Craiova

Ora 20:00: FK Csikszereda – FCSB

Luni, 2 februarie 2026

Ora 20:00: FC Botoșani – Oțelul Galați

CFR Cluj – Metaloglobus

CFR Cluj crede din nou în șansele la play-off după ce Trupa lui Daniel Pancu are în față un adversar mai facil acum, în teorie, însă imprevizibil.

Dinamo – Petrolul

„Câinii” sunt pe cai mari după ultimele rezultate și au aspirații de titlu și cupe europene. Echipa lui Zeljko Kopic primește vizita unui adversar disperat să evite retrogradarea, Petrolul lui Eugen Neagoe.

Unirea Slobozia – Hermannstadt

Duelul unor echipe rănite. Ialomițenii revin pe propriul stadion unde speră să obțină primul succes din istorie în prima divizie. Hermannstadt-ul lui Dorinel Munteanu este în foame mare de puncte, astfel că partida va fi una crâncenă.

FC Argeș – UTA

FC Argeș este o adevărată revelație în acest sezon și atacă chiar podiumul. UTA, care a pierdut dramatic acasă cu Rapid, nu este nici ea un adversar de desconsiderat. Rămâne de văzut dacă cele două echipe o vor da la pace sau va exista o învingătoare.

Rapid – U Cluj

Giuleștenii sunt la fel de porniți în lupta pentru titlu în acest sezon, iar victoria cu UTA și transferurile făcute în această iarnă le-au ridicat moralul la cote înalte. Trupa lui Gâlcă întâlnește Universitatea Cluj, echipa lui Cristiano Bergodi. Oare cine își va trece toate cele 3 puncte în cont la final!?

Farul Constanța – Universitatea Craiova

Farul luptă să ajungă în play-off, însă lupta cu celelalte contracandidate este acerbă. Meciul din această etapă nu o ajută prea mult, „marinarii” întâlnind liderul Universitatea Craiova.

FK Csikszereda – FCSB

Este momentul adevărului pentru FCSB, deoarece până la finalul sezonului regulat, pentru a prinde play-off-ul.

FC Botoșani – Oțelul Galați

Botoșani se află în scădere de formă, în timp ce rivala ei din această etapă, Oțelul, zburdă de la etapă la etapă. Reușește Leo Grozavu să își repună echipa pe picioare sau urmează un adevărat declin la formația moldavă!?

Cine transmite la TV SuperLiga

Toate meciurile din cadrul etapei 24 de SuperLiga se vad pe canalele Digi Sport și Prima Sport, singurele care au dreptul de a transmite la tv fotbalul din prima divizie a României. Pentru a vedea exact programul, consultați , precum și pe .

Cum poți să vezi online etapa 24, cum vizionează românii din diasporă

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite și online în România. Variantele de live stream pe care le aveți la dispoziție sunt următoarele:

Digi Online: platforma la care au acces abonații Digi, care pot vedea live stream canalele trustului.

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport.

Orange TV Go: varianta dedicată abonaților Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela de asemenea la platformele de streaming amintite, cu precizarea că pot exista condiții specifice în funcție de statul/zona geografică în care se află.

Clasament SuperLiga la startul etapei 24

După cele 24 de etape disputate deja din acest campionat, Universitatea Craiova este din nou liderul SuperLigii, urmată de Rapid, Dinamo și FC Argeș. FCSB, campioana en-titre, ocupă doar poziția a unsprezecea. Iată cum arată întreaga ierarhie înaintea etapei cu numărul 24:

Cote și ponturi pariuri în etapa 24 de SuperLiga

Pariorii pot da lovitura cu ocazia etapei a 24-a din SuperLiga. Iată cele mai interesante pronosticuri pe care le puteți lua în seamă dacă doriți să plasați pariuri pe meciurile din această rundă:

CFR Cluj – Metaloglobus: „peste 2.5 goluri” / cotă 1.67

Dinamo – Petrolul: „1 solist” / cotă 1.53

FC Argeș – UTA: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 2.05

Programul următoarei etape din SuperLiga

Următoarea etapă din SuperLiga, cea cu numărul 25, se va disputa în perioada 3-5 februarie. Vom avea parte de alte meciuri tari, precum UTA – CFR Cluj, U Cluj – FC Argeș sau Universitatea Craiova – Oțelul Galați. Iată programul complet:

Etapa a 25-a din SuperLiga

Marți, 3 februarie 2026

Ora 16:00: Petrolul – Unirea Slobozia

Ora 18:00: U Cluj – FC Argeș

Ora 20:30: Hermannstadt – Rapid

Miercuri, 4 februarie 2026

Ora 16:00: Metaloglobus – FK Csikszereda

Ora 18:00: UTA – CFR Cluj

Ora 20:30: Farul Constanța – Dinamo

Joi, 5 februarie 2026