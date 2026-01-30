SuperLiga, live blog etapa 24. Runda se deschide cu meciul CFR Cluj – Metaloglobus. Programul complet

SuperLiga continuă cu etapa 24, a treia din 2026. Toate informațiile legate de această rundă sunt pe FANATIK, de la echipele de start până la reacțiile protagoniștilor, la finalul jocurilor.
O nouă rundă din SuperLiga pe anul 2026. Etapa cu numărul 24 se deschide cu meciul CFR Cluj – Metaloglobus, programat vineri, 30 ianuarie, iar partida care va trage cortina este cea dintre FC Botoșani și Oțelul Galați, luni, 2 februarie. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea cele mai importante informații.
FANATIK îți aduce toate detaliile legate de etapa 24 de SuperLiga. Cele mai importante informații precum și rezultatele meciurilor disputate în această rundă competițională sunt în live blogul etapei 24.
Vineri, 30 ianuarie 2026
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026
Duminică, 1 februarie 2026
Luni, 2 februarie 2026
CFR Cluj crede din nou în șansele la play-off după ce etapa trecută a zdrobit FCSB la București cu 4-1. Trupa lui Daniel Pancu are în față un adversar mai facil acum, în teorie, însă imprevizibil.
„Câinii” sunt pe cai mari după ultimele rezultate și au aspirații de titlu și cupe europene. Echipa lui Zeljko Kopic primește vizita unui adversar disperat să evite retrogradarea, Petrolul lui Eugen Neagoe.
Duelul unor echipe rănite. Ialomițenii revin pe propriul stadion unde speră să obțină primul succes din istorie în prima divizie. Hermannstadt-ul lui Dorinel Munteanu este în foame mare de puncte, astfel că partida va fi una crâncenă.
FC Argeș este o adevărată revelație în acest sezon și atacă chiar podiumul. UTA, care a pierdut dramatic acasă cu Rapid, nu este nici ea un adversar de desconsiderat. Rămâne de văzut dacă cele două echipe o vor da la pace sau va exista o învingătoare.
Giuleștenii sunt la fel de porniți în lupta pentru titlu în acest sezon, iar victoria cu UTA și transferurile făcute în această iarnă le-au ridicat moralul la cote înalte. Trupa lui Gâlcă întâlnește Universitatea Cluj, echipa lui Cristiano Bergodi. Oare cine își va trece toate cele 3 puncte în cont la final!?
Farul luptă să ajungă în play-off, însă lupta cu celelalte contracandidate este acerbă. Meciul din această etapă nu o ajută prea mult, „marinarii” întâlnind liderul Universitatea Craiova.
Este momentul adevărului pentru FCSB, deoarece Gigi Becali a stabilit la ședința de urgență cu întreaga echipă că formația bucureșteană trebuie să câștige toate meciurile până la finalul sezonului regulat, pentru a prinde play-off-ul.
Botoșani se află în scădere de formă, în timp ce rivala ei din această etapă, Oțelul, zburdă de la etapă la etapă. Reușește Leo Grozavu să își repună echipa pe picioare sau urmează un adevărat declin la formația moldavă!?
Toate meciurile din cadrul etapei 24 de SuperLiga se vad pe canalele Digi Sport și Prima Sport, singurele care au dreptul de a transmite la tv fotbalul din prima divizie a României. Pentru a vedea exact programul, consultați LINK-ul acesta, precum și pe ACESTA.
Partidele din SuperLiga pot fi urmărite și online în România. Variantele de live stream pe care le aveți la dispoziție sunt următoarele:
Românii din diaspora pot apela de asemenea la platformele de streaming amintite, cu precizarea că pot exista condiții specifice în funcție de statul/zona geografică în care se află.
După cele 24 de etape disputate deja din acest campionat, Universitatea Craiova este din nou liderul SuperLigii, urmată de Rapid, Dinamo și FC Argeș. FCSB, campioana en-titre, ocupă doar poziția a unsprezecea. Iată cum arată întreaga ierarhie înaintea etapei cu numărul 24:
Pariorii pot da lovitura cu ocazia etapei a 24-a din SuperLiga. Iată cele mai interesante pronosticuri pe care le puteți lua în seamă dacă doriți să plasați pariuri pe meciurile din această rundă:
Următoarea etapă din SuperLiga, cea cu numărul 25, se va disputa în perioada 3-5 februarie. Vom avea parte de alte meciuri tari, precum UTA – CFR Cluj, U Cluj – FC Argeș sau Universitatea Craiova – Oțelul Galați. Iată programul complet:
Etapa a 25-a din SuperLiga
Marți, 3 februarie 2026
Miercuri, 4 februarie 2026
Joi, 5 februarie 2026