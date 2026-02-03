SuperLiga, live blog etapa 25. Petrolul Ploiești – Unirea Slobozia 0-0. Rafală de ocazii la poarta ialomițenilor

ADVERTISEMENT

Runda cu numărul 25 din SuperLiga promite spectacol, cu dueluri care mai de care mai interesante, atât în lupta pentru play-off, cât și în confruntările cu implicații în partea de jos a clasamentului.

Min. 21: Denis Rusu continuă să facă un nou meci mare! Vali Gheorghe nu reușește să-l învingă dintr-o poziție foarte bună

Min. 17: Rusu este din nou salvator pentru Unirea Slobozia! Portarul ialomițenilor le refuză din nou golul găzarilor

Min. 2: Ocazie bună a lui Grozav! Atacantul Petrolului preia bine în careu și trage puternic, însă Rusu este la posturi

Min. 1: Partida a început!

Petrolul Ploiești: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Dumitrescu – Jyry, Dulca, Dongmo – R. Pop, Grozav, V. Gheorghe. Rezerve: Krell, Ignat, Soares, Prce, Diogo Rodrigues, Hanca, Boțogan, Mateiu, A. Dumitrache, P. David, Moussaki, Chică-Roșă. Antrenor: Eugen Neagoe.

Unirea Slobozia: D. Rusu – Safranov, Fernandez, Tsoungui, Șerbănică – V. Pop, T. Lungu, A. Albu – Dulcea, Espinoza, Papeau. Rezerve: Said, Dahan, Bărbuț, Dragu, Vlăsceanu, M. Lemnaru, C. Toma, A. Dinu, Ibrian, Dorobanțu, R. Popa. Antrenor: Andrei Prepeliță

Craiova, Dinamo și Rapid vin după o etapă nereușită. Cine se redresează?

Universitatea Craiova a pierdut meciul din weekend, , cu Farul, iar oltenii au rămas pe primul loc doar din conjunctura celorlalte rezultate. Acum, primește vizita celor de la Oțelul, echipă care la rândul ei are nevoie de puncte în lupta care o duce pentru calificarea în play-off.

Dinamo a fost și ea încurcată în ultimul meci, de Petrolul, rezultatul final fiind doar egal, 1-1, dar în contextul etapei, bucureștenii au câștigat un punct față de cele două rivale, iar acum formația pregătită de Kopic merge la Farul pentru a căuta din nou gustul victoriei. Rapid a fost și ea perdantă, la fel ca trupa din Bănie, însă giuleștenii au înregistrat un eșec acasă, 0-2, cu Universitatea Cluj. Feroviarii merg la Hermannstadt, pentru duelul cu trupa lui Dorinel Munteanu care tocmai a obținut 3 puncte uriașe după un succes cu Slobozia, 3-2.

FCSB, speranțe pentru play-off?

FCSB a reușit, pe o vreme potrivnică, să obțină toate cele 3 puncte din duelul cu Csikszereda, după un succes cu 1-0 venit în urma unui gol semnat de Cisotti. Totuși, trupa lui Charalambous nu a reușit să se apropie de locul 6, asta pentru că și celelalte rivale au obținut victorii importante.

Campioana României rămâne astfel pe locul 11, cu 34 de puncte, la 5 lungimi distanță de FC Botoșani, echipă ce se află pe locul 6, primul care duce în play-off. Formația bucureșteană urmează să joace tot acasă, chiar cu trupa patronată de Valeriu Iftime.

Programul etapei 25 din SuperLiga

Marți, 3 februarie

16.00 Petrolul – Unirea Slobozia

18.00 U Cluj – FC Argeș

20.30 Hermannstadt – Rapid

Miercuri, 4 februarie

16.00 Metaloglobus – Csikszereda

18.00 UTA Arad – CFR Cluj

20.30 Farul – Dinamo

Joi, 5 februarie

18.00 Universitatea Craiova – Oțelul Galați

20.30 FCSB – FC Botoșani.

Clasamentul SuperLigii înainte de etapa 25

Universitatea Craiova este pe primul loc, cu 45 de puncte, înainte de startul etapei 25, în timp ce podiumul e completat de Dinamo și Rapid cu câte 44 de puncte. În partea de jos a clasamentului, pe locurile de baraj sunt în acest moment Unirea Slobozia și Csikszereda, în timp ce ultimele două poziții sunt ocupate de Hermannstadt și Metaloglobus.