SuperLiga, live blog etapa 26. FC Argeș – FC Hermannstadt, de la ora 17:00. Echipa de start aleasă de Dorinel Munteanu. Ce se întâmplă cu Dennis Politic

Runda cu numărul 26 din sezonul regular al SuperLigii României debutează vineri. Vom avea parte de opt meciuri de foc, într-un context în care situația din clasament este mai strânsă ca oricând. Sâmbătă seara se va juca Derby-ul Ardealului, iar luni Dinamo primește vizita Universității Craiova.

Hermannstadt: Vlad Muțiu – Luca Stancu, Karo, I. Stoica, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Chițu, Afalna, Neguț

Rezerve: Pop, Nana, Barstan, Căpușă, Jair, Simba, Oroioan, Zargary, Buș, Marko, Politic

Antrenor: Dorinel Munteanu

Bătălia pentru un loc de play-off continuă! Mai are șanse FCSB!?

Lupta se poartă pentru calificarea în playoff-ul SuperLigii, iar situația devine din ce în ce mai interesantă de la o rundă la alta. În și s-au apropiat de obiectivele propuse, însă mai este mult până se va trage linie.

Interesant este faptul că, în acest final de sezon regular al SuperLigii, echipele aflate în lupta pentru calificarea în playoff joacă între ele. Sâmbătă seara, CFR Cluj va primi vizita rivalei Universitatea Cluj. Câștigătoarea acestui meci are șanse uriașe să prindă un loc în top 6.

De asemenea, un alt meci cu o importanță majoră în bătălia pentru playoff-ul SuperLigii se va disputa duminică seara. FCSB, campioana en titre, aflată într-o creștere evidentă de formă, merge la Galați în căutarea celor trei puncte, care ar putea să o apropie și mai mult de top 3.

Programul etapei 26 din SuperLiga

Vineri, 6 februarie

17:00 FC Argeș – FC Hermannstadt

20:00 FC Rapid – Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 7 februarie

13:00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA Arad

15:00 Unirea Slobozia – Farul Constanța

20.00 CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj

Duminică, 8 februarie

17:00 FC Botoșani – FC Metaloglobus București

20:00 Oțelul Galați – FCSB

Luni, 9 februarie

20:00 Dinamo București – Universitatea Craiova

Rapid, Dinamo și U. Craiova, luptă strânsă pentru primul loc în clasament

Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova își doresc să încheie sezonul regular pe prima poziție, pentru a intra în playoff cu moralul ridicat. Totuși, cele trei echipe au arătat și câteva slăbiciuni în ultimele meciuri.

Luni seara, Dinamo va primi vizita celor de la Universitatea Craiova, într-unul dintre cele mai interesante meciuri ale etapei. Câștigătoarea ar putea trece pe primul loc în SuperLigă. De altfel, diferența dintre primul loc, ocupat de olteni, și Dinamo, aflată pe poziția a treia, este de doar un punct.