SuperLiga, live blog etapa 27. Petrolul – FC Argeș, primul meci al rundei. Piteștenii își pot consolida poziția în play-off

O nouă rundă din SuperLiga este gata să înceapă. Etapa cu numărul 27 din sezonul regular se dispută în perioada 13-16 februarie. Noi meciuri tari și pline de suspans. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Rezultate complete din etapa 27 din SuperLiga

Sezonul regular se apropie de final. SuperLiga a ajuns la runda cu numărul 27, care se deschide vineri, 13 februarie, cu meciul Petrolul – FC Argeș, iar luni, 16 februarie, Dinamo – Unirea Slobozia va trage cortina. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea cele mai importante informații.

Meciurile etapei 27 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de etapa 27 de SuperLiga. Cele mai importante informații precum și rezultatele meciurilor disputate în această rundă competițională sunt în live blogul etapei 27.

Vineri, 13 februarie

Ora 20:00: Petrolul – FC Argeș

Sâmbătă, 14 februarie

Ora 14:3o: Metaloglobus – Oțelul Galați

Ora 19:00: U Cluj – FK Csikszereda

Duminică, 15 februarie

Ora 14:00: UTA – FC Botoșani

Ora 17:00: Farul Constanța – Rapid

Ora 20:00: Universitatea Craiova – FCSB

Luni, 16 februarie

Ora 17:00: Hermannstadt – CFR Cluj

Ora 20:00: Dinamo – Unirea Slobozia

Petrolul – FC Argeș

Eugen Neagoe încearcă să salveze Petrolul de la retrogradarea directă. „Lupii” primesc vizita celor de la FC Argeș, care trage din greu să rămână în zona de play-off la finalul sezonului regular.

Metaloglobus – Oțelul Galați

Trupa lui Mihai Teja, deși ultima în clasament, este mereu imprevizibilă. Trupa din Pantelimon va juca etapa aceasta cu Oțelul, care a pierdut acasă categoric etapa trecută cu FCSB și vrea răzbunare.

U Cluj – FK Csikszereda

U Cluj vine după un meci în care a suferit enorm (2-3 cu CFR Cluj), și din punct de vedere al rezultatului, dar și al consecințelor scandalului dintre Bergodi și Cordea. „Șepcile Roșii” au nevoie de o victorie etapa aceasta pentru a nu pierde locul din play-off.

UTA – FC Botoșani

Un duel extrem de interesant între două formații cu aspirații la play-off. Rămâne de văzut care dintre foștii dinamoviști de pe băncile tehnice se va impune, Adrian Mihalcea, respectiv Leo Grozavu.

Farul Constanța – Rapid

Farul și-a luat adio de la play-off după eșecul din etapa precedentă, însă poate încurca Rapidul. Giuleștenii luptă pentru titlu și nu își permit pași greșiți dacă vor să se mențină aproape de rivalele Dinamo și U Craiova.

Universitatea Craiova – FCSB

Capul de afiș al rundei este meciul de pe „Oblemenco”. U Craiova joacă a doua oară cu FCSB în această săptămână, după duelul de joi din Cupă. Oltenii vor victoria cu orice preț, însă bucureștenii nu vor renunța prea ușor.

Hermannstadt – CFR Cluj

Sibienii conduși de Dorinel Munteanu vor să scape de retrogradare, însă au în față un adversar aflat pe val, neînvins de etape bune. Rămâne de văzut dacă va exista totuși o surpriză.

Dinamo – Unirea Slobozia

„Câinii” vor să răzbune Dinamo întâlnește Unirea Slobozia, un adversar facil la prima vedere. Rămâne de văzut dacă Claudiu Niculescu, fostul atacant dinamovist, va reuși să își încurce fosta echipă.

Cine transmite la TV SuperLiga

Toate meciurile din cadrul etapei 27 de SuperLiga se vad pe canalele Digi Sport și Prima Sport, singurele care au dreptul de a transmite la tv fotbalul din prima divizie a României. Pentru a vedea exact programul, consultați , precum și pe

Cum poți să vezi online etapa 24, cum vizionează românii din diasporă

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite și online în România. Variantele de live stream pe care le aveți la dispoziție sunt următoarele:

Digi Online: platforma la care au acces abonații Digi, care pot vedea live stream canalele trustului.

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport.

Orange TV Go: varianta dedicată abonaților Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela de asemenea la platformele de streaming amintite, cu precizarea că pot exista condiții specifice în funcție de statul/zona geografică în care se află.

Clasament SuperLiga la startul etapei 27

După cele 26 de etape disputate deja din acest campionat, Universitatea Craiova este din nou liderul SuperLigii, urmată de Rapid, Dinamo și FC Argeș. FCSB, campioana en-titre, ocupă doar poziția a opta, însă luptă să ajungă în primele șase. Iată cum arată întreaga ierarhie înaintea etapei cu numărul 27:

Cote și ponturi pariuri în etapa 27 de SuperLiga

Pariorii pot da lovitura cu ocazia etapei a 27-a din SuperLiga. Iată cele mai interesante pronosticuri pe care le puteți lua în seamă dacă doriți să plasați pariuri pe meciurile din această rundă:

Petrolul – FC Argeș: „X2” – cotă 1.37

Metaloglobus – Oțelul: „2 solist” – cotă 1.48

U Craiova – FCSB: „1 solist” – 2.30

Programul următoarei etape din SuperLiga

Următoarea etapă din SuperLiga, cea cu numărul 28, se va disputa în perioada 20-23 februarie. Vom avea parte de alte , FC Argeș – Farul sau Oțelul – UTA. Iată programul complet:

Etapa a 28-a din SuperLiga

Vineri, 20 februarie

Ora 17:00: Oțelul Galați – UTA

Ora 20:00: FC Botoșani – U Cluj

Sâmbătă, 21 februarie

Ora 18:00: CFR Cluj – Petrolul

Ora 20.30 FC Rapid – Dinamo București

Duminică, 22 februarie

Ora 15:00: FC Argeș – Farul Constanța

Ora 20.00: Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Luni, 23 februarie