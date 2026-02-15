SuperLiga, live blog etapa 27. Universitatea Craiova – FCSB, duminică, ora 20:00. Duel tare în Bănie

ADVERTISEMENT

La doar 3 zile după meciul din Cupa României, încheiat la egalitate, 2-2, Universitatea Craiova și FCSB se dueelează din nou, de data aceasta în SuperLiga, într-un meci din etapa cu numărul 27.

Universitatea Craiova – FCSB, duel de foc în Bănie. Oltenii, față în față cu campioana

Stadionul Ion Oblemenco o să găzduiască unul dintre cele mai importante meciuri ale actualului sezon de SuperLiga, între Universitatea Craiova și FCSB. Situația celor două formații este una diferită. Oltenii au început etapa de pe primul loc, în timp ce rivala din București continuă o cursă dură pentru a prinde un loc de play-off.

ADVERTISEMENT

Ultima confruntare dintre cele două grupări care a avut loc în Bănie, din campionat, a fost în runda a 4-a a play-off-ului sezonului trecut și s-a terminat cu un rezultat alb, 0-0. Totuși, o remiză în aceste condiții, de astăzi, nu ar satisface niciuna dintre echipe. Craiova ar putea pierde primul loc în clasament, în timp ce FCSB ar avea o distanță mai mare de recuperat față de primele 6 clasate.

Controversă uriașă la ultimul meci dintre Universitatea Craiova și FCSB. Bucureștenii au ieșit la atac.

Meciul din grupele Cupei României, terminat 2-2, a însemnat eliminarea celor de la FCSB din competiție. Bucureștenii au fost însă aprigi la adresa arbitrajului după finalul partidei și au acuzat faptul că al doilea gol marcat de olteni a venit după un henț comis de Luca Băsceanu. Au fost, de altfel, mai multe decizii de arbitraj care i-au supărat pe cei de la FCSB, care prin vocea patronului, Gigi Becali, au ieșit public să-și arate dezamăgirea.

ADVERTISEMENT

„Ia uitați, băi băieți! Dacă era mâna lipită, da, dar el a ridicat mâna să stopeze mingea. El folosește mâna pentru a opri mingea. El face stop cu mâna. Bine, voi știți regulamente. Dacă nici ăsta nu mai e henț… Folosește mâna! Astea sunt lucruri despre care nu-și dau seama că Dumnezeu le poate pedepsi familiile. Oamenii ăștia muncesc, copiii ăia aleargă pe teren și tu îi batjocorești”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Cine va arbitra meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB din SuperLiga

În contextul tensiunilor legate de arbitraj din ultimul timp, duelul din Bănie va fi unul în care orice greșeală va provoca un scandal uriaș. , ajutat la cele două tușe de George Neacșu și Adrian Vornicu.

În camera VAR vor fi Marcel Bîrsan și Mihai Marica, în timp ce observator de arbitri a fost delegat Octavian Șovre.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Filipe Coelho înainte de meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB

un mesaj plin de respect pentru cei de la FCSB înainte de duelul din Bănie. Coelho a subliniat importanța pe care fanii olteni o să o aibă.

„Jucăm cu echipa campioană și trebuie să respectăm asta. Au un antrenor bun, jucători pe măsură, dar noi vom da totul, pentru că vrem victoria. Va conta foarte mult conexiunea dintre suporteri și jucători, pentru că știm că trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru pentru a câștiga cele trei puncte. Sper ca suporterii să fie lângă noi și în momentele grele. Nu au idee cât de mult muncesc acești băieți și cât își doresc să câștige.

Focusul este pe echipa mea și pe cele trei puncte pe care ni le dorim, nu ne gândim la nimic altceva. Mă aștept la un meci bun, care va fi foarte competitiv și am nevoie ca jucătorii să fie focusați și stăpâni pe ei. Oponenții sunt valoroși, dar avem ambiție să câștigăm cele trei puncte”, a spus Coelho.