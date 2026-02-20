SuperLiga, live blog etapa 28. Oțelul Galați – UTA, meciul care deschide runda. Duel intens pentru calificarea în play-off!

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 27 din sezonul regulat s-a disputat în perioada 13-16 februarie. Au fost meciuri tari și pline de suspans, iar bătălia pentru Top 6 este tot mai acerbă.

Rezultate complete din etapa 28 din SuperLiga

Sezonul regular se apropie de final. SuperLiga a ajuns la runda cu numărul 28, care se deschide vineri, 20 februarie, cu meciul Oțelul Galați – UTA, iar luni, 23 februarie, FCSB – Metaloglobus va încheia oficial etapa. Rapid – Dinamo este capul de afiș al acestei runde. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea cele mai importante informații.

Meciurile etapei 28 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de etapa 27 de SuperLiga. Cele mai importante informații precum și rezultatele meciurilor disputate în această rundă competițională sunt în live blogul etapei 28.

Vineri, 20 februarie

Ora 17:00: Oțelul Galați – UTA

Ora 20:00: FC Botoșani – U Cluj

Sâmbătă, 21 februarie

Ora 18:00: CFR Cluj – Petrolul

Ora 20.30 FC Rapid – Dinamo București

Duminică, 22 februarie

Ora 15:00: FC Argeș – Farul Constanța

Ora 20.00: Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Luni, 23 februarie

Ora 17:00: Csikszereda – FC Hermannstadt

Ora 20.00: FCSB – FC Metaloglobus București

Oțelul – UTA

Un nou meci interesant între două combatante pentru un loc în play-off. Laszlo Balint își întâlnește fosta echipă, pe care speră să o învingă pe teren propriu, unde publicul va susține din plin echipa moldavă.

FC Botoșani – U Cluj

Tot un meci în care sunt implicate două formații ce vor în play-off. Botoșani a fost surpriza plăcută a primei părți din acest sezon, dar a pierdut din turație. Ardelenii, în schimb, sunt pe val și vor un nou succes sub comanda lui Cristiano Bergodi.

CFR Cluj – Petrolul

CFR Cluj vine după o serie superbă de rezultate, având victorii pe linie în campionat și venind pe loc de play-off. Petrolul luptă pentru evitarea retrogradării, putând de asemenea să le pună o piedică neașteptată „feroviarilor”.

Rapid – Dinamo București

Un nou episod din acest derby. Vecine de clasament și în luptă directă pentru titlu, cele două rivale din Capitală promit spectacol total. Rămâne de văzut cine va da lovitura.

FC Argeș – Farul Constanța

Două echipe extrem de imprevizibile, dar și ambițioase. Piteștenii nu renunță la calificarea în play-off, în timp ce „marinarii” nu au de gând să se predea prea ușor.

Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Ialomițenii au fost greu de învins în acest sezon, iar un nou meci pe teren propriu le poate aduce puncte importante. Rămâne de văzut cât de mult vor putea rezista ofensivei oltenilor conduși de Filipe Coelho.

Csikszereda – FC Hermannstadt

„Ciucanii” au prestat un fotbal plăcut ochiului, în ciuda situației din clasament. Un meci contra sibienilor de la Hermannstadt le poate aduce puncte importante la zestre, însă Dorinel Munteanu nu va permite un joc facil.

FCSB – FC Metaloglobus București

Campioana României joacă cu sabia deasupra capului după eșecul din Bănie din etapa trecută. Echipa lui Elias Chalarambous este condamnată la victorie cu Metaloglobus dacă vrea în play-off.

Cine transmite la TV SuperLiga

Toate meciurile din cadrul etapei 28 de SuperLiga se vad pe canalele Digi Sport și Prima Sport, singurele care au dreptul de a transmite la tv fotbalul din prima divizie a României. Pentru a vedea exact programul, consultați , precum și pe .

Cum poți să vezi online etapa 28, cum vizionează românii din diasporă

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite și online în România. Variantele de live stream pe care le aveți la dispoziție sunt următoarele:

Digi Online: platforma la care au acces abonații Digi, care pot vedea live stream canalele trustului.

platforma la care au acces abonații Digi, care pot vedea live stream canalele trustului. PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport.

o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport. Orange TV Go: varianta dedicată abonaților Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela de asemenea la platformele de streaming amintite, cu precizarea că pot exista condiții specifice în funcție de statul/zona geografică în care se află.

Clasament SuperLiga la startul etapei 28

, Universitatea Craiova este în continuare liderul SuperLigii, urmată de Dinamo, Rapid și U Cluj. FCSB, campioana en-titre, ocupă doar poziția a zecea, însă luptă să ajungă în primele șase. Iată cum arată întreaga ierarhie înaintea etapei cu numărul 28:

Cote și ponturi pariuri în etapa 28 de SuperLiga

Pariorii pot da lovitura cu ocazia etapei a 27-a din SuperLiga. Iată cele mai interesante pronosticuri pe care le puteți lua în seamă dacă doriți să plasați pariuri pe meciurile din această rundă:

Oțelul – UTA: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 2.00

FC Botoșani – U Cluj: „X2” – cotă 1.61

Rapid – Dinamo: „peste 1.5 goluri” – cotă 1.33

Programul următoarei etape din SuperLiga

. Vom avea parte de alte meciuri tari, precum U Cluj – Oțelul Galați, Farul – CFR Cluj sau Dinamo – FC Argeș. Iată programul complet:

Vineri, 27 februarie

Ora 17.00 FC Hermannstadt – FC Botoșani

Ora 20.00 Universitatea Cluj – Oțelul Galați

Sâmbătă, 28 februarie

Ora 15.00 Universitatea Craiova – FC Metaloglobus București

Ora 20.00 Farul Constanța – CFR 1907 Cluj

Duminică, 1 martie

Ora 15.45 Petrolul Ploiești – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 18.00 Dinamo București – FC Argeș

Ora 21.00 UTA Arad – FCSB

Luni, 2 martie