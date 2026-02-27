SuperLiga, live blog etapa 29. FC Hermannstadt – FC Botoșani 1-0. Sibienii deschid rapid scorul

ADVERTISEMENT

Penultima runda a sezonului regular, etapa 29 din SuperLiga, debutează vineri, 27 februarie, la Sibiu, și se încheie luni, 2 martie, la Slobozia. FANATIK îți aduce toate meciurile, rezultatele, clasamentul actualizat după fiecare joc și programul etapei viitoare.

Min. 16: GOOOL Hermannstadt!!! Chorbadzhiyski deschide scorul! Fundașul central îl învinge pe portarul advers cu o lovitură de cap superbă.

Min. 14: Chițu ratează o ocazie mare pentru echipa gazdă. Atacantul ajunge într-o poziție foarte bună, unu la unu cu portarul, dar execuția sa este una slabă.

Min. 8: După un start de meci destul de alert, ritmul partidei a mai scăzut. Evident, FC Botoșani este echipa care ține mai sus liniile, însă moldovenii nu pun un real pericol.

Echipele de start în FC Hermannstadt – FC Botoșani

FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Ciubotaru – D. Albu, Ivanov, E. Florescu – Neguț, Chițu, Politic. Rezerve: Muțiu, I. Pop, Barstan, I. Stoica, Issah, Simba, Jair, Ritivoi, Zargary, Afalna, Stancu, Buș. Antrenor: Dorinel Munteanu.

FC Botoșani: Anestis – Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic – Bordeianu, Petro – Mitrov, Bota, Mailat – Kovtalyuk. Rezerve: E. Pap, E. Lopez, Dumiter, Bodișteanu, Ferreira, A. Dumitru, Ilaș, Pănoiu, G. David, R. Suta, Creț, Kukic. Antrenor: Leo Grozavu.

Rezultate complete din etapa 29 din SuperLiga

Etapa 29 din Superliga este cea care poate curma definitiv speranțele campioanei FCSB de a ajunge în play-off-ul acestui sezon de SuperLiga. Chiar dacă bate tot, formația antrenată de Elias Charalambous depinde de rezultatele contracandidatelor și toate joacă înaintea „roș-albaștrilor”. Astfel, putem avea configurația completă a play-off-ului și play-out-ului cu o rundă înainte de finalul sezonului regular.

Meciurile etapei 29 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de etapa 29 de SuperLiga. Hermannstadt – FC Botoșani deschide jocurile vineri, 27 februarie, de la ora 17:00. Urmează U Cluj – Oțelul, un meci crucial în lupta pentru top 6. Sâmbătă joacă liderul U Craiova contra codașei Metaloglobus, dar și Farul cu CFR Cluj.

Duminică, Petrolul – Csikszereda e primul meci, urmat de Dinamo – FC Argeș și UTA Arad – FCSB. Etapa 29 din SuperLiga se închide luni, 2 martie, cu Unirea Slobozia – Rapid, de la ora 19:30.

Vineri, 27 februarie 2026

ora 17:00 Hermannstadt – FC Botoșani

ora 20:00 U Cluj – Oțelul

Sâmbătă, 28 februarie 2026

ora 15:00 U Craiova – Metaloglobus

ora 20:00 Farul – CFR Cluj

Duminică, 1 martie 2026

ora 15:45 Petrolul – FK Csikszereda

ora 18:00 Dinamo – FC Argeș

ora 21:00 UTA Arad – FCSB

Luni, 2 martie 2026

ora 19:30 Unirea Slobozia – Rapid

Hermannstadt – FC Botoșani

Sibienii au ca singur obiectiv evitarea retrogradării și pentru asta orice punct contează, chiar și înainte de înjumătățire. Hermannstadt e penultima în SuperLiga, cu 17 puncte, devansată de Unirea Slobozia (24 de puncte) și urmată de Metaloglobus (11 puncte). De partea cealaltă, fostul lider-surpriză, FC Botoșani, a alunecat încet, dar sigur, până pe locul 8 la startul etapei 29. Chiar dacă teoretic moldovenii mai păstrează șanse matematice la top 6, realist se pregătesc și ei de play-out.

U Cluj – Oțelul

U Cluj, locul 4 cu 48 de puncte, primește vizita Oțelului (locul 10, 41 de puncte). O victorie le asigură gazdelor prezența în play-off. O remiză complică lucrurile și se poate ajunge chiar la o situație în care ardelenii să rateze top 6, mai ales că în ultima rundă joacă la FCSB. Oțelul vine după cinci etape în care a câștigat o singură dată, 1-0 pe terenul codașei Metaloglobus.

U Craiova – Metaloglobus

Și, dacă tot am amintit de Metaloglobus, echipa antrenată de Mihai Teja merge la Craiova pe terenul liderului Indiferent de rezultatul final, ambele formații își vor menține pozițiile din clasament. Însă, oltenii nu-și permit luxul de a risipi puncte acasă contra ultimei clasate, dacă vor într-adevăr să aducă un nou titlul în Bănie, după 35 de ani.

Farul – CFR Cluj

După ce a răpus Craiova și Rapid, dar a pierdut cu Dinamo și FC Argeș în ultimele 5 etape, Farul are un nou adversar din top 6, pe CFR Cluj. Trupa antrenată de Daniel Pancu e cea mai în formă din campionatul românesc, având nu mai puțin de nouă victorii la rând. U Craiova e ultima echipă care i-a luat punct CFR-ului în SuperLiga, la începutul lui decembrie. Un nou succes le-ar asigura clujenilor prezența în play-off.

Petrolul – FK Csikszereda

Petrolul și Csikszereda sunt la egalitate de puncte, câte 28, pe locurile 12 și 13, astfel că duelul direct e extrem de important pentru ambele formații. Ploieștenii s-au descurcat destul de bine în ultimele 5 etape, când au întâlnit 4 echipe din top 6 plus Unirea Slobozia, și au strâns 8 puncte. Dar ciucanii au moral bun după 9 puncte din precedentele 4 runde.

Dinamo – FC Argeș

, însă îi poate compromite șansele rivalei FCSB la un loc în play-off dacă pierde cu FC Argeș. Piteștenii sunt siguri de top 6, dacă înving, pentru că stau mai bine decât FCSB la directe.

UTA Arad – FCSB

La startul partidei, ambele formații vor ști dacă mai au sau nu șanse să ajungă în primele 6. Arădenii, 42 de puncte, sunt pe 9 la startul etapei 22 de SuperLiga, iar campioana în exercițiu e pe 7, cu 43 de puncte. În cazul în care rezultatele din celelalte meciuri le sunt favorabile, ambele au nevoie de victorie pentru a continua lupta pentru un loc în play-off.

Unirea Slobozia – Rapid

Etapa 29 de SuperLiga se încheie luni, 2 martie, cu Unirea Slobozia – Rapid. Ialomițenii erau pe 6 după prima treime a sezonului regular, dar au coborât în clasament și, acum, se află pe locul 14, care ar duce în barajul de menținere în prima ligă. De cealaltă parte, Rapid trage la titlu de pe locul 3, la egalitate de puncte cu Dinamo, locul 2, și la 4 puncte în spatele liderului.

Cine transmite la TV SuperLiga

Toate meciurile din etapa 29 de SuperLiga pot fi urmărite la tv pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România

Cum poți să vezi online etapa 29. Cum vizionează românii din diaspora

Dar partidele din SuperLiga pot fi urmărite și online în România. Variantele de live stream sunt:

Digi Online: accesibilă abonaților Digi.

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport.

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Clasament SuperLiga la startul etapei 29

Cu două runde rămase de disputat, trei formații sunt sigure de locul în play-off. U Craiova, Dinamo și Rapid, primele trei clasate, sunt acolo. Următoarele trei, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș, pot completa top 6, dacă își câștigă meciurile, iar ultima etapă n-ar mai schimba nimic.

Ocupantele locurilor 7-10, adică FCSB, FC Botoșani, UTA Arad și Oțelul, mai păstrează, pentru moment, șanse la un loc în play-off. Iar Farul, Petrolul, Csikszereda, Unirea Slobozia, FC Hermannstadt și Metaloglobus vor evolua sigur în play-out.

Cote și ponturi pariuri în etapa 29 de SuperLiga

Etapa 29 este una extrem de interesantă și din punctul de vedere al pariorilor. Miza prezenței în play-off crește presiunea pe echipele implicate în luptă. U Cluj și CFR sunt favorite în meciurile lor, dar cota feroviarilor la Farul este una peste 2. FC Argeș are o misiune extrem de grea pe terenul lui Dinamo. Iar FCSB speră să nu câștige toate 3. Craiova n-ar trebui să aibă mari probleme acasă cu Metaloglobus, și nici Rapid la Slobozia.

Pronosticurile etapei 29 din SuperLiga:

„sub 2,5 goluri” la Hermannstadt – FC Botoșani, cotă 1,65

la Hermannstadt – FC Botoșani, „1” la U Cluj – Oțelul, cotă 1,92

la U Cluj – Oțelul, „1 și peste 2,5 goluri ” la U Craiova – Metaloglobus, cotă 1,48

” la U Craiova – Metaloglobus, „X2 și sub 4,5 goluri” la Farul – CFR Cluj, cotă 1,47

la Farul – CFR Cluj, „Petrolul câștigă oricare repriză” în Petrolul – FK Csikszereda, cotă 1,58

în Petrolul – FK Csikszereda, „oaspeții marchează” în Dinamo – FC Argeș, cotă 1,83

în Dinamo – FC Argeș, „2” la UTA Arad – FCSB, cotă 1,73

la UTA Arad – FCSB, „2” la Unirea Slobozia – Rapid, cotă 1,55

Programul următoarei etape din SuperLiga

Ultima rundă a sezonului regular din SuperLiga se va disputa în weekend-ul cu 8 martie, urmând ca LPF să anunțe programul complet al meciurilor. Totul depinde pe rezultatele din etapa 29. Daca U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș nu câștigă toate, înseamnă că lupta pentru play-off se prelungește, iar meciurile din ultima etapă care implică echipe cu șanse la top 6 se vor juca simultan. Iată meciurile etapei următoare din SuperLiga.