SuperLiga, live blog etapa 30. Csikszereda – Farul deschide ultima rundă din sezonul regular

ADVERTISEMENT

SuperLiga a ajuns la etapa 30, ultima rundă din sezonul regular. Componența play-off-ului și a play-out-ului este deja stabilită după etapa precedentă, însă schimbări de locuri se mai pot face chiar și acum. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Rezultate complete din etapa 30 din SuperLiga

Etapa 30 din SuperLiga este ultima rundă a acestui sezon regular. Formațiile calificate în play-off și play-out s-au stabilit odată cu când FC Argeș a învins Dinamo la București și a închis „poarta” către primele 6.

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut dacă bucureștenii vor bifa un nou succes în ultima etapă, după 4-2 cu UTA, și își vor încălzi astfel „motorul” pentru play-out-ul care îi așteaptă.

Meciurile etapei 30 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de etapa 30 de SuperLiga. Csikszereda – Farul deschide jocurile vineri, 27 februarie, de la ora 17:00. Urmează U Cluj – Oțelul, un meci crucial în lupta pentru top 6. Sâmbătă joacă liderul U Craiova contra codașei Metaloglobus, dar și Farul cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Duminică, Petrolul – Csikszereda e primul meci, urmat de Dinamo – FC Argeș și UTA Arad – FCSB. Etapa 29 din SuperLiga se închide luni, 2 martie, cu Unirea Slobozia – Rapid, de la ora 19:30.

ADVERTISEMENT

Vineri, 6 martie

Ora 19:30: Csikszereda – Farul

Sâmbătă, 7 martie

ADVERTISEMENT

Ora 14:30: Metaloglobus – UTA

Ora 17:00: FC Botoșani – Petrolul

Ora 20:00: FCSB – U Cluj

Duminică, 8 martie

Ora 14:30: Oțelul – Hermannstadt

Ora 17:00: FC Argeș – Unirea Slobozia

Ora 20:00: Rapid – Universitatea Craiova

Luni, 9 martie

Ora 20:00: CFR Cluj – Dinamo

Csikszereda – Farul

„Ciucanii” vin după o remiză la Ploiești (1-1 cu Petrolul) și vor să încheie sezonul regular cu o victorie în fața fanilor. Rămâne de văzut dacă Farul va avea o reacție de orgoliu după eșecul de acasă cu CFR Cluj.

Metaloglobus – UTA

Cu un nou antrenor pe bancă, Metaloglobus speră la un miracol în perioada următoare. Florin Bratu a preluat echipa și se va duela cu un fost dinamovist la primul meci pe banca formației din Pantelimon. Adrian Mihalcea vine să câștige cu UTA, după eșecul de acasă cu FCSB.

FC Botoșani – Petrolul

Supărare mare în tabăra moldovenilor după ce au decăzut din play-off. Conducerea l-a demis pe Leo Grozavu, iar acum echipa va avea din nou ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Petrolul este în aceeași situație, Eugen Neagoe având o situație dificilă la echipă.

FCSB – U Cluj

Un meci care avea miză în urmă cu două etape, acum unul oarecare. Gazdele nu mai pot accede în play-off nici la egalitate de puncte cu FC Argeș, dacă aceștia ar pierde cu Slobozia acasă. U Cluj are moralul la maxim după calificarea în play-off și rămâne de văzut dacă va forța o victorie în deplasare.

Oțelul – Hermannstadt

Dorinel Munteanu revine „acasă”. Hermannstadt merge în deplasare la Oțelul, iar duelul dintre cele două se va mai da și în play-out. Sibienii vor să scape de retrogradare.

FC Argeș – Unirea Slobozia

Piteștenii nu mai au niciun stres după calificarea în play-off. Claudiu Niculescu vine cu Unirea Slobozia în speranța unui rezultat mare care să dea încredere pentru play-out.

Rapid – Universitatea Craiova

Derby în ultima rundă între Rapid și U Craiova, echipele calificate în play-off și care vor lupta categoric pentru titlu în acest sezon. Rămâne de văzut cine va da lovitura și va „amenința” pentru următoarele două întâlniri directe.

CFR Cluj – Dinamo

Un alt meci interesant, dar fără o miză importantă, după ce ambele s-au calificat în play-off. Ardelenii vor însă să continue forma excelentă din campionat și să le aplice un nou eșec „câinilor”.

Cine transmite la TV SuperLiga

Toate meciurile din etapa 30 de SuperLiga pot fi urmărite la tv pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.

Cum poți să vezi online etapa 29. Cum vizionează românii din diaspora

Dar partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:

Digi Online: accesibilă abonaților Digi.

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport.

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Clasament SuperLiga la startul etapei 30

U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș sunt așadar componentele play-off-ului din acest an. Restul, începând cu locul 7, ocupat de FCSB, până la ultimul, ocupat de Metaloglobus, vor juca în play-out. Iată clasamentul înaintea rundei cu numărul 30:

Cote și ponturi pariuri în etapa 30 de SuperLiga

Etapa 30 propune noi meciuri interesante care pot fi luate în considerare de pariori. Iată câteva pronosticuri pe care le puteți avea în seamă pentru această rundă:

Csikszereda – Farul: „1X” – cotă 1.61

FCSB – U Cluj: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.82

FC Argeș – Unirea Slobozia: „1 solist” – cotă 1.59

Rapid – Universitatea Craiova: „X2” – cotă 1.36

Programul următoarei etape din SuperLiga. Când încep play-off-ul și play-out-ul

Data de 9 martie este finalul sezonului regular. Play-off-ul și play-out-ul încep în weekend-ul 14-15 martie 2026. Play-out-ul se va încheia în 16-17 mai 2026 în timp ce play-off-ul o săptămână mai târziu.