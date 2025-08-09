LIVE

SuperLiga, live video etapa 5. UTA – Farul se joacă acum. Deschidere rapidă de scor la Arad

Află tot ce trebuie să știi despre etapa 5 din SuperLiga. Televizări, cote la pariuri, clasament, echipe de start și programul complet al rundei a 5-a din sezonul regulat.
Iulian Stoica
09.08.2025 | 18:30
SuperLiga live video etapa 5 UTA Farul se joaca acum Deschidere rapida de scor la Arad
Valentin Costache și Cristi Ganea în duel pentru balon meciul UTA - Farul, din etapa a 5-a din SuperLiga. Sursă foto: Fanatik

SuperLiga vine cu etapa a 5-a din sezonul regulat, în perioada 8-11 august 2025. Metaloglobus – Dinamo a deschis această rundă. Universitatea Craiova – FC Hermannstadt este cel mai așteptat meci al etapei, iar cortina va fi trasă de Oțelul Galați – Rapid.

LIVE UPDATE: UTA – Farul 1-0 (Tzionis 8)

Min. 29 – Buzbuchi are o intervenție excelentă la șutul surprinzător al lui Roman de la 20 de metri.

Min. 27 – Costache este aproape de a majora avantajul arădenilor, dar șutul său din interiorul careului trece puțin pe lângă poarta lui Buzbuchi.

Min. 25 – Excelent lansat pe culoar de Radaslavescu, Ișfan îl driblează pe Iliev, însă dă apoi în pământ în momentul în care vrea să trimită spre poarta goală.

Min. 11 – Vînă reia cu capul din colțul careului mic, dar Iliev este atent și respinge în corner.

Min. 8 – GOOOL UTA!!! Roman profită de o neînțelegere între Țîru și Ramalho, centrează în fața porți și Tzionis înscrie din 6 metri.

Min. 1 – Start de meci!

  • UTA: Iliev – Țuțu, Pospielov, Poulolo, Padula – Ov. Popescu, Van Durmen – Costache, A. Roman, Tzionis – Abdallah. Rezerve: Gorcea, F. Iacob, Benga, Alomerovic, Hrezdac, L. Mihai, Țăroi, Zsori, Olar, A. Matei, Vlăsceanu. Antrenor: Adrian Mihalcea.
  • Farul: Buzbuchi – Maftei, Larie, Țîru, Cr. Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, R. Tănasă. Rezerve: R. Munteanu, Ducan, Furtado, Duțu, Pellegrini, Dican, Seruca, N. Popescu, G. Iancu, Sima, I. Cojocaru. Antrenor: Ianis Zicu.
Live video etapa 5 SuperLiga. Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, test important pentru olteni

SuperLiga a ajuns la etapa cu numărul 5. După câteva dueluri spectaculoase în weekend-ul precedent, campionatul României se pregătește de noi dueluri importante, Universitatea Craiova – FC Hermannstadt fiind cel mai de „foc” meci din această perioadă. Totodată, în această rundă partida Csikszereda – CFR Cluj nu va avea loc, „feroviarii” solicitând amânarea prin prisma dublei cu Braga din UEFA Europa League.

Ziua de vineri ne aduce un singur meci, acela fiind Metaloglobus – Dinamo. Duelul este programat de la ora 21:30, iar „câinii” au o formă excelentă după victoria din „Eternul Derby” cu FCSB.

Ziua de sâmbătă vine de asemenea cu două partide tari. UTA – Farul Constanța sa se va disputa de la ora 18:30, ca de la 21:30 să fie programat meciul dintre U Cluj și Petrolul Ploiești.

Duminică, de la ora 18:30 are loc meciul Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, urmând ca weekend-ul să fie închis de partida campioanei FCSB cu Unirea Slobozia, care este programată la 21:30.

Luni oferă ultimele două meciuri. Primul va fi cel dintre FC Botoșani și FC Argeș, programat de la ora 19:00. Cortina va fi trasă peste această rundă de către duelul Oțelul Galați – Rapid, de la ora 21:30.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 5 din SuperLiga. Program complet

Ca de obicei, partidele din SuperLiga pot fi urmărite atât la TV, pe posturile Prima Sport 1 și Digisport 1, dar și online, prin intermediul unor platformele precum Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 8 august:

  • FINAL: Metaloglobus – Dinamo 0-1

Sâmbătă, 9 august:

  • Ora 18:30: UTA – Farul Constanța
  • Ora 21:30: U Cluj – Petrolul Ploiești

Duminică, 10 august:

  • Ora 18:30: Universitatea Craiova – FC Hermannstadt
  • Ora 21:30: FCSB – Unirea Slobozia

Luni, 11 august:

  • Ora 19:00: FC Botoșani – FC Argeș
  • Ora 21:30: Oțelul Galați – Rapid

Cum arată clasamentul înainte de etapa 5 din SuperLiga

Clasamentul după 4 etape
Clasamentul după 4 etape. Sursă: Captură LPF

Cote și ponturi pariuri etapa 5 SuperLiga

După primele 3 etape disputate, Rapid, Farul și Universitatea Craiova conduc ierarhia cu câte 10 puncte fiecare. După forma arătată, formațiile enumerate ar trebui să fie, cel puțin pe hârtie, favorite în duelurile din runda a 5-a din campionat.

Astfel că Rapid are o cotă de 2,32 la victorie în meciul cu Oțelul Galați, Universitatea Craiova o cotă de 1,65 în partida cu FC Hermannstadt și Farul Constanța este văzută cu o cotă de 1,82 pentru pronosticul „X2” în duelul disputat acasă la UTA.

Vezi live video etapa 5. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK.ro te ține la curent cu fiecare meci al etapei 5 din SuperLiga. Informații oficiale, echipe de start și desfășurarea jocurilor fază cu fază sunt chiar aici.

Tot pe site-ul nostru găsești declarațiile protagoniștilor etapei, de la jucători, la antrenori, până la oficiali ai cluburilor. Nu vor lipsi din „revistă” toate rezultatele și clasamentul actualizat.

