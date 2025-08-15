Sport

SuperLiga, live video etapa 6. Runda este deschisă de Unirea Slobozia – Metaloglobus. Programul complet, clasamentul și televizările

Află tot ce trebuie să știi despre etapa 6 din SuperLiga. Televizări, cote la pariuri, clasament, echipe de start și programul complet al rundei a 6-a din sezonul regulat.
Iulian Stoica
15.08.2025 | 15:57
SuperLiga live video etapa 6 Runda este deschisa de Unirea Slobozia Metaloglobus Programul complet clasamentul si televizarile
Unirea Slobozia - Metaloglobus va deschide runda a 6-a din SuperLiga. Sursă foto: Colaj Fanatik

SuperLiga vine cu etapa a 6-a din sezonul regulat, în perioada 15-18 august 2025. Unirea Slobozia – Metaloglobus va deschide această rundă. Rapid – FCSB este cel mai așteptat meci al etapei, iar cortina va fi trasă de Farul Constanța – U Cluj.

Live video etapa 6 SuperLiga. Rapid – FCSB, „capul de afiș” al rundei

SuperLiga a ajuns la etapa cu numărul 6. După câteva dueluri spectaculoase în weekend-ul precedent, campionatul României se pregătește de câteva partide importante, Rapid – FCSB fiind cel mai de „foc” meci din această perioadă.

Ziua de vineri ne aduce primele două meciuri, acestea fiind Unirea Slobozia, de la ora 19:00, și Dinamo București – UTA, duel programat de la ora 21:30. „Câinii” sunt favoriți la victorie, elevii lui Zeljko Kopic având două victorii consecutive.

Ziua de sâmbătă vine cu o singură partidă. Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt este programat la ora 21:30 și se anunță a fi extrem de echilibrat, echipele fiind apropiate în clasament.

Duminică, de la ora 16:15 are loc meciul Csikszereda – Universitatea Craiova, de la ora 18:30 se va disputa CFR Cluj – FC Botoșani, urmând ca weekend-ul să fie închis de partida Rapid – FCSB, care este programată la 21:30.

Luni oferă ultimele două meciuri. Primul va fi cel dintre FC Argeș și Oțelul Galați, programat de la ora 19:00. Cortina va fi trasă peste această rundă de către duelul Farul Constanța – U Cluj, de la ora 21:30.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 6 din SuperLiga. Program complet

Ca de obicei, partidele din SuperLiga pot fi urmărite atât la TV, pe posturile Prima Sport 1 și Digisport 1, dar și online, prin intermediul unor platformele precum Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 15 august:

  • Ora 19:00: Unirea Slobozia – Metaloblogus
  • Ora 21:30: Dinamo – UTA

Sâmbătă, 16 august

  • Ora 21:30: Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt

Duminică, 17 august:

  • Ora 16:15: Csikszereda – Universitatea Craiova
  • Ora 18:30: CFR Cluj – FC Botoșani
  • Ora 21:30: Rapid – FCSB

Luni, 18 august:

  • Ora 19:00: Oțelul Galați – FC Argeș
  • Ora 21:30: Farul Constanța – U Cluj

Cum arată clasamentul înainte de etapa 6 din SuperLiga

Clasament

Cote și ponturi pariuri etapa 6 SuperLiga

După primele 3 etape disputate, Universitatea Craiova, Rapid și UTA conduc ierarhia. După forma arătată, formațiile enumerate ar trebui să fie, cel puțin pe hârtie, favorite în duelurile din runda a 5-a din campionat.

Astfel că Universitatea Craiova are o cotă de 1,65 la victorie în meciul cu Csikszereda, Rapid o cotă de 2,45 în partida cu FCSB și UTA este văzută cu o cotă de 2,07 pentru pronosticul „X2” în duelul disputat în deplasare cu Dinamo.

Vezi live video etapa 6. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK.ro te ține la curent cu fiecare meci al etapei 6 din SuperLiga. Informații oficiale, echipe de start și desfășurarea jocurilor fază cu fază sunt chiar aici.

Tot pe site-ul nostru găsești declarațiile protagoniștilor etapei, de la jucători, la antrenori, până la oficiali ai cluburilor. Nu vor lipsi din „revistă” toate rezultatele și clasamentul actualizat.

