SuperLiga, live video etapa 6. Runda este deschisă de Unirea Slobozia – Metaloglobus. Programul complet, clasamentul și televizările

SuperLiga vine cu etapa a 6-a din sezonul regulat, în perioada 15-18 august 2025. Unirea Slobozia – Metaloglobus va deschide această rundă. Rapid – FCSB este cel mai așteptat meci al etapei, iar cortina va fi trasă de Farul Constanța – U Cluj.
SuperLiga a ajuns la etapa cu numărul 6. După câteva dueluri spectaculoase în weekend-ul precedent, campionatul României se pregătește de câteva partide importante, Rapid – FCSB fiind cel mai de „foc” meci din această perioadă.
Ziua de vineri ne aduce primele două meciuri, acestea fiind Unirea Slobozia, de la ora 19:00, și Dinamo București – UTA, duel programat de la ora 21:30. „Câinii” sunt favoriți la victorie, elevii lui Zeljko Kopic având două victorii consecutive.
Ziua de sâmbătă vine cu o singură partidă. Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt este programat la ora 21:30 și se anunță a fi extrem de echilibrat, echipele fiind apropiate în clasament.
Duminică, de la ora 16:15 are loc meciul Csikszereda – Universitatea Craiova, de la ora 18:30 se va disputa CFR Cluj – FC Botoșani, urmând ca weekend-ul să fie închis de partida Rapid – FCSB, care este programată la 21:30.
Luni oferă ultimele două meciuri. Primul va fi cel dintre FC Argeș și Oțelul Galați, programat de la ora 19:00. Cortina va fi trasă peste această rundă de către duelul Farul Constanța – U Cluj, de la ora 21:30.
Ca de obicei, partidele din SuperLiga pot fi urmărite atât la TV, pe posturile Prima Sport 1 și Digisport 1, dar și online, prin intermediul unor platformele precum Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Iată programul complet al rundei:
Vineri, 15 august:
Sâmbătă, 16 august
Duminică, 17 august:
Luni, 18 august:
După primele 3 etape disputate, Universitatea Craiova, Rapid și UTA conduc ierarhia. După forma arătată, formațiile enumerate ar trebui să fie, cel puțin pe hârtie, favorite în duelurile din runda a 5-a din campionat.
Astfel că Universitatea Craiova are o cotă de 1,65 la victorie în meciul cu Csikszereda, Rapid o cotă de 2,45 în partida cu FCSB și UTA este văzută cu o cotă de 2,07 pentru pronosticul „X2” în duelul disputat în deplasare cu Dinamo.
FANATIK.ro te ține la curent cu fiecare meci al etapei 6 din SuperLiga. Informații oficiale, echipe de start și desfășurarea jocurilor fază cu fază sunt chiar aici.
Tot pe site-ul nostru găsești declarațiile protagoniștilor etapei, de la jucători, la antrenori, până la oficiali ai cluburilor. Nu vor lipsi din „revistă” toate rezultatele și clasamentul actualizat.