SuperLiga, live video etapa 7. UTA – Unirea Slobozia este primul duel al rundei

SuperLiga vine cu etapa a 7-a din sezonul regulat, în perioada 22-25 august 2025. UTA – Unirea Slobozia va deschide această rundă. U Cluj – Dinamo este cel mai așteptat meci al etapei, iar cortina va fi trasă de FC Hermannstadt – Farul Constanța.
SuperLiga a ajuns la etapa cu numărul 7. După câteva dueluri spectaculoase în weekend-ul precedent, campionatul României se pregătește de câteva partide importante, U Cluj – Dinamo fiind cel mai de „foc” meci din această perioadă.
Ziua de vineri ne aduce primele două meciuri, acestea fiind UTA – Unirea Slobozia, de la ora 19:00, și Metaloglobus – Rapid, duel programat de la ora 21:30. Giuleștenii sunt favoriți la victorie, elevii lui Costel Gâlcă fiind neînvinși în această stagiune.
Ziua de sâmbătă vine cu două partide. FC Botoșani – Csikszereda este programat la ora 18:45, pe când U Cluj – Dinamo va avea loc de la 21:30. Meciul „câinilor” se anunță a fi extrem de echilibrat, echipele fiind apropiate în clasament.
Duminică, de la ora 16:15 are loc meciul Oțelul Galați – CFR Cluj, de la ora 18:30 se va disputa Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești, urmând ca weekend-ul să fie închis de partida FCSB – FC Argeș, care este programată la 21:30.
Luni oferă ultimul meci al acestei runde, anume cel dintre FC Hermannstadt și Farul Constanța. Sibienii sunt fără victorie în acest sezon, pe când „marinarii” au suferit două înfrângeri la rând.
Ca de obicei, partidele din SuperLiga pot fi urmărite atât la TV, pe posturile Prima Sport 1 și Digisport 1, dar și online, prin intermediul unor platformele precum Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Iată programul complet al rundei:
Vineri, 22 august:
Sâmbătă, 23 august
Duminică, 24 august:
Luni, 25 august:
După primele 3 etape disputate, Universitatea Craiova, Rapid și UTA conduc ierarhia. După forma arătată, formațiile enumerate ar trebui să fie, cel puțin pe hârtie, favorite în duelurile din runda a 7-a din campionat.
Astfel că Universitatea Craiova are o cotă de 1,65 la victorie în meciul cu Petrolul Ploiești, Rapid o cotă de 1,40 în partida cu Metaloglobus și UTA este văzută cu o cotă de 2,12 pentru pronosticul „1 solist” în duelul disputat acasă cu Unirea Slobozia.
FANATIK.ro te ține la curent cu fiecare meci al etapei 7 din SuperLiga. Informații oficiale, echipe de start și desfășurarea jocurilor fază cu fază sunt chiar aici.
Tot pe site-ul nostru găsești declarațiile protagoniștilor etapei, de la jucători, la antrenori, până la oficiali ai cluburilor. Nu vor lipsi din „revistă” toate rezultatele și clasamentul actualizat.