SuperLiga pe Netflix? Experimentul care a costat milioane de euro! Cum a eșuat planul lui Arpad Paszkany în 2014

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Meciurile de fotbal din campionatul României ar putea ajunge în viitor să fie difuzate pe platforme de streaming precum Netflix. Fotbalul nostru a mai trecut printr-un experiment asemănător, care s-a transformat însă într-un eșec financiar. În 2014, Arpad Paszkany a încercat să revoluționeze piața drepturilor TV prin Look TV și Look Plus. Proiectul a produs pierderi de milioane de euro și a declanșat un scandal uriaș la Liga Profesionistă de Fotbal.

Cum a ajuns Arpad Paszkany să controleze televizarea SuperLigii. Contract de 27,5 milioane de euro pe an

Fotbalul românesc s-ar putea pregăti pentru o nouă schimbare majoră în ceea ce privește transmiterea meciurilor din SuperLiga. Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că .

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Oficialul LPF a explicat că actualul contract cu eAD permite distribuirea meciurilor și prin intermediul acestor servicii, iar o adoptare mai largă a modelului ar putea avea loc după 2035-2040. Perspectiva readuce însă în actualitate un episod controversat din istoria fotbalului românesc. În urmă cu 12 ani, Arpad Paszkany, fostul patron al lui CFR Cluj, a încercat să schimbe radical modul în care suporterii urmăreau meciurile din Liga 1. Experimentul s-a dovedit foarte scump, iar omul de afaceri a pierdut milioane de euro.

Totul a început în martie 2014, când LPF, sub conducerea lui Gino Iorgulescu a anunțat încheierea unui contract pe cinci ani cu Intel Sky Broadcast, o companie înregistrată în Malta. Înțelegerea prevedea plata a 27,5 milioane de euro net anual pentru drepturile de televizare ale Ligii 1, la care se adăuga un milion de euro pentru Cupa Ligii. LPF urma să încaseze și 20% din veniturile nete din publicitatea asociată transmisiunilor.

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În spatele afacerii se afla Arpad Paszkany, omul de afaceri care investise masiv în CFR Cluj și transformase formația din Gruia într-o forță a fotbalului românesc. La începutul lunii aprilie 2014, Look TV și Transilvania Live, devenită ulterior Look Plus, au anunțat că vor transmite partidele din primul eșalon. Planul era unul ambițios. Toate meciurile din fiecare rundă urmau să fie difuzate prin intermediul celor două posturi, iar veniturile trebuiau să provină din comercializarea drepturilor către operatorii de cablu și din abonamentele suplimentare plătite de microbiști.

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Românii trebuiau să plătească suplimentar pentru a vedea campionatul României

Schimbarea a reprezentat un adevărat șoc pentru mulți din suporterii români. După ani de zile în care urmăriseră Liga 1 prin intermediul televiziunilor sportive incluse în abonamentele obișnuite de cablu, o parte dintre microbiști s-au trezit că trebuie să plătească suplimentar pentru meciurile echipelor favorite. În rețeaua UPC, de exemplu, accesul la pachetul care includea canalele Look presupunea un cost suplimentar de aproximativ 10 lei lunar.

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Era un sistem de televiziune cu plată, apropiat de modelul abonamentelor premium, nu un pay-per-view clasic, în care fiecare partidă este cumpărată separat. Lovitura majoră pentru proiect a venit din relația cu RCS&RDS, unul dintre cei mai importanți operatori de televiziune din România.

La finalul lunii iunie 2014, Look TV și Look Plus au ieșit din grila RCS&RDS, după schimbarea regimului de distribuție. Negocierile pentru retransmiterea contra cost nu au produs un acord. Astfel, un număr foarte mare de microbiști nu a mai avut acces la partidele din prima ligă prin intermediul operatorului la care era abonat. În plus, în iulie 2014, Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind modul în care LPF comercializase drepturile de televizare.

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Câți români au plătit pentru Look TV și Look Plus? Cifrele care au pus afacerea în pericol

Modelul gândit de Paszkany depindea de disponibilitatea suporterilor de a scoate bani suplimentari din buzunar pentru a urmări fotbalul românesc. Socoteala de acasă nu s-a potrivit însă cu cea din târg. În decembrie 2014, fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, susținea că pachetul Look avea aproximativ 300.000 de abonați și că pierderile s-ar fi ridicat la circa 10 milioane de euro anual.

Potrivit „Oracolului de la Bălcești”, proiectul ar fi avut nevoie de peste 500.000 de abonați pentru a putea fi susținut financiar.

Ulterior, în februarie 2015, Adevărul publica o altă estimare neoficială: aproximativ 250.000 dintre cei 2,4 milioane de abonați ai UPC și Telekom ar fi acceptat să plătească pentru accesul la meciurile din Liga 1.

Cifrele nu au reprezentat un bilanț oficial al companiei Intel Sky Broadcast, însă arătau dificultățile cu care se confrunta proiectul.

Contractul cu LPF presupunea obligații financiare uriașe, în timp ce veniturile generate de abonamente și de acordurile cu operatorii de cablu nu reușeau să acopere investiția.

Digi Sport a intervenit după numai șase luni! Arpad Paszkany a renunțat la exclusivitate

Situația financiară a determinat schimbarea radicală a strategiei. În ianuarie 2015, după aproximativ șase luni în care Liga 1 fusese transmisă în noul sistem, Intel Sky Broadcast a ajuns la o înțelegere cu RCS&RDS.

Pe 16 ianuarie, operatorul a anunțat oficial că Digi Sport va transmite toate cele nouă partide din fiecare etapă, începând cu returul campionatului, precum și meciurile din Cupa Ligii. Diferența era esențială: abonații RCS&RDS puteau urmări din nou fotbalul românesc fără să achite o taxă suplimentară față de abonamentul obișnuit.

Potrivit informațiilor apărute în presa vremii și declarațiilor lui Dumitru Dragomir, înțelegerea pentru returul campionatului ar fi valorat aproximativ 12 milioane de euro. Look TV și Look Plus au continuat să transmită partidele, însă exclusivitatea pe care fusese construit proiectul dispăruse.Ulterior, și Telekom, prin Dolce Sport, și-a extins drepturile de difuzare, astfel încât din sezonul 2015-2016 toate meciurile puteau fi urmărite și prin intermediul acestei televiziuni. Practic, după doar câteva luni de experiment, campionatul revenea la un model de distribuție bazat pe marile televiziuni sportive.

Scandal de proporții la LPF! Paszkany a cerut reducerea contractului cu 6 milioane de euro

Problemele financiare nu s-au încheiat odată cu intrarea Digi Sport în afacere. Pe 26 mai 2015, Intel Sky Broadcast a solicitat Ligii Profesioniste de Fotbal renegocierea contractului pentru sezonul următor.

Compania dorea reducerea obligațiilor financiare cu aproximativ 6 milioane de euro anual. Concret, în loc de 27,5 milioane de euro, intenționa să plătească doar 21,5 milioane de euro. Solicitarea a stârnit un scandal puternic în rândul cluburilor din Liga 1, care depindeau într-o măsură importantă de veniturile din drepturile TV.

Pe 8 iunie 2015, reprezentanții echipelor au refuzat diminuarea contractului și l-au mandatat pe Gino Iorgulescu să negocieze respectarea condițiilor inițiale. Refuzul a fost reiterat și în zilele următoare. În paralel, au apărut informații despre o ofertă alternativă din partea RCS&RDS și Telekom, care ar fi fost dispuse să plătească împreună între 25 și 28 de milioane de euro pe sezon, în cazul în care contractul cu firma din Malta ar fi fost reziliat.

S-a discutat inclusiv despre posibilitatea ca LPF să renunțe la înțelegerea existentă. În cele din urmă, scenariul nu s-a concretizat. Pe 17 iunie 2015, Intel Sky Broadcast a achitat prima tranșă pentru noul sezon, iar colaborarea a continuat.

Orlando Nicoară a dezvăluit dimensiunea pierderilor lui Paszkany: „A fost o gaură financiară”

La mai bine de un deceniu de la experimentul Look TV, Orlando Nicoară, directorul general al eAD, a explicat ce s-a întâmplat în culisele afacerii. Invitat în octombrie 2025 la podcastul GSP „2 la 1”, omul de afaceri a confirmat că Arpad Paszkany a pierdut milioane de euro din drepturile de televizare ale Ligii 1.

Nicoară a identificat și greșeala care a compromis proiectul: lipsa unui acord cu Digi încă de la început. Potrivit directorului eAD, absența celui mai important partener de distribuție a provocat pierderi pe care Paszkany nu a mai reușit să le recupereze.

„Paszkany a pierdut milioane de euro din contractul respectiv”, a explicat Orlando Nicoară.

Acesta a subliniat că omul de afaceri a rămas primele șase luni fără înțelegere cu Digi, iar problema financiară s-a prelungit până în 2017. „Acolo a fost o gaură financiară”, a punctat Nicoară.

Directorul eAD a susținut inclusiv că fotbalul românesc ar trebui să-i fie recunoscător fostului patron al CFR Cluj pentru sumele investite și pierdute în această afacere. Declarațiile confirmă că experimentul început în 2014 nu a fost doar un eșec de strategie comercială, ci și unul care a provocat pierderi financiare importante.

Cum au ajuns drepturile TV de la Paszkany la Orlando Nicoară și eAD. Look TV s-a transformat în Prima Sport

Schimbarea decisivă a venit în 2017, când proiectul lui Arpad Paszkany a trecut în alte mâini. Omul de afaceri Adrian Tomșa, proprietarul Clever Media, a preluat televiziunile Look TV și Look Plus, tranzacția fiind analizată de Consiliul Național al Audiovizualului în luna octombrie a acelui an.

Separat, compania eAD, condusă de Orlando Nicoară, a preluat prin cesiune contractul privind drepturile de televizare ale Ligii 1. De altfel, Tomșa avea să explice ulterior că preluarea afacerii a presupus inclusiv asumarea unor datorii și obligații financiare viitoare.

În 2019, LPF și eAD au semnat un nou contract pe cinci sezoane, cu o valoare de 28 de milioane de euro plus TVA anual, înlocuind vechea înțelegere începută în 2014.

Televiziunile Look au continuat, la rândul lor, procesul de transformare sub conducerea Clever Media. În aprilie 2022, posturile Look Sport au fost redenumite oficial Prima Sport, devenind parte a unuia dintre cele mai importante proiecte de televiziune sportivă din România. Astfel, canalele care în 2014 încercaseră să schimbe radical piața drepturilor TV au ajuns să funcționeze, sub un nou brand și cu alți proprietari, într-un model de distribuție diferit.