SuperLiga pe platforme de streaming ca Premier League pe Voyo! Când va avea loc premiera

eAD Sport Content este firma care deține în prezent drepturile de televizare din SuperLiga. Orlando Nicoară, directorul companiei, a vorbit despre modificările care ar putea apărea în sezoanele ce urmează.

ADVERTISEMENT

SuperLiga, aproape să urmeze modelul Voyo? Ce spune Orlando Nicoară

Orlando Nicoară, director la eAD Sport Content, firma care are drepturile TV din SuperLiga, a vorbit pe larg despre cum ar putea evolua transmisiile din campionatul României.

Întrebat despre o posibilă schimbare în ceea ce privește difuzarea partidelor din SuperLiga, Orlando Nicoară a mărturisit că pe viitor anumite meciuri ar putea fi transmise exclusiv pe platformele de streaming.

ADVERTISEMENT

Totuși, această modificare ar viza doar câteva meciuri, probabil cele cu o miză mai mică. Directorul companiei susține că nu se gândește în prezent la o modificare drastică, însă nu exclude faptul ca în viitor partidele din SuperLiga să urmeze exemplul Voyo.

„Azi, suntem departe. S-ar putea însă ca în ultimele sezoane din contractul pe care l-am prelungit să avem meciuri care vor fi transmise prin streaming. S-ar putea, dar vor fi doar câteva. Schimbarea nu va fi drastică. Nu mă gândesc azi la o schimbare drastică”, a declarat Orlando Nicoară, conform .

ADVERTISEMENT

Cât valorează noul contract pentru drepturile de difuzare

. În ultimii ani de contract, LPF va încasa nu mai puțin de 43 de milioane de euro, bani ce vor fi împărțiți ulterior cluburilor.

ADVERTISEMENT

, a dezvăluit că Gino Iorgulescu a vrut să lase o moștenire, de asta a insistat ca suma să depășească 40 de milioane de euro. În urma negocierilor, s-a ajuns la un contract pe termen mai lung, cu mai mulți bani oferiți.

„Noi am început negocierile cu Gino Iorgulescu și Justin Ștefan la finalul anului trecut. Inițial am vorbit despre o prelungire a actualului contract pentru încă 3 sezoane, apoi am ajuns la 5 sezoane. Tot discutând, domnul Iorgulescu a insistat foarte mult ca suma să crească încă din acest sezon. A intervenit și situația economică actuală, începând cu decembrie anul trecut. Practic, primele măsuri au fost luate prin celebra «Ordonanță trenuleț».

ADVERTISEMENT

Punând lucrurile la un loc, am acceptat să creștem suma din această stagiune, să venim cu bani suplimentari. Iorgulescu voia să ajungă la suma de 40 de milioane de euro, ca o moștenire a domniei sale. Atunci, ca să aducem toate elementele la un numitor comun, am zis că semnăm o prelungire mai lungă”, a încheiat Orlando Nicoară.

Cine este Orlando Nicoară

Orlando Nicoară este considerat „omul din umbra” SuperLigii, responsabil pentru buna organizare și funcționare a competiției. În calitate de director al companiei eAD Sport Content, care deține drepturile de difuzare ale SuperLigii, antreprenorul are un rol esențial în administrarea aspectelor media ale campionatului. De asemenea, introducerea sistemului VAR în fotbalul românesc se datorează, în mare parte, eforturilor sale.

Recent, contractul privind drepturile TV a fost prelungit până în anul 2035. Valoarea actuală, de 30 de milioane de euro anual (fără TVA), va crește cu încă un milion de euro începând din acest sezon. Începând cu anul 2032, suma anuală va depăși 40 de milioane de euro, ajungând la 43 de milioane. Inițial, acordul urma să expire în 2027.