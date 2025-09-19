Rezultate SuperLiga, etapa 10. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

SuperLiga se pregătește de etapa cu numărul 10. Primul meci al rundei, FC Botoșani – FCSB, se joacă vineri, de la ora 20:30. Iar Dinamo – Farul, luni, ora 21:00, închide seria celor opt partide din această etapă.

Rezultate complete din etapa 10 din SuperLiga

FANATIK îți aduce toate meciurile din etapa 10 de SuperLiga fază cu fază, în format live text. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu rezultatele complete și clasamentul actualizat după fiecare duel.

Meciurile etapei 10 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

Etapa 10 din SuperLiga se întinde pe patru zile, de vineri până luni. Mai jos, programul complet al rundei, inclusiv orele de start ale fiecărei partide.

Vineri, 19 septembrie 2025

Ora 20:30 FC Botoșani – FCSB

Sâmbătă, 20 septembrie 2025

Ora 18:45 FC Argeș – U Cluj

Ora 21:00 Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Duminică, 21 septembrie 2025

Ora 16:00 Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești

Ora 18:15 CFR Cluj – UTA Arad

Ora 21:00 Rapid – Hermannstadt

Luni, 22 septembrie 2025

Ora 18:00 Csikszereda – Metaloglobus

Ora 21:00 Dinamo – Farul Constanța

deschide etapa 10 de SuperLiga

Vineri, 19 septembrie, de la ora 20:30, se dă fluierul de start în primul meci din etapa 10 de SuperLiga. FC Botoșani, locul 4 în clasament, primește vizita campioanei en-titre, FCSB. Moldovenii au un singur succes în directele de pe teren propriu, obținut sezonul trecut. Ei speră să repete performanța, mai ales că

FC Argeș – U Cluj

FC Argeș, revelația startului de sezon, întâlnește pe U Cluj, revelația ediției precedente de SuperLiga, în etapa 10, sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 18:45. Argeșenii, nou-promovați în primul eșalon, s-au adaptat rapid la noul nivel și ocupă locul 5 în clasament. FC Argeș a reușit, până acum, să câștige în deplasare cu FCSB și CFR Cluj, iar acasă are trei victorii consecutive. De partea cealaltă, U Cluj a jucat mai bine afară decât acasă, 10 puncte strânse în deplasare din totalul de 13. Doar Rapid e mai bună la acest capitol.

Oțelul Galați – Universitatea Craiova, sub semnul lui 10 în etapa 10 de SuperLiga

Oțelul Galați e echipa de 10 înainte de etapa 10 din SuperLiga: locul 10 cu 10 puncte și golaveraj 10-10. În schimb, Universitatea Craiova primește nota 10 pentru startul de sezon. Lider cu un avans de 4 puncte, calificare în grupa de Conference League și neînvinsă înainte de etapa 10 din SuperLiga. Oltenii vor termina runda pe primul loc, indiferent de rezultatul din meciul de la Galați, care se joacă sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 21:00.

Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești

După ce s-a salvat de la retrogradare in extremis sezonul trecut – a urcat pe loc de baraj în ultima etapă de play-off și apoi s-a menținut în SuperLiga după lovituri de departajare în barajul cu FC Voluntari – Unirea Slobozia e pe cai mari în noul sezon. Ialomițenii sunt pe loc de play-off și au reușit scorul campionatului până acum, 6-1 cu Csikszereda. numit înainte de startul sezonului. Doar 9 etape a rezistat pe bancă și lasă Petrolul pe locul 14, cu 6 puncte din 27 posibile.

CFR Cluj – UTA Arad, derby-ul campioanelor provinciei

CFR Cluj, 8 trofee de campioană, și UTA Arad (6) sunt cele mai titrate echipe încă active din afara Capitalei. Cele două se întâlnesc duminică, 21 septembrie, de la 18:15. Clujenii au ratat startul de sezon, l-au înlocuit pe Dan Petrescu cu Andrea Mandorlini pe banca tehnică și se străduiesc să urce în clasament. Însă, UTA Arad n-a mai câștigat de 4 runde, dar a demonstrat, încă o dată, că e greu de ucis. Pentru a doua oară în acest sezon, arădenii au revenit de la 0-3. Și au terminat la egalitate, 3-3 cu FC Argeș în runda trecută, după ce reușiseră același lucru cu U Craiova, în prima etapă.

Rapid – Hermannstadt, duelul giuleștenilor

„Colonia” rapidistă de la Sibiu, cu Marius Măldărășanu antrenor și Daniel Niculae președinte, vine în Giulești să încurce… Rapidul. Gazdele n-au pierdut până acum, dar sunt la 4 puncte de lider, pe locul secund. Oaspeții au câștigat un singur meci și sunt la 5 puncte peste ultimul loc. Forma e clar de partea Rapidului, care trebuie să câștige pentru a fi sigură că rivala Dinamo nu o depășește.

Csikszereda – Metaloglobus, meci de foc la retrogradare în etapa 10 de SuperLiga

Cele mai slabe formații după 9 runde în SuperLiga și singurele care nu au câștigat până acum se întâlnesc în meci direct în etapa 10 de SuperLiga. – și cinci înfrângeri, dă piept cu Metaloglobus, două rezultate de egalitate și șapte eșecuri. Doar una dintre ele poate bifa primul succes stagional. Care va fi aceea? Sau rămân amândouă pe zero în dreptul victoriilor?

Dinamo – Farul Constanța, epilogul etapei 10 din SuperLiga

Capul de afiș din etapa 10 de SuperLiga este și meciul care închide această rundă. Dinamo, locul 3 cu 18 puncte din 27 posibile, înfruntă Farul condus de Ianis Zicu, o echipă aflată în criză. Dobrogenii au o linie de clasament simetrică, patru victorii, o remiză și patru înfrângeri. Problema e că toate cele patru eșecuri au venit în ultimele 5 etape!

Cine transmite la TV SuperLiga. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Toate meciurile din etapa 10 de SuperLiga sunt live text pe FANATIK.ro. De asemenea, aici sunt și toate informațiile care contează, înainte, în timpul și după terminarea fiecărei partide.

Ca de obicei în ultimii ani, canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1 sunt cele care vor transmite la TV și etapa 10 din SuperLiga. Online, meciurile se văd prin intermediul platformelor Digi Online, Prima Play, dar și Orange TV Go, ultima dintre ele putând transmite conținutul canalelor tv din grupul Prima.

Românii din Diaspora pot apela la oricare dintre cele trei platforme de streaming. Însă, atenție, există restricții în ceea ce privește conținutul funcție de țara de reședință și de IP-ul folosit.

Clasament SuperLiga înainte de etapa 10

Indiferent de scorurile care se vor înregistra în etapa 10 de SuperLiga, Universitatea Craiova va rămâne lider în clasament, grație celor 4 puncte avantaj față de locul secund, ocupat de Rapid. La polul opus, Csikszereda și Metaloglobus nu pot scăpa de ultimele două poziții.

De asemenea, în clasamentul SuperLigii, după etapa 10.

Programul meciurilor în etapa 11 de SuperLiga

Vineri, 26 septembrie 2025

Ora 18:00 Hermannstadt – FC Argeș

Ora 21:00 Universitatea Craiova – Dinamo

Sâmbătă, 27 septembrie 2025

Ora 15:00 UTA Arad – Csikszereda

Ora 20:30 Petrolul Ploiești – Rapid

Duminică, 28 septembrie 2025

Ora 17:30 Farul Constanța – Unirea Slobozia

Ora 20:30 FCSB – Oțelul Galați

Luni, 29 septembrie 2025

Ora 18:00 Metaloglobus – FC Botoșani

Ora 21:00 U Cluj – CFR Cluj